แอลพีเอ็น เร่งช่วยลดโลกร้อน ตั้งเป้าติดโซล่าเซลล์บ้านเดี่ยว - ทาวน์โฮม กว่า 847 ยูนิต ในปี 2566

แอลพีเอ็นเดินหน้าผลักดันเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะมิติของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง รวมถึง ที่สำคัญคือกระบวนการดูแลการอยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของแอลพีเอ็นในปี 2566 นั่นคือการมุ่งมั่นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายติดตั้งโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นในโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมกว่า 847 ยูนิต ในทุกระดับราคา รวมถึงสำนักงานขายและพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์แอลพีเอ็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประโยชน์สูงสุดของลูกบ้านในทุกโครงการเปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา แอลพีเอ็นมีความตั้งใจลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการติดแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นภายในพื้นที่ส่วนกลาง และสำนักงานขายทั้งโครงการเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจากสถานการณ์สงครามข้ามปีระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ก็ยังเป็นปัจจัยเร่งให้พลังงานทางเลือกมีการเติบโตมากขึ้น และยังคงส่งผลให้แนวโน้มค่าพลังงานปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าไฟฟ้าที่ผันผวนในประเทศไทย รวมถึงข้อสรุปจากวาระโลก COP27 และ APEC2022 ซึ่งยังคงเน้นย้ำเรื่อง Net-Zero ในทุกภาคส่วนทั่วโลก""เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยกันเร่งแก้ลดมลภาวะโลกให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ รวมถึงการจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนการลดและจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ทำให้แอลพีเอ็นได้เร่งและปรับแผนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการที่อยู่อาศัยด้วย โดยคัดเลือกการใช้แผงโซล่าเซลล์คุณภาพที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในประเทศไทย และรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในระดับสูง โดยที่ผ่านมา เรามีการเก็บข้อมูลโดยบริษัทแอล.พี.พี พร๊อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด จากการติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่ส่วนกลางคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 15 - 20 % หรือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางได้ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท / เดือน / โครงการ”ปัจจุบัน นอกจากการรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้ว บริษัทฯ ยังนำมาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากลอย่าง WELL (WELL Building Standard) มาปรับใช้ในการออกแบบให้ส่งเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยทั้งกายและใจที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางของ LPN Green Design Concept Standard ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (Sustainable Site Development), การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency), การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรประกอบอาคาร (Material and Resource) และการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย (Indoor Development Quality) ซึ่งทั้งหมดได้พัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ให้แก่ลูกบ้านทุกกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการใช้ชีวิต และเพิ่มคุณค่าของการอยู่อาศัยอย่างดีที่สุดนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตั้งเป้าหมายในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Organization) และซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร และได้รับเครื่องหมายฉลากคาร์บอน 2 ประเภท รวมทั้งการทยอยติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ในทุกโครงการ