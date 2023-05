ชวนไปชาร์จรถอีวี ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่เมืองไทย

เครดิตคลิป EA

ANYWHERE [ชมคลิป]เมื่อปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา โรงพยาบาลรามาธิบดี และ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (มหาชน) หรือ EA ได้รับการสนับสนุนพื้นที่โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ร่วมกันเปิดตัว “EV Smart Building” by EA Anywhere บนอาคารจอดรถ รามาธิบดี – พลังงานบริสุทธิ์ พร้อมกับการบันทึกว่าเป็นอาคารที่มีหัวชาร์จมากที่สุดในอาเซียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวที่นี่มีให้ครบครัน ทันสมัย ตอบสนองทุกยานยนต์ไฟฟ้า โดยการพลิกโฉมอาคารจอดรถใหม่ทั้งหมด ให้มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรจนถือว่าเป็นอาคารต้นแบบแห่งแรกที่ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในอาเซียน ณ ปัจจุบันตึกอาคารที่จอดรถที่แปลงเป็น อาคารอีวีอัจฉริยะ ประกอบไปด้วยเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 578 เครื่อง ประกอบไปด้วยระบบ AC Normal Charge ขนาด 7.3 Kw จำนวน 576 เครื่อง และระบบ DC Fast Charge 360 Kw จำนวน 2 เครื่อง ครอบคลุมทุกช่องจอดรถของอาคาร 100%เพื่อให้การชาร์จรถยนต์สะดวกและง่ายขึ้น ผู้ใช้งานสามารถใช้งานควบคู่ไปกับแอปพิลเคชันอัจฉริยะ EA Anywhere ที่สามารถแสดงสถานะการชาร์จไฟ ระยะเวลา และรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปฯ เพื่อเก็บข้อมูลทึกการสั่งการได้ง่ายผ่านมือถือ ซึ่งจะสามารถ ค้นหา จอง จ่าย ชาร์จ จบภายในแอปนี้แอปเดียวที่สำคัญ ผู้ใช้งานไม่ต้องกลัวเลยว่าพอไปใช้แล้ว อาจจะเกิดไฟกระชาก ไฟฟ้าลัดวงจร ไปรั่ว ฝ้าผ่า หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากตู้หรือกับรถคันใหม่ เพราะทุกเครื่องชาร์จไฟฟ้า มีระบบความปลอดภัยสูง โดยมีการใช้ระบบ Smart Monitoring ในการตรวจสอบเรียลไทม์ เช่น สถานะการทำงาน การควบคุมการกำลังไฟ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ควบคู่กับการบริหารจัดการพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ อาคารแห่งนี้ยังออกแบบผ่านกระบวนการ Predictive & Productive ซึ่งก็คือการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า และ การบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุดนั่นเอง เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนเครื่องชาร์จไฟฟ้าจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนในระบบโครงสร้างเพิ่มเติมเลยจึงเป็นโมเดลต้นแบบให้อาคารขนาดใหญ่อื่นๆ สามารถทำตามได้ อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คอนโด Mix Use และ Community Mall เพราะในอนาคตอันใกล้ ยานยนต์ไฟฟ้าจะรุกพื้นที่ลานจอดรถทุกแห่งอย่างแน่นอนอาคารอีวีอัจฉริยะแห่งนี้จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ใครที่มีรถยนต์ไฟฟ้าต้องไม่พลาด เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 05.00-21.00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eaanywhere.com แผนที่อาคารจอดรถรามาธิบดี – พลังงานบริสุทธิ์ คลิก https://maps.app.goo.gl/DRHoNpLYiUxLUKP58