เกมการ์ดอาร์พีจี "Tower of God: New World" เปิดช่องทางคอมมูนิตี้ทางการแล้ววันนี้

เกม Tower of God: New World สร้างขึ้นจากแฟรนไชส์เว็บตูนชื่อดังอย่าง "Tower of God" ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับการสะสมการ์ดและการต่อสู้ในรูปแบบการวางกลยุทธ์ที่มีความเรียบง่ายแต่ลึกล้ำ พร้อมนำเสนอกราฟิกสามมิติคุณภาพสูง ทำให้โลกภายในเกมมีชีวิตชีวา และสนุกไปกับเรื่องราวอันน่าติดตาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 'SIU' ผู้เขียนต้นฉบับแฟรนไชส์ "Tower of God" เริ่มต้นจากเว็บตูนแฟนตาซีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มนามว่า 'พัมที่ 25'และเพื่อนของเขา 'ราเชล' ซึ่งอาศัยอยู่ใต้หอคอยอันแสนลึกลับขนาดมหึมาที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถขึ้นไปยังยอดหอคอยได้จะสมหวังในสิ่งที่ปราถนา ราเชลได้เข้าไปในหอคอยโดยที่พัมไม่รู้เพื่อพยายามหาหนทางให้ชีวิตของเธอดีขึ้น เขาจึงได้ตามเข้าไปหลังจากนั้นไม่นานด้วยความหวังว่าจะได้พบเธออีกครั้ง ซีรีส์ Tower of God ได้รับการเผยแพร่บน Naver Webtoon ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2010 และมียอดเข้าชมมากกว่า 6 พันล้านครั้งทั่วโลก