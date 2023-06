พาณิชย์ชวนชมพลังสร้างสรรค์งานออกแบบไทยในนิทรรศการ DEmark Show 2023 อวดโฉมงานดีไซน์จากทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมผลงานออกแบบไทยสู่สากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จัดประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม Design Excellence Award (DEmark) ภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์งานดีไซน์ไทย” ล่าสุดจัดนิทรรศการ “DEmark Show 2023” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงผลงานการออกแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 572 ผลงาน ประกาศศักยภาพการออกแบบไทยในเวทีโลกด้วยการออกแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก พร้อมเปิดตัวสาขาการประกวดใหม่ กลุ่มผลงานออกแบบระบบ บริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ของธุรกิจยุคใหม่ที่มีการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมบริการดิจิทัลที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ พร้อมต่อยอดผลงานเข้าสู่เวทีประกวดระดับโลกต่อไปนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนโยบายส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” นำความต้องการในยุควิถีใหม่มาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของไทยด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในสากล รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดสินค้า และบริการของไทยให้เติบโตในตลาดต่างประเทศได้รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ รางวัล DEmark ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินการสำคัญของกรมฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Industry ให้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจของไทยสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”โดยทุกปีรางวัล DEmark จะมีการเฟ้นหาสินค้าที่มีการออกแบบที่โดดเด่น ส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ G-mark รางวัลการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด โดยผลการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2008-2022 รวมระยะเวลา 15 ปี มีบริษัทที่ได้รับรางวัล DEmark รวม 1,081 รางวัล (783 บริษัท/ราย) และบริษัทที่ได้รับรางวัล G-mark รวม 503 รางวัล (368 บริษัท/ราย)นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า "รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ Design Excellence Award (DEmark) ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกแบบสินค้าของไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ ยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย โดยให้ความสำคัญต่อการออกแบบสินค้าที่มีความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย มีความเป็นนวัตกรรม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป”รางวัล DEmark 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์ งานดีไซน์ไทย” เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักออกแบบไทยและผู้ประกอบการ มีผลงานออกแบบของผู้ประกอบการ และนักสร้างสรรค์ทั่วประเทศส่งเข้าร่วมโครงการถึง 686 รายการ ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นเข้าร่วมจัดนิทรรศการ DEmark Show 2023 ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2566 ณ ไอคอนสยาม 572 รายการ ครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก ได้แก่(1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process/ Industrial Craft) 90 รายการ(2) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น (Gift & Decorative Items/ Household Items/ Creative & Innovative Fashion/ Apparel/ Jewelry/ Textile/ etc.) 211 รายการ(3) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances/Equipment /IoT / etc.) 36 รายการ(4) กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 67 รายการ(5) กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font/ Graphic on Surface/ Digital Media/ Identity Design/ Illustration/ Character/ Digital Art) 103 รายการ(6) กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel/ Restaurant/ Cafe/ Retail Shop/ Co-Working Space/Condominium Project) 26 รายการ(7) กลุ่มผลงานออกแบบระบบบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล (Systems, Services, Digital Platform, Online Interface Design, Apps for Smartphones and Tablets, Website) 39 รายการภายในพิธีเปิดงาน DEmark Show 2023 ในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ในการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดการพิจารณาตัดสินและการจัดแสดงนิทรรศการ DEmark 2023 และได้รับเกียรติจาก คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้บริหารไอคอนคราฟต์ บริษัท ไอคอน สยาม จำกัด กล่าวต้อนรับ ภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการพิเศษรวบรวมผลงานออกแบบจาก DEmark ที่ไปคว้ารางวัล Good Design Award (G-Mark) จากประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมา จำนวน 18 ผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบของไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาด้านการออกแบบจากวิทยากรและนักออกแบบ 4 ราย ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะกรรมการ นักออกแบบ และที่ได้รับรางวัล DEmark เพื่อสร้างบันดาลใจในการใช้การออกแบบเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในหัวข้อ “Brave The Wave of Creation : คลื่นพลังสร้างสรรค์ ดีไซน์ไทย” ได้แก่1. ผศ.เอกรัตน์ วงศ์จริต กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์บริษัท คราฟแฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนด์การออกแบบในตลาดสากลในมุมมองของคณะกรรมการรางวัล DEmark2. นายธีรนพ หวังศิลปคุณ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด เจ้าของรางวัล Good Design Award 2022: BEST 100 จะมาถ่ายทอดมุมมองในการพัฒนางานออกแบบให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล3. น.ส.ณัชชา โรจน์วิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัท บลิกซ์พ็อพ จำกัด เจ้าของรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix เมื่อปี 2022 จะมาถ่ายทอดมุมมองแนวคิดของการออกแบบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม4. คุณ Akiko Watanabe จาก Japan Institute of Design Promotion มาถ่ายทอดมุมมองในสายตานานาชาติต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลต่ออุตสาหกรรมการออกแบบในญี่ปุ่นและตลาดสากลสำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark 2023 จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ได้สิทธิในการผ่านเข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล Good Design Award ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์รวมทั้งได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ และการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดใน 7 สาขาจะได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือรางวัล PM Award ประเภท Best Design จากนายกรัฐมนตรีผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “DEmark Show 2023” ได้ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2566 ณ ไอคอนสยาม โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 โซน ดังนี้ชั้น M โซน Charoennakorn Hall จัดแสดงผลงาน Furniture Interior Designชั้น 1 โซน Rassada Hall จัดแสดงผลงาน Graphic Design, Industrial & Digital Appliancesชั้น 3 โซน Wattana Hall จัดแสดงผลงาน Lifestyle & Fashion, Packaging, System , Service and Digital Platformชั้น 4 โซน ICONCRAFT จัดแสดงผลงาน Lifestyle & Fashionทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือผ่านทาง Facebook page: DEmark Thailand เว็บไซต์ www.demarkaward.net หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 06-1032-6594, 08-2954 5965 หรือ 0-2507 8278 E-mail: demark@demarkaward.net