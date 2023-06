FutureSkill เปิดตัวหลักสูตร RECU THE NEW FRONTIER และ CHIEF MARKETING TECHNOLOGIST เสริมทักษะแห่งอนาคต ยกระดับให้ธุรกิจเติบโตขึ้นกว่าเดิม

FutureSkill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะแห่งอนาคต นำเสนอองค์ความรู้ยุคใหม่สุดเข้มข้นและวิธีทำงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัล ที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องยอมรับว่าได้สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการ และสั่นสะเทือนวิธีคิด รวมถึงรูปแบบการทำธุรกิจในทุกวงการ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจทุกองค์กร รวมไปถึงนักกการตลาดยุคใหม่ (Digital Marketer) จึงควรอย่างยิ่งที่จะเพิ่มทักษะระดับสูงที่ตรงจุดตั้งแต่ Mindset ในรูปแบบใหม่ Digital Transformation เปรียบเสมือนการติดปีกให้ธุรกิจและแบรนด์ สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้ในทุกวินาที พร้อมช่วยแก้ปัญหา และก้าวหน้านำคู่แข่ง จึงเป็นที่มาของ 2 หลักสูตรพิเศษล่าสุดที่ FutureSkill ได้ระดมเหล่ากูรูเกือบทุกวงการบนโลกดิจิทัล มาร่วมออกแบบหลักสูตร และเป็นวิทยากร ให้ความรู้เพื่อรับมือทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบันเผยภาพรวมของโลกธุรกิจ ในยุคที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วว่า “จากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ (University of Colorado at Boulder) ประเทศอังกฤษ พบว่า อายุขององค์กร หรือบริษัทในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่สั้นลง แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ในระดับดัชนีตลาดหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P 500) เอง ก็อาจมีอายุเฉลี่ยเพียง 15-20 ปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับในอดีต ที่ควรจะมีอายุธุรกิจยาวนานถึง 36 – 60 ปี การทำธุรกิจสมัยใหม่จึง เป็นเรื่องของปลาเร็วกินปลาใหญ่ ธุรกิจที่คล่องตัว สามารถนำ MarTech (Marketing - Technology) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการตลาด เช่นการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสื่อสารกับลูกค้าให้มีความต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าอย่างละเอียด ธุรกิจที่สามารถใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนการทำธุรกิจทั้งการขาย และการตลาดได้แบบอัตโนมัติ (Automated) ก็เปรียบเสมือนปลาเร็ว ที่สามารถกินปลาใหญ่ได้จากการเลือกใช้กลยุทธ์และสมรภูมิที่ได้เปรียบ เรากำลังอยู่ในโลกที่หมุนไวที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมีธุรกิจใหม่ที่เกิดและเติบโตขึ้นแบบทวีคูณ ขณะเดียวกัน ธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่คุ้นตา ไม่ว่าจะเป็น Blockbuster, Kodak, Sears ก็ตายลงไปอย่างน่าตกใจ นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนน้อยของการปรับตัวไม่ทันกับโลกยุคใหม่ จนกลายเป็นฝันร้ายของคนทำธุรกิจ ที่ไม่มีใครอยากเผชิญ ดังนั้นเราจึงได้ร่วมมือกับ สมาคม Martech Association - Thailand นำโดย จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม รวมถึง รศ.มานพ พงศทัต ในการสร้างสรรค์หลักสูตรแห่งอนาคตขึ้น เพื่อติดปีกให้ธุรกิจก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆได้เป็นอย่างดี”“หากต้องการเปลี่ยนธุรกิจให้ทันยุคต้องเปลี่ยน 3 สิ่งคือ เทคโนโลยี (Technology) วิธีการ (Process) และ คนทำงาน (People) แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเริ่มจาก "คนทำงาน" (People) ก่อนเสมอ และนี่คือเป้าหมายที่ FutureSkill ให้ความสำคัญและทำมาโดยตลอด นั่นคือ สร้างทักษะใหม่ที่ธุรกิจและตลาดงานต้องการในอนาคตให้กับประเทศไทย ในยุคที่ประเทศของเราต้องการมันสมองเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นมากที่สุด”ด้านกล่าวเสริมว่า “การตลาดคืออุตสาหกรรมใหญ่ที่สำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดและแฝงอยู่ในเกือบทุกธุรกิจ การมาถึงของ Marketing - Technology คือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ลูกค้า เพื่อเข้าใจและคว้าโอกาสจากความต้องการของลูกค้าได้ไวกว่าที่เคยมีมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทในประเทศไทยกว่า 99% มีการนำ Marketing - Technology เข้ามาใช้ในการทำงานแล้ว เพียงแต่ยังมีการใช้เครื่องมือของ MarTech มาใช้แค่ในส่วนงานคอนเท้นท์ การทำโฆษณา ซึ่งอันที่จริงแล้ว เครื่องมือ MarTech ยังสามารถเข้าไปช่วยในด้านของการจัดการประสบการณ์ลูกค้า การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้อีกด้วย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างยอดขาย หรือเพิ่มคุณภาพของลูกค้าไม่มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า สำหรับหลักสูตร CHIEF MARKETING TECHNOLOGIST ที่กำลังเปิดรับอยู่ในขณะนี้ เป็นหลักสูตรผู้นำนักการตลาดเทคโนโลยีระดับสูงแห่งอนาคต โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ใช้ระยะเวลาเรียน 11 สัปดาห์ โดยได้รวมรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหลายวงการ มาแชร์ประสบการณ์และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม อาทิ ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน, แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ กรุงศรี ฟินโนเวต หรือ สุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญ เฟื่องวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท RS Group และอีกมากมาย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ผ่าน Cases Studies จากผู้มีประสบการณ์จริง พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เพื่อนำมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้อย่างดีเยี่ยม”นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มการตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ของประเทศไทย ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากผู้ประกอบการหรือผู้บริหารปรับตัวไม่ทัน ก็อาจจะพลาดขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูง เพื่อไปสู่จุดหมายของตลาดใหม่นี้อย่างน่าเสียดายได้กล่าวถึงหลักสูตร RECU The New Frontier ในครั้งนี้ว่า “การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital Disruption คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อทุกคน ทั้งในแง่ชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจ โดยได้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ การใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือต่างๆ วิธีการเก่าๆ ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย มีความแม่นยำ และรวดเร็ว เราสามารถนำ Digital Platform ต่างๆมาช่วยพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ได้มากมาย อาทิ ระบบสร้างภาพการเยี่ยมแบบ การใช้ระบบจำลองต่างๆ มาช่วยสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในการพัฒนา วิเคราะห์ตลาด ติดตามพฤติกรรมลูกค้า และใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อเปลี่ยนแปลง และพัฒนาธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น” สำหรับหลักสูตร RECU The New Frontier เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการระดับสูงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 11 สัปดาห์ มีเนื้อหา 3 ส่วนได้แก่ การจินตนาการถึงยุคใหม่ ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์ (Re-Think) การปรับวิธีเข้าถึงประสบการณ์ของลูกค้าในโลกดิจิทัล (Re-Approach) และ เปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้เทคโนโลยี (RE-Invent Possibilities) ซึ่งหลังจากจบการเรียนในหลักสูตรนี้แล้ว ยังได้รับใบรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยด้านกล่าวทิ้งท้ายว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีในการทำงานโฆษณา หนึ่งในลูกค้าสำคัญคือ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงการที่มีการพัฒนาตลอดในหลายมิติ แต่เราก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ ตั้งแต่การทำ กลยุทธ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์ (Product led growth) ที่ต้องคิดตั้งแต่แรก จนมาถึงปลายน้ำอย่างการตลาด โฆษณา และการขาย หลักสูตรนี้จะมาช่วยทำให้แนวคิดการทำงานของอสังหาฯ ที่นำเทคโนโลยีอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิตมาช่วยให้ปลายทางของการทำงานได้ผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจที่ดีขึ้น”ร่วมกันจุดประกายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง รวมถึงยกระดับธุรกิจและองค์กรในประเทศไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตไปด้วยนวัตกรรม และทักษะใหม่ๆ ไปพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง กับหลักสูตรการเรียนการสอนในการเสริมทักษะแห่งอนาคต ได้ด้วยกัน* หลักสูตร CHIEF MARKETING TECHNOLOGIST ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 9 กันยายน 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bitly.ws/FVt6* หลักสูตร RECU THE NEW FRONTIER ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ page.fskill.co/re-cuสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรติดต่อ ประภาวี สมพงษ์ (แอม) 098 592 3626 prapawee.s@likemeasia.com