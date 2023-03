ครั้งแรกของ NAKITA Runway Show บนเวที “Paris Fashion Week 2023” สานต่อคุณค่าแห่งพื้นถิ่น

NAKITA แบรนด์เสื้อผ้าไทยที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณค่าและวัฒนธรรมชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์ จับมือกับ TVB Group ร่วมกันสานต่อคุณค่าแห่งพื้นถิ่น (Local value) ให้โบยบินไปไกลถึงเวทีแฟชั่นระดับโลก กับครั้งแรกของ NAKITA Runway Show บนเวที “Paris Fashion Week 2023”เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ท้าทายและนับเป็นก้าวย่างใหม่ที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าเล็กๆ ที่ชื่อ NAKITA จาก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่ถูกเชิญไปสร้างสรรค์ผลงานครั้งแรกในงานแฟชั่นโชว์ระดับโลก “Paris Fashion Week 2023” ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยร่วมมือกับ TVB Group หรือชื่อเดิม ทีวีบูรพา ที่เปิดตัว TVBG LAB อีกหนึ่ง business unit ใหม่ ว่าด้วยคุณค่าแห่งพื้นถิ่น (Local value) ต่อยอดนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่า และพัฒนาสร้างให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ที่อยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน 3P คือ profit, people and planet นอกจาก NAKITA แล้ว ยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอื่นๆ ที่จะทยอยเปิดตัวกันออกมา ได้แก่ Abonzo ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากดอยช้าง จ.เชียงราย เป็นต้นNAKITA คือส่วนผสมที่ลงตัวของ 2 ดีไซเนอร์ ได้แก่นงเยาว์ แสงแก้ว และอภิญญา ทาแกง ซึ่งมีความหลงไหลในศิลปะและมรดกวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่จากทั่วทุกมุมโลก ดังจะเห็นได้จากของสะสมของทั้งสองคน ซึ่งความหลงไหลนี้เองเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของ NAKITA นงเยาว์ แสงแก้ว เป็นดีไซเนอร์มากพรสวรรค์ ผลงานของเธอเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์ มีเอกลักษณ์เฉพาะ และคาดเดาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นโครงร่าง แพทเทิร์น หรือสไตล์ ในขณะที่อภิญญา ทาแกง โฟกัสไปที่การนำเอาวิสัยทัศน์ของแบรนด์ NAKITA ไปใส่ไว้ทุกชิ้นงาน ซึ่ง Brand vision ของ NAKITA คือการตีความคุณค่าแห่งพื้นถิ่นเดิม เพิ่มเติมความหมายใหม่ แล้วถ่ายทอดลงบนงานฝีมือร่วมสมัยที่ปราณีตงาม และเต็มไปด้วยเรื่องราวของเส้นสายลายผ้า เพื่อให้เรื่องราวอันทรงคุณค่าได้เดินทางต่อไปในอีกมิติมุมมอง และจะเป็นความภาคภูมิใจของคนที่อยู่เบื้องหลัง ภายใต้แนวคิด “Reinterpret local value”สิ่งที่ NAKITA ต้องการนำเสนอ ในงาน Paris Fashion Week ไม่ใช่เรื่องราวของแฟชั่นหรือเสื้อผ้าเพียงเท่านั้น แต่ต้องการนำพาผู้ชมทุกท่านข้ามพรมแดนไปสู่คุณค่าใหม่จากการตีความในแบบฉบับของ NAKITA โดยหวังให้คุณค่าแห่งพื้นถิ่น ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว วิถีชีวิต และวัฒนธรรม กลายไปเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเล็กๆ (Sustainable community) ที่ NAKITA ร่วมงาน เหนือสิ่งอื่นใด อยากให้พี่น้องในท้องถิ่นที่ทำงานอยู่ด้วยกันได้ภาคภูมิใจในผลงาน ภูมิปัญญา และคุณค่าของตัวเองสำหรับผลงานทั้ง 13 ชุดบนรันเวย์ Paris Fashion Week 2023 เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา มีความน่าสนใจในแนวคิดของทุกชุด ไม่ว่าจะเป็นชุดเปิดตัวอย่าง “The Exposure” ที่ดีไซเนอร์นำเอาชุดของชนเผ่าเมียว(Miao) ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศจีน มานำเสนอให้เห็นถึงความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสนุกสดใสของลายผ้า และความเปิดเผยไปสู่ความสมัยใหม่มากขึ้น ต่างจากชุดดั้งเดิมที่ปกปิดมิดชิดเพราะอากาศที่หนาวเย็น หรือชุด “Queen Of Jeans Remake” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกางเกงยีนส์คอลเลคชั่นแรกของ NAKITA เมื่อปี 2020 ซึ่งมีชื่อเรียกติดปากว่า”รุ่นบานแหวก” ทำให้ NAKITA กลายมาเป็นที่รู้จักและเป็นผู้นำของการนำผ้าชนเผ่ามาตัดเย็บเข้ากับผ้ายีนส์ และปิดโชว์ด้วยชุดฟินาเล่ “New Dawn, New Day” ที่นำเอางานผ้าเขียนเทียนลวดลายเป็นใบหน้าสตรีชนเผ่ามาวางลงลงบนผ้าพื้นใยกัญชงสีแดง ในขณะที่ชิ้นส่วนบริเวณอกใช้ผ้าดั้งเดิมของชนเผ่าม้งในประเทศเวียดนามที่ปักด้วยหมุดโลหะสีเงิน ขับเน้นให้ชุดโดดเด่นมากขึ้นNAKITA วางแผนจับมือกับ TVB Group ซึ่งเป็น content creator ที่มีลายมือเฉพาะ เตรียมต่อยอดผลงานจาก Paris Fashion Show 2023 ไปสู่ผลงานในมิติใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ แฟชั่นโชว์ในไทย สัมนาเชิงปฏิบัติการ สารคดี ภาพยนตร์ ตลอดจนผนึกกำลังทางธุรกิจ ยกระดับสร้างคุณค่าแห่งพื้นถิ่นให้ไปไกลกว่าที่เคย