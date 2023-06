“TED Fund” พัฒนากลไกการให้ทุนใหม่ เปิดตัว “โครงการ Startups for Startups” ยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (Startups for Startups) กล่าวว่า ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup), โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) รวมถึงกิจกรรมการบ่มเพาะและต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมากมาย ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จตามเป้า ทำให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่าปีละ 200 โครงการ และสร้างให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายมิติ โดยในปี 2566 นี้ TED Fund ได้พัฒนากลไกการให้ทุนใหม่ ชื่อว่า “โครงการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน” หรือ “Startups for Startups” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ Startup ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก TED Fund เพื่อร่วมพัฒนา Startup Ecosystem ของประเทศให้มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Startup รายใหม่ๆ ของไทย“ผมได้เห็นพัฒนาการและความมุ่งมั่นของ TED Fund ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าพยายามพัฒนากิจกรรม หรือกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มของวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup โดยหนึ่งในแนวคิดนั้น คือ การพัฒนากลไกการให้ทุนสนับสนุน Startup ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการมีบทบาทของภาคเอกชนในรูปแบบของ Product & Service Providers เพื่อเป็น “Startup Promoter” ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่ในการเข้าใช้บริการ และเป็นการช่วยยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการ (Startup Ecosystem) โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในโครงการ Startups for Startups นี้” นายธนารักษ์กล่าวดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “พัฒนาภาคเอกชนเพื่อการยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน (Startups for Startups)” เป็นหนึ่งในกลุ่มโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ TED Fund โดยมีลักษณะเป็นทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า (Matching Grant) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Startups ในด้านการให้บริการหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจ Startups ด้วยกันเอง มีมูลค่าทุนสูงสุดอยู่ที่ 2,000,000 บาทต่อโครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 14-28 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ประกอบด้วย มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจ Startups รายอื่นๆ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในโครงการ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ Startups หรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจ Startups สนับสนุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี โดยผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณา ณ วันที่ยื่นขอรับการสนับสนุน) และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ TED Fund ได้ที่ช่องทาง saraban_tedfund@mhesi.go.th // www.tedfund.mhesi.go.th และโทร. 0-2333-3700 ต่อ 4072-4073 หรือที่ www.facebook.com/tedfund.most.th