NIA เตรียมจัดประชุม SEASA 2023 สนับสนุนสตาร์ทอัพ มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เตรียมจัดการประชุม “Southeast Asia Startup Assembly (SEASA)” เพื่อสร้างเครืองข่ายสตาร์ทอัพที่เข้มแข็งภายใต้แนวคิด: Impact Startups: Driving Positive Change in the World ในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE2023) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Southeast Asia Startup Assembly หรือ SEASA คือการประชุมหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน และพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งมิติการจัดทำฐานข้อมูล การบ่มเพาะ การขยายตลาด และการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้มีความเชื่อมโยงและเข้มแข็งมากขึ้น รองรับการขยายตัวของตลาดโลก โดยการประชุม SEASA 2023 จะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตร เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ลาว สิงคโปร์ อุซเบกิสถาน เอสโทเนีย สาธารณรัฐเช็ก ฟินแลนด์ โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการีการประชุมในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพลังให้แก่สตาร์ทอัพที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่โลก ภายใต้แนวคิด : Impact Startups: Driving Positive Change in the World โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อ-The Importance of Cross-Border Collaboration and Partnerships in Southeast Asia โดย Ms. Ayumi Yuasa, Deputy Director, OECD Development Centre-The Key Strategies for Launching a Successful Digital Startup โดย Mr. Siim Sikkut, Former Government CIO, Estonia Government-Japan’s Startup Ecosystem โดย Mr. Yoshida Takeshi Director General, Innovation Promotion Department, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)-Venture Capital Trends in the Czech Republic and the Startup Ecosystem โดย Mr. Jiri Taborsky, Process Manager, CzechInvestนอกจากนี้ จะมีการหารือถึงโอกาสและความท้าทายของสตาร์ทอัพที่มุ่งให้ความสำคัญผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Startup) ควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงิน เช่น สตาร์ทอัพด้านความยั่งยืน พลังงานทดแทน ความยุติธรรมทางสังคม สุขภาพ และการศึกษา พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการช่วยให้สตาร์ทอัพเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กฎระเบียบ และการเข้าถึงตลาด รวมไปถึงบทบาทของเทคโนโลยี Data Analytics, Artificial Intelligence และ Blockchain ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพสตาร์ทอัพให้เติบโตต่อไปSoutheast Asia Startup Assembly หรือ SEASA คือการประชุมหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน และพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งมิติการจัดทำฐานข้อมูล การบ่มเพาะ การขยายตลาด และการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้มีความเชื่อมโยงและเข้มแข็งมากขึ้น รองรับการขยายตัวของตลาดโลก