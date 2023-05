คอนเสิร์ตริมทะเล “Lipda Smile Music On The Beach”

คอนเสิร์ตสุดสนุก รับลมริมทะเลที่ Lipda Smile Music On The Beach วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 พิเศษหากจองบัตรด่วนราคาเริ่มต้น 750 บาทต่อท่าน ช่วง Early Bird เท่านั้นกำหนดการรับสมัครOnline : 1 พ.ค.-21 ก.ค. 66 ทางอินบ็อกเพจ : Lipda Resort / ทางLineOA : https://lin.ee/e8vYng7Walk In : ลิปดา 1 พ.ค.-29 ก.ค. 66 10.00-17.00 น. / โทรจองโต๊ะที่ 032-661941ประเภทของสมัคร• ZONE VIP หัวละ 1,500 บาท/คน โต๊ะละ 5,500 บาท (4 ท่าน ) Early Bird 4,500/4=1,125• ZONE กลาง หัวละ 1,200 บาท/คน โต๊ะละ 4,500 บาท ( 4 ท่าน ) Early Bird 3,500/4=875• ZONE หลัง หัวละ 1,000 บาท/คน โต๊ะละ 3,800 บาท ( 4 ท่าน ) Early Bird 3,000/4=750Zone VIP ​​เบียร์ 1 Tower + ปีกไก่ทอด + ยำทะเล + ข้าวเกรียบ ( เสื้อพร้อมลายเซ็นต์ พลพล)Zone A (LipdaZone)​สำหรับผู้เข้าพัก เบียร์ 1 Tower + ปีกไก่ทอด + ยำทะเล + ข้าวเกรียบZone B ​​เบียร์ 1 Tower + ปีกไก่ทอด + ข้าวเกรียบZone C ​เบียร์ 1 Tower + ข้าวโพดคั่ว + ข้าวเกรียบ สำหรับลูกค้า ที่ซื้อตั่ว เดี่ยว ได้ เบียร์ 2 กระป๋อง นั่งอยู่ในโซน Cสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกเพจ : Lipda Resort / ทางLineOA : https://lin.ee/e8vYng7https://www.facebook.com/profile.php?id=100063623691588กำหนดการกิจกรรมวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 256618.00 น. ศิลปินวงเปิด20.00 น. พลพล22.00 น. Joker Familyแผนที่ "Lipdaresort"