"นิก CHIRAWAN" จัดหนัก เปิดตัว collection ใหม่ก่อนบินไปเมืองคาน Cannes Film Festival ประเทศฝรั่งเศส ทุบสถิติคว้า 11 รางวัลจาก British film festival

ได้พาทีมงานเเละนางเเบบจัดเปิดตัวคอเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ JALFASHIONUK88 ชื่อว่า THE SUPREME LONDON โดยได้แรงบันดาลใจจากประเทศอังกฤษ พร้อมนำเหล่านางเเบบ เเละ brand ambassador ถ่ายแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2023 โดยมีสปอนเซอร์ที่ร่วมสนับสนุนคือคุณ Nydia crick ที่เข้าร่วมสนับสนุนสั่งตัดชุดพิเศษเพื่อเข้าร่วมเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ในครั้งนี้เเถมยังมีเหล่า นางเเบบจากลอนดอนเเฟชั่นวีค เเละนางเเบบจากต่างประเทศ อย่างรันเวย์ มิลานแฟชั่นวีค เเละรันเวย์ระดับโลกที่ดูไบ เเละนายเเบบน้องคริสเตียน ที่มีผลงานมากมายทั่วโลก ซึ่งเคยเป็นนายเเบบให้กับเเบรนด์คุณโรนัลโด โดยปัจจุบันเป็น brand ambassador ให้กับ Jalfashionuk88 แถมยังมีนางแบบ น้องน้ำหวาน ที่มาร่วมเปิดตัวในงานอีกด้วย พร้อมกับคุณน้อยที่เดินทางมาร่วมเปิดตัวคอเลคชั่นใหม่ร่วมกับ Jalfashionuk88 เเละประกาศเปิดตัวว่าจะขึ้นรันเวย์ร่วมกับนิก chirawan lewis ที่ดูไบ นิก CHIRAWAN โดยให้สัมภาษณ์ว่าขอขอบคุณทางทีมด้านหลังคุณครูกบ ที่เข้าร่วมช่วยจัดการรายละเอียดด้านหลังให้ ซึ่งเมื่อเสร็จงานนี้ก็จะบินไปประเทศฝรั่งเศส เเละต่อที่รันเวย์ระดับโลก เเละโปรตุเกส เพื่อเจอเเขกคนสำคัญที่โปรตุเกสนิก chirawan เป็นดีไซเนอร์ไทยคนแรก ที่ทำงานให้กับครอบครัวคุณโรนัลโดปีนี้ ต้องไปดูกันว่ามีผลงานอะไรมาให้ชมต่อ งานนี้กว่าจะออกมาสวย ต้องผ่านด่านด้านหลัง โดยมี make up artist ชื่อดังระดับโลกอย่าง Rosy Buddha make up ตกเเต่งหน้าออกมาได้อย่างสวยงาม และคุณ Reshma begum & RUBLY Begum Munrit kaur Dhillion , jatin Gupta พร้อมทั้งช่างภาพที่มาร่วมถ่ายภาพให้สวยงามคือ Ram Engle โดยนำลูกสาวมาร่วมเปิดตัวคอลเลคชั่นนี้เช่นกัน คือ น้อง Vivienne Monique ผลงานของเขาเยอะมาก ทั้งรันเวย์เเฟชั่นวีค เเละรันเวย์จากมิลาน ฯลฯพอจัดเปิดตัวคอเคชั่นเสร็จ ทางนิก chirawan ก็ได้พานางแบบเข้าร่วมสนับสนุนงานกาล่าชาราตี้ Global Diabetes Initiatives UK หรือ, World Diabetes Fashion Show and IRARA Awards ของคุณ AC Matilda ซึ่ง นิก Dr Chirawan Lewis ยังได้เตรียมนำทีมงานเดินทางกันต่อ เพราะมีทางสื่อที่ติดต่อรอทำข่าวมากมายจากต่างประเทศ ทั้งสื่อทีวีเเละนิตยสารของ ฮอลลีวูด Custom trend magazine ที่เข้ามาร่วมสนับสนุน อีกด้วย เเละ Asian star radio ที่ยกสายโทรมาให้เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรเจ็คใหม่ล่าสุดเร็วๆนี้ทางนิก Chirawan Lewis หรือ Dr Chirawan Lewis เตรียมนำเด็กนานาชาติไทย เเละเยาวชนไทยขึ้นรันเวย์ระดับโลกที่ดูไบ เเละเตรียมงานเทศกาลเมืองคานประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ผลงานของนิกมีมากมาย ล่าสุดพึ่งเข้ารับรางวัลกับ British film festival เเละ British fashion festival ที่ประเทศอังกฤษ พร้อมกับทีมที่คว้ารางวัลที่เยอะที่สุดภายในงาน นิกยังเป็นดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมากมายจากต่างประเทศทั่วโลกDr Chirawan Lewis ได้เตรียมนำทีมงาน อาทิ Reshma Begum , Rubly Begum ที่คว้ารางวัล make up artist ระดับโลก เเละ Model: Christian Sutat Michael Palprasert ที่คว้ารางวัลthe best boy model ที่ประเทศอังกฤษที่คว้ารางวัล มา 3 ปีซ้อน เเถมยังมีน้อง Vivienne Monique ที่คว้ารางวัล best young model - 2022 เเละน้องจัสมินท์ ลูกสาวเจ้าของเเบรนด์ Jasmine archer lewis ที่คว้ารางวัล best young model เเละน้องเจสิก้า JAL brand ambassador 2023 ขึ้นรันเวย์ที่ดูไบต่อ อีกทั้งมีนางแบบมากมาย จากประเทศไทยเเละทั่วโลก เเถมน้องน้ำหวาน Miss Angelina Buasaban หรือเรียกว่าน้องเเอนเจลีน่า เมื่อปีที่เเล้วเพิ่งขึ้นจับไมค์ร้องเพลงให้กับทางบริติชฟิล์มเฟสติเวลสดๆมาดๆ ก็เข้าร่วมรันเวย์ที่ดูไบ พร้อมกับ คุณ Pathitta Buasaban Booker ที่เป็นตัวเเทนสาวไทยที่จะเข้าร่วมเช่นกันนอกจากนี้ยังมีท่านลอร์ดมาคัท lord Marcus hefford watts ที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมโปรโมทหนังสือ The lord bellfordine smith spy novel ที่งานด้วย งานนี้ต้องไปรอชมภาพกัน โดยนิก chirawan lewis บอกว่าหลังเสร็จงานนี้ ก็จะเดินทางต่อ ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรส เพื่อเตรียมตัวสำหรับผลงานต่อไป นับว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตของสาวเเกร่ง อย่าง นิก จิรวรรณ ลิวอิส ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกยุคทุกสมัย เธอจบ ระดับด็อกเตอร์ จาก Global international alliance university ได้รับโล่ เเละเกียรติบัตร the White House Washington รางวัลจาก ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ และเป็นดีไซเนอร์ ที่เดินรันเวย์ทั่วโลกนับไม่ถ้วน ทำงานกับดาราฮอลลีวูด เเละเซเลปที่งานเทศกาลเมืองคาน เเละต่างประเทศมากมาย