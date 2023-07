จาก “หลานธนาธร” ถึง “หยก” เก็บสายเลือดตัวเอง ใช้สายเลือดคนอื่นเป็นเหยื่อ

“หยก”

นางสาว อ. รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา เนื่องจากเป็นเยาวชน ผู้พิพากษามีความเมตตา จึงให้ไปทำแผนบำบัดฟื้นฟูร่วมกับสหวิชาชีพ ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา มาส่งศาลพิจารณาอนุมัติเพื่อนำเป็นการปฏิบัติปรับปรุงตัว ถ้าเป็นเยาวชนและไม่เคยกระทำความผิด ต้องโทษมาก่อน ศาลจะให้โอกาส ไม่ติดคุก แต่ต้องมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกรณีที่เยาวชนถูกดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา 112 ระหว่างกรณีหลานของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และกรณีของเด็กนักเรียนมัธยบวัย 15 ปีทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด(บูลลี่)ทางสังคมออนไลน์ หรือ ศชอ. ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีความผิดมาตรา 112 ของอายุ 19 ปี ซึ่งเป็นลูกหลานตระกูลตามลำดับเหตุการณ์ ดังนี้13 กุมภาพันธ์ 2564 มีม็อบกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิ้ว ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณหน้าศาลฎีกา ม็อบสามนิ้วใช้ความรุนแรง ขว้างปาสิ่งของ ทั้งระเบิดปิงปอง ก้อนหิน ขวดน้ำ วัตถุอื่นๆ ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 20 คน พลเรือนประมาณ 5 คน14 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาว อ. ซึ่งเป็นหลานของนายธนาธร บรรยายข้อความในคลิปที่โพสต์ลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัว เนื้อหาโจมตีในหลวงรัชกาลปัจจุบันอย่างรุนแรงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศชอ. นำหลักฐานมอบให้ตำรวจ ปอท. พร้อมแจ้งความดำเนินคดี นางสาว อ. ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา 11223 กุมภาพันธ์ ตำรวจ ปอท. เรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งนางสาว อ. มารดา นายกฤษฎางค์ นุตจรัส หรือทนายด่าง ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางเข้าพบตำรวจตามหมายเรียกหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 1 ปี อัยการสั่งฟ้อง นางสาว อ. ในข้อหาความผิดมาตรา 112วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศาลนัดไต่สวนพยานโจทก์ ซึ่งวันดังกล่าว ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด (บูลลี่) ทางสังคมออนไลน์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อไปสืบค้นที่มาที่ไปขอพบว่ามีความเคลื่อนไหวคล้ายๆ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ ต่างก็กล่าวพาดพิงหมิ่นเหม่ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอาตัวไปเกี่ยวข้องกับแกนนำที่เป็นไอคอนในการประท้วงที่ฮ่องกง อย่างโจชัว หว่อง ซึ่งตอนหลังนี้ โจชัว หว่อง กลายเป็นนักโทษถูกจำคุกในหลายต่อหลายคดีวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายธนาธร ถ่ายภาพกับง แล้วได้รับเชิญไปพูดที่งาน Open Future Festival ที่ฮ่องกง ในหัวข้อ "Inside the Mind of Asia Next Gen Politicians"ต่อมา เดือนพฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์บีบีซี ภาคภาษาจีน ได้จัดให้นายโจชัว หว่อง แกนนำการประท้วงฮ่องกง ต่อสายให้พูดคุยกับ นางสาว อ. ซึ่งตอนนั้นเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวซึ่งเยาวชนฮ่องกง และไทย ร่วมมือกันในนามตอนนั้น การชุมนุมที่ประเทศไทย มีการประกาศว่า "เรารักฮ่องกง" และ "คืนเอกราชให้ฮ่องกง" พร้อมทั้งชูธงกลุ่มผู้ประท้วงฮ่องกง ธงกลุ่มผู้แยกดินแดนไต้หวัน และทิเบตจากกรณี นางสาว อ. หลานสาวของนายธนาธร เมื่อหันมาดูที่โดนคดีมาตรา 112 เหมือนกัน จากการที่ไปพ่นสีสเปรย์ข้อความจาบจ้วงสถาบัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 จากนั้นมาโดนจับกุมตัวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566วันนั้นนั่งหันหลังต่อหน้าบัลลังก์ศาล เพื่อแสดงสัญลักษณ์ปฏิเสธอำนาจศาล ปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งไม่ขอยื่นประกันตัว ทั้งๆ ที่ตอนแรกแม่ของหยก ด้วยความเป็นห่วงลูก ก็รีบมาทำการประกันตัวต่อศาล ปรากฏว่าเนติพร และกลุ่มทะลุวัง คัดค้านว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของหยก สุดท้ายเลยต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านปรานีนายสนธิ กล่าวว่า ในตอนที่โดนดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 112 ทั้งหลานสาวนายธนาธร และ “หยก” มีอายุพอๆ กัน แต่ทำไมตอนนั้นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำไมนายอานนท์ นำภา แกนนำม็อบสามนิ้ว จึงไม่แนะนำให้ "หยก" ทำแบบเดียวกับหลานสาวของนายธนาธร นั่นคือการรับสารภาพนายสนธิกล่าว