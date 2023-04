​ “นท พนายางกูร” สาวสวยนักอนุรักษ์โลกใต้ทะเลผู้หลงใหลการฟรีไดฟ์

แม้ว่าชื่อของสาวสวยเสียงดี “นท พนายางกูร” หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “นท เดอะสตาร์” จะห่างหายจากแวดวงนักร้องไปพักใหญ่ นั่นเป็นเพราะเธอทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับ “การดำน้ำ” กิจกรรมสุดโปรด และต่อยอดกิจกรรมดำน้ำที่เธอรัก มาช่วยผลักดันงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะธรรมชาติใต้ท้องทะเลการดำน้ำช่วยเยียวยาทุกสิ่งนท เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นดำน้ำว่า ตั้งแต่จำได้ ชีวิตเธอก็ผูกพันกับสายน้ำมาตลอด เพราะที่บ้านสนับสนุนให้เรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก ทำให้การว่ายน้ำเป็นกีฬาสุดโปรดของเธอ มีโอกาสเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหลายครั้ง กวาดเหรียญรางวัลมานับไม่ถ้วน แต่เส้นทางในการเป็นนักกีฬามืออาชีพของเธอต้องสะดุดลง“ความสุขของนทคือได้ว่ายน้ำ แข่งขันว่ายน้ำ แต่ก็แปลกที่ยิ่งโตขึ้น ทำไมเราไม่สูงเหมือนเพื่อนนักกีฬาคนอื่น ก็เลยตัดสินใจพักการแข่งว่ายน้ำไว้ก่อน แล้วหันไปลองฝึกทำกิจกรรมอื่นดูบ้าง เช่น เล่นดนตรี ทำงานศิลปะ” นทเล่าให้ฟังพร้อมรอยยิ้มแม้จะมีกิจกรรมและงานอดิเรกยามว่างมากมาย แต่ลึกๆ แล้วเธอก็ยังชื่นชอบและคิดถึงการว่ายน้ำอยู่เสมอ ก็เลยไปหากิจกรรมที่ใกล้เคียง นั่นคือการดำน้ำ ซึ่งเธอพบว่ายิ่งเรียนยิ่งสนุก ยิ่งเรียนยิ่งรัก เพราะการดำน้ำสามารถตอบโจทย์ทุกข้อสำหรับเธอ“ถ้าถามว่าได้อะไรจากการดำน้ำ นทว่านทได้ทุกอย่าง นอกจากจะทำให้เรามีความสุข เพลิดเพลินกับความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลแล้ว การดำน้ำยังเป็นทั้งหมอและครูสำหรับนท หมอคือช่วยเยียวยาจิตใจ เวลาเศร้า ไปดำน้ำมันหายเศร้าทันที เหมือนมหาสมุทรโอบกอดเรา ส่วนที่เป็นครูคือ นทรู้สึกว่าอีโก้เราลดลง เพราะเมื่อเทียบกับทะเล มหาสมุทรแล้ว ตัวเราเล็กมาก นี่คือสิ่งที่การดำน้ำสอนเรา”ความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของส่วนของเธอ @notep มักจะเห็นเธอโชว์การดำน้ำแบบ Free Dive (ฟรีไดฟ์) หรือการดำน้ำลึกแบบไม่มีถังออกซิเจนหรืออุปกรณ์ช่วยหายใจอย่างอื่น มีเพียงฟินหรือตีนกบ และหน้ากากดำน้ำ ด้วยลีลาพลิ้วไหว ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของท้องทะเลอยู่เสมอนทบอกว่า โชคดีที่เมืองไทยมีแหล่งดำน้ำสวยๆ เยอะมาก ไม่แพ้แหล่งดำน้ำชื่อดังของต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งดำน้ำที่เธอประทับใจมากที่สุด เพราะนอกจากความสวยงามของแนวปะการังแล้ว ระบบนิเวศของที่นี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ทำให้การดำน้ำหลายๆ ครั้งได้พบกับปลาทะเลหรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ แทบจะไม่ซ้ำกันเลย“ดำน้ำทุกครั้ง ประทับใจทุกครั้ง ที่ชอบมากๆ คือ ได้เจอปรากฏการณ์ปลาข้างเหลือง ได้เจอม้าน้ำเกาะกลุ่มนับ 10 ตัว มันมหัศจรรย์มาก เราถึงอยากให้ธรรมชาติสวยๆ แบบนี้มันอยู่กับเราไปนานๆ ”เดินหน้าโปรเจคเพื่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลนทเล่าว่า ช่วงที่เริ่มเรียนดำน้ำใหม่ๆ ธรรมชาติใต้ท้องทะเลสวยมาก แต่ระยะหลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำร้ายธรรมชาติโดยความไม่ได้ตั้งใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่า ช่วงที่ได้ลงไปสัมผัสโลกใต้น้ำใหม่ๆ เธอก็ไม่ต่างจากคนอื่น ที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความงดงามราวกับสวรรค์ใต้ท้องทะเล จนอดใจไม่ไหวที่จะไปแตะต้องและสัมผัสกับปะการังอย่างใกล้ชิด ซึ่งมารู้ภายหลังว่าการทำเช่นนั้น เป็นการทำลายธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว“นทเชื่อว่า นักท่องเที่ยวหรือนักดำน้ำมือใหม่หลายคน ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำร้ายธรรมชาติ แต่เขาทำเพราะไม่รู้ เพราะบ้านเรามีคนพูดเรื่องนี้น้อยมาก ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้ว เราก็ต้องแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นบ้าง อาศัยที่เราเป็นบุคคลสาธารณะ อาชีพการทำงานของเราคนรู้จักเยอะ เอามาช่วยเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังผลักดันให้มันดัง”จากนั้นเป็นต้นมา นทก็เริ่มกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกใต้ทะเลอย่างจริงจัง ทั้งร่วมเป็นนักดำน้ำอาสาสมัคร ดำน้ำตัดเศษอวนใต้ทะเล หรือ ghost gear ปัจจุบัน นทมีโปรเจคของตัวเองที่ชื่อ “High On Your Own Supply” เป็นโปรเจคพัฒนาเด็ก ๆ บนเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ให้เกิดการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยใช้สื่อศิลปะและดนตรี สื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา มีการจัดค่ายการศึกษานอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดและสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เช่น การทำป้ายรณรงค์สำหรับนักท่องเที่ยว การผลิตสื่อวีดีโอ เป็นต้น ซึ่งก็ได้การตอบรับทั้งจากเยาวชนที่มาเข้าค่ายและนักท่องเที่ยวที่ได้เห็นผลงานของเด็กๆ เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดำน้ำ เพื่อสัมผัสความงามโลกใต้ทะเล หรือเพื่อร่วมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับนท แต่ยังไม่มั่นใจ กล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะเรียนดำน้ำ นทแนะนำว่า ถ้าสนใจจริงๆ ก็ไปลองเรียนเลย จะได้รู้ว่าการดำน้ำมันสนุก มันดีอย่างที่นทหรือหลายคนพูดไว้หรือไม่​ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเรียนที่ไหน ซื้ออุปกรณ์อะไรบ้าง หรือถ้าเป็นนักดำน้ำที่กำลังมองหาทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำดีๆ อุปกรณ์เสริม กล้องถ่ายภาพใต้น้ำตัวใหม่ แนะนำให้ไปที่งาน Thailand Dive Expo 2023 (ไทยแลนด์ไดฟ์เอ็กซ์โป) ซึ่งจัดพร้อมกับงาน Thailand Golf Expo และ Outdoor Fest 2023 (ไทยกอล์ฟ เอ็กซ์โป และ เอาท์ดอร์ เฟรช) รวมแพ็กเกจโรงแรมที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ ตีกอล์ฟ ปีนเขา แคมป์ปิ้ง ที่ไม่ควรพลาด โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้าชมงาน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailanddiveexpo.com