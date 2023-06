“ไฮเนเก้น” รุกตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ ดึง“The Toys”-“Pyra”แอมบาสเดอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเอพี วางกลยุทธ์ Lifestyle Marketing เปิดตัวแฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ใหม่ “Heineken Experience Silver” มอบประสบการณ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมาย Zennial ดึง 2 แบรนด์แอมบาสเดอร์ “The Toys” และ “Pyra” ร่วมสะท้อนแอดติจูดของแบรนด์ พร้อมจุดกระแสไอเท็มลิมิเต็ดชิ้นแรกในแคมเปญ #คู่เดียวในไทยอยากได้ต้องเหยียบนางสาวภัททภาณี เอกะหิตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีเอพี เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของ ทีเอพี ในการเดินเกมเข้าหากลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ด้วยกลยุทธ์ Lifestyle Marketing และปั้นแบรนด์ “Heineken Experience Silver” วางตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ให้เป็นแฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่ตอบโจทย์เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดึงเทรนด์ของแฟชั่นและนำเสนอสินค้าออกมาในรูปแบบไลฟ์สไตล์ไอเท็ม ภายใต้การสื่อสารและแอดติจูด “ปล่อยไหล สมูทกันได้เกินคาด” พร้อมเปิดตัว2 แบรนด์แอมบาสเดอร์ไอคอนของคนรุ่นใหม่ “The Toys” และ “Pyra” เพื่อสะท้อนแอดติจูดของแบรนด์ผ่านตัวตนของทั้งสองคน”The Toys – Pyra ต้นแบบความ “ปล่อยไหล” ในสไตล์ Heineken Experience Silverแอดติจูดของแบรนด์ผ่านแนวคิดการ “ปล่อยไหล สมูทกันได้เกินคาด” เกิดมาจาก Pain Point ของคนรุ่นใหม่ที่ถูกกดดันด้วยเสียงสะท้อนเชิงลบและถูกตีกรอบจากสังคมคนรอบข้าง แบรนด์ Heineken Experience Silver แฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ใหม่ที่ต้องการจะสื่อสารให้คนรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและได้พบเจอกับผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่เกินคาด โดยมี The Toys และ Pyra เป็นโรลโมเดลในการสะท้อนแอดติจูดของแบรนด์ผ่านตัวตนของทั้งสองคนนางสาวภัททภาณี กล่าวว่า “บทบาทของ Brand Ambassador อย่าง The Toys และ Pyra จะช่วยเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่จะสะท้อนมุมมองแนวคิดและยังเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงกระบอกเสียง ทำให้คนเข้าใจถึงแอดติจูดของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารการตลาดออกไปร่วมกับ Tagline คำว่า “ปล่อยไหล สมูทกันได้เกินคาด” (Let it Flow) ซึ่งจะทำให้ภาพของแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ Heineken Experience Silver ชัดเจนมากขึ้นผ่านตัวตนของทั้งคู่”สนีกเกอร์ลิมิเต็ดอิดิชั่น #คู่เดียวในไทยอยากได้ต้องเหยียบ#HeinekenExperienceSilverไอเทมแรกภายใต้แบรนด์ใหม่นี้ ด้วยการนำเข้า Sneaker ที่มีเพียงคู่เดียวในประเทศไทย จาก 32 คู่ทั่วโลก เข้ามาดึงดูดเหล่าคนรุ่นใหม่ สตรีทแฟชั่น Sneakerhead และกลุ่ม Shoes Collector ที่อยากครอบครองในไอเท็มสุดลิมิเต็ดนี้ โดยความพิเศษของไอเทมแรกนี้นั้น ถือว่าพิเศษเพราะเป็นรองเท้า Sneaker ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฝีมือการออกแบบของ “Dominic Ciambrone” (โดมินิก แชมโบรเน่) โดยความพิเศษของการครอบครองรองเท้าคู่นี้ไม่ได้เปิดวางจำหน่าย แต่เปิดโอกาสให้คนที่อยากครอบครองเข้าร่วมแคมเปญ #คู่เดียวในไทยอยากได้ต้องเหยียบ โดยออกแคมเปญเชิญชวนให้ทุกคนไปวัดไซส์รองเท้าด้วยการเหยียบกับภาพโฆษณา “The Ads you can kick” บนสื่อ Out-Of-Home ที่ติดอยู่ตามสถานที่หลักๆ ในกรุงเทพฯ รวมไปถึง Giant Shoebox ที่ตั้งอยู่ที่สามย่านมิตรทาวน์เพื่อจุดกระแสให้กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่รักในแฟชั่นและนักสะสมรองเท้าให้ไปร่วมแคมเปญ“ตลอดทั้งปีนี้ Heineken Experience Silver จะเป็นแฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ใหม่ ที่น่าจับตามองอย่างแน่นอน เพราะหลังจาก Period ของการเปิดตัวแบรนด์ในไอเทมพิเศษของแคมเปญ #คู่เดียวในไทยอยากได้ต้องเหยียบ จะมีความพิเศษตามออกมาอีกมากมายโดยจะส่งต่อความพิเศษนี้ผ่าน Brand Ambassador ทั้งแฟชั่น ศิลปะ รวมไปถึงการผสานกำลังกับพาร์ทเนอร์ชื่อดังต่างๆ ในการทำ Collaboration Project ทยอยเปิดตัว Capsule Collection และเตรียมวางขายสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ไอเท็มต่างๆ อย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ Heineken Experience Silver เร็วๆ นี้” นางสาวภัททภาณี กล่าว