AIS เผย ‘ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล’ คนไทย 44.04% ยังเสี่ยงภัยไซเบอร์

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์​ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า จากการทำงานเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทำให้เราเห็นแนวทางแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาดัชนีชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงระดับความรู้และทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ที่ชัดเจนของประชาชนในแต่ละกลุ่ม‘ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล หรือ Thailand Cyber Wellness Index (TCWI)’ ถือเป็นรายงานฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีพันธมิตรรายสำคัญอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมนักวิชาการหลากหลายแขนงมาร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อไปภายในดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล จะครอบคลุมพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัลของคนไทย 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.ทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Use) 2.ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) 3.ทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนดิจิทัล (Digital Communication and Collaboration) 4.ทักษะด้านสิทธิทางดิจิทัล (Digital Rights) 5.ทักษะด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security and Safety) 6.ทักษะด้านการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) และ 7.ทักษะด้านความสัมพันธ์ทางดิจิทัล (Digital Relationship)โดยเก็บผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทั้งช่วงอายุ และกลุ่มอาชีพจากทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า 21,862 คน ซึ่งพบว่า ภาพรวมของคนไทยมีสุขภาวะทางดิจิทัล อยู่ในระดับพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันยังมีถึง 44.04% ที่ยังอยู่ในระดับต้องพัฒนา แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลให้ประชาชนเพิ่มขึ้นAIS พร้อมด้วยพันธมิตรจะยังคงเดินหน้าทำงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และรายงานชิ้นนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นเส้นทางในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนไทยได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน