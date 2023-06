เปิดประวัติ สิริน สงวนสิน ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เขตตลิ่งชัน-ทวีวัฒนา

นายสิริน สงวนสิน ชื่อเล่นว่าลี เป็นลูกชายของ นายสมนึก สงวนสิน และนางศศมณฑ์ สงวนสิน เจ้าของธุรกิจโชว์รูมรถยนต์ ฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุ๊ป จบการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มัธยมศึกษาตอนปลาย Scotch College, Australia ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินประยุกต์ University of South Australia และปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์การเงิน University of New South Wales ประเทศออสเตรเลียประวัติการทำงาน เว็บไซต์พรรคก้าวไกล ระบุว่า เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน, อนุกรรมการสำนักการโยธา และ การวางผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และที่ปรึกษาประธาน กต.ตร. สน.ตลิ่งชันอีกด้านหนึ่ง นายสิริน เป็นผู้บริหารโชว์รูมฮอนด้าพระราม 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในโชว์รูมของฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุ๊ป เข้าสู่การเมือง เปิดตัวเป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา แทนนายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ หรือทนายบิลลี่ ที่ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย เนื่องจากมีความเห็นต่างกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112ในการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 31 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสิรินชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 46,405 คะแนน ทิ้งห่างนายประเวช แสวงสุข จากพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 23,617 คะแนน หรือห่างกัน 22,788 คะแนน อันดับสามเป็นของ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 18,479 คะแนน ส่วนบัตรบัญชีรายชื่อพบว่า พรรคก้าวไกลได้ 50,542 คะแนน ทิ้งห่างพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 23,292 คะแนน หรือห่างกัน 27,250 คะแนน อันดับสาม พรรคเพื่อไทย 20,199 คะแนน