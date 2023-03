Dr. Chirawan Lewis จัดใหญ่นำเยาวชนนานาชาติไทยร่วมสนับสนุนงานการกุศล World Diabetes Fashion Show and IRARA Awards

ปีที่เเล้วทุบสถิตินำทีม คว้ารางวัลมา 11 รางวัล พร้อมทั้งนำเด็กไทยจับไมค์ขึ้นโชว์บนเวทีบริติชฟิล์มเฟสติวัล ครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะได้นำเยาวชนนานาชาติไทยเข้าร่วม สนับสนุนงาน ชาราตี้ของต่างประเทศ Global Diabetes Initiatives UK หรือ World Diabetes Fashion Show and IRARA Awardsงานนี้ทางนิก Dr Chirawan Lewis ได้เตรียมนำเยาวชนนานาชาติไทย เตรียมตัวเปิดตัว คอลเลคชั่นใหม่ The supreme london collection ที่โรงแรม Leonardo hotel พร้อมคอลเลคชั่นใหม่ที่เเหวกเเนว เเถมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานกาล่าชาราตี้, World Diabetes Fashion Show and IRARA Awards โดยมีสปอนเซอร์หลัก คือ คุณ Nydia crick ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ พร้อมกับทีม back ซึ่งครั้งนี้มีสื่อทีวีเเละนิตยสารของ ฮอลลีวูด Custom trend magazine ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเร็วๆ นี้ทางนิก Chirawan Lewis หรือ Dr Chirawan Lewis เตรียมนำเด็กนานาชาติไทย เเละเยาวชนไทยขึ้นรันเวย์ระดับโลกที่ดูไบ เเถมยังซุ่มเตรียมงานเทศกาลเมืองคานประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ผลงานมากมายนับไม่ถ้วน ล่าสุดพึ่งเข้ารับรางวัลกับ British film festival เเละ British fashion festival มามาดๆ ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ พร้อมกับทีมที่คว้ารางวัลที่เยอะที่สุดภายในงาน เเละนิกยังเป็นดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมากมายต่างประเทศทั่วโลก เเละเร็วๆนี้ ทาง Dr Chirawan Lewis ได้เตรียมนำทีมงาน อาทิ Reshma Begum , Rubly Begum ที่คว้ารางวัล make up artist ระดับโลกมาครอง เเละ Model: Christian Sutat Michael Palprasert ที่คว้ารางวัลthe best boy model ที่ประเทศอังกฤษที่คว้ารางวัล มา 3 ปีซ้อน เเถมยังมีน้อง Vivienne Monique ที่คว้ารางวัล best young model - 2022 เเละน้องจัสมินท์ ลูกสาวเจ้าของเเบรนด์ Jasmine archer lewis ที่คว้ารางวัล best young model เพื่อเข้าร่วมงานชาราตี้ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งยังชนะรางวัลอวอร์ดในปีนี้อีกด้วยทาง นิก Dr chirawan lewis ยังได้นำเด็กไทยที่ขึ้นคว้าจับไมค์ เป็นเด็กไทยคนแรกที่ร้องเพลงต่อผู้กำกับมากมายทั่วโลกที่บินมาร่วมงานกัน คือน้อง น้ำหวาน Miss Angelina Buasaban หรือเรียกว่าน้องเเอนเจลีน่าเมื่อปีที่เเล้วเพิ่งขึ้นจับไมค์ร้องเพลงให้กับทางบริติชฟิล์มเฟสติเวลสดๆมาดๆ เเถมยังเป็นเด็กไทยคนเเรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้น้องน้ำหวาน เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ ที่มีพรสวรรค์ร้องเพลง อย่าง ล่าสุดก็ได้บินมาเปิดตัวที่งาน Alluring 2022 ของ dr chirawan lewis ที่ประเทศไทย ซึ่งปีที่เเล้ว คุณนิก เพิ่งดันเข้าบริติช รอบนี้คว้าตัว น้องน้ำหวาน เพื่อขึ้นโชว์ในงานกาล่าดินเนอร์ของอีกรอบ พร้อมเปิดตัว collection ใหม่ The supreme London collection งานนี้ไฮไลต์ คือ การคว้านางเเบบไทย Pathitta Buasaban Booker ที่เป็นตัวเเทนสาวไทยในการพรีเซ็นชุด Collection ใหม่ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2023 เเละยังมีท่านลอร์ดมาคัท lord Marcus hefford watts ที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมโปรโมทหนังสือ The lord bellfordine smith spy novel ที่งานด้วย งานนี้ต้องไปรอชมภาพกันค่ะ 11 มีนาคม 2023 ที่โรงแรม Leonardo hotel โดยมีนางเเบบที่เข้าร่วม Jessica Watts และ Rahul Reddy Billa เเละนางเเบบต่างประเทศที่จะเข้าร่วมสนับสนุนงานชาราตี้ในครั้งนี้ด้วย แถมมีช่างเเต่งหน้าที่มาร่วมงาน คือ Munrit Kaur Dhillonโดยเร็วๆนี้ นิก chirawan lewis เเอบกระซิบมาว่าหลังเสร็จงานนี้ ก็เเพ็คกระเป๋าเดินทางต่อ เพราะจะบินกลับเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรส เพื่อเตรียมตัวสำหรับผลงานต่อไปเเละอีกหลายประเทศ นับว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตของสาวเเกร่ง อย่าง นิก จิรวรรณ ลิวอิส ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกยุคทุกสมัยนิก เรียนจบ ระดับด็อกเตอร์ จาก Global international alliance university พร้อมทั้งได้รับโล่ เเละเกียรติบัตร the White House Washington รางวัลจาก ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา เเละรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังเป็นดีไซเนอร์ ที่เดินรันเวย์ทั่วโลกนับไม่ถ้วน เเละทำงานกับดาราฮอลลีวูด เเละเซเลปที่งานเทศกาลเมืองคาน เเละต่างประเทศมากมายในปี 2023 นี้ Dr Chirawan Lewis ได้เเจ้งมาว่ามีโปรเจ็คอีกมากมาย ที่ยังไม่ประกาศ เเละที่ประเทศอื่นๆอีกทั่วโลกที่ยังไม่ประกาศ ซึ่งตอนนี้ได้ซุ่มเตรียมงานสำหรับปี 2023 จะเป็นงานประเทศไหนบ้าง ติดตามทางเฟสโซเชียลของเจ้าของเเบรนด์ งานนี้วงการเเฟชั่นวีคห้ามพลาดนางเเบบคนไหนที่สนใจร่วมงานเเฟชั่นวีคทั่วโลก หรือสนใจเดินเเบบสามารถทักไปตามรายละเอียดได้ทางเเบรนด์Instagram: jalfashionuk88Instagram: dr.chirawanlewisFacebook: jalfashionuk88Facebook: chirawanlewisTwitter: jalfashionuk88