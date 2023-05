พบความอร่อยสไตล์อิตาเลียนที่บูธอิตาเลียนพาวิลเลียนสุดยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรม THAIFEX-Anuga Asia 2023

ร่วมกับขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมงานจัดเต็มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียน จำหน่ายทั้งออฟไลน์ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและในแพลตฟอร์มออนไลน์ วันที่ 23-27 พ.ค. นี้กรุงเทพ-ประเทศไทย สำนักงานพาณิชย์อิตาลี ( www.ice.it ) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ( www.ambbangkok.esteri.it ) ชวนช้อปและดื่มด่ำความอร่อยสไตล์อิตาเลียนที่บูธอิตาเลียนพาวิลเลียนในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงวันที่ 23-27 พ.ค. 66 ที่ฮอลล์ 8 บูธ หมายเลข 8 – W01-W37 & V02-V38 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานีผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำจากอิตาลีกว่า 27 บริษัท และ เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง 5 วัน ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟมากความสามารถจากสถาบันสอนอาหาร Alma, The Food School และร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังอีกหลากหลายร้าน ที่จะมารังสรรค์เมนูเลิศรสโดยใช้วัตถุดิบแท้จากอิตาลี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมาสเตอร์คลาสที่คนรักไวน์ไม่ควรพลาด ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมเรียนรู้การชิมไวน์ ในคลาสให้ความรู้ โดยซอมเมอลิเยร์มืออาชีพ ได้ทุกวันนอกจากนี้พบกับข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสินค้าอาหารเครื่องดื่มอิตาเลียนในบูธอิตาเลียนพาวิลเลียน Thaifex และสินค้าอิตาเลียนอื่นๆ ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่าง Gourmet Market สาขาสยามพารากอน และ Tops หลากหลายสาขา รวมถึง Tops Food Hall และ Tops Fine Foods ในช่วงวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 หรือจะช้อปออนไลน์สุดคุ้มก็ได้ที่ Shopee กับแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 'Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป​'[ https://shp.ee/8i35sc3 ] ได้ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยมีความยินดีในการต้อนรับบริษัทจากอิตาลีที่มาร่วมจัดแสดงในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 เป็นโอกาสอันดีสำหรับบริษัทอิตาเลียนที่จะนำเสนอสินค้าคุณภาพจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับสากล สู่ตลาดเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญได้กล่าวถึง​ อุตสาหกรรมอาหารและการผลิตไวน์ของอิตาลีว่าเป็นส่วนการค้าที่มีการดำเนินการอย่างแข็งขันและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อให้กับประเทศอิตาลีในตลาดนานาชาติรวมถึงในประเทศไทย และมีความยินดีในการเปิดตัวอิตาเลียนพาวิลเลียน ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023 ภายใต้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และกลุ่มพันธมิตรชั้นนำ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจกับไทยและเอเชีย ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความพิเศษที่การันตีคุณภาพของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอิตาเลียนในครั้งนี้ไปพร้อมกัน”สำหรับงานจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน โดยระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม จะเน้นเป็นการเข้าชมงานและเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และในวันสุดท้าย วันที่​ 27 พฤษภาคม 2566 จะมีการเปิดการจำหน่ายปลีกสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย ผู้ที่สนใจธุรกิจและผู้บริโภคที่ต้องการเข้าชมงาน THAIFEX-Anuga 2023 สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaifex-anuga.com 1. Acetificio Andrea Milano srl2. Aceto Balsamico del Duca dal 18913. Acqua Minerale San Benedetto SpA4. Agricola Erario s.s.5. Az.Ag.Musico6. Bachet srl7. Best Italian Selection srl8. Bioitalia srl9. Campo D'oro srl10. Conserve Italia Sca11. Davia SpA12. Drink Up srl13. Foodeast Trade srl14. Germinal Group15. IT.T. srl16. Italian Tasty Aliments srl17. Liguori Pastificio dal 182018. Motta Sas19. Olio Dante SpA20. Pallini SpA21. Paone Distribuzione srl22. Poli.Com srl23. Rizzoli Emanuelli SpA24. Ruata F.lli - Goccia d’Oro25. Sammontana SpA26. Terre Cevico Soc. Coop. Agricola27. Truffleat srlแคตตาล็อกออนไลน์ อิตาเลียนพาวิลเลียน : https://bit.ly/ITAcatalogue-Thaifex2023