ททท.จัดเวิร์กชอปติวเข้มผู้ประกอบการเวลเนส ชวน Make Over พลิกโฉมธุรกิจต่อยอด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Thailand Wellness Business Make Over Seminar ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพร่วมอัปเดตเวลเนสเทรนด์ทั่วโลกพร้อมเวิร์กชอปออกแบบสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิดใหม่ Meaningful Wellness ให้ตอบโจทย์ตรงใจเวลเนสทัวริสต์ทั่วโลก พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาทนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ Thailand Wellness Economic Corridor เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของโลกด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ทั่วโลกต่างก็มุ่งนำเสนอสินค้า Health and wellness ด้วยทุกประเทศตระหนักดีว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพมากขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยจึงมีคู่แข่งมากมายที่พร้อมแย่งชิงตลาดในส่วนนี้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันให้กับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทย ททท. จึงได้จัดโครงการ Thailand Wellness Business Make Over เพื่อสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพตามยุทธศาสตร์ Thailand Wellness Economic Corridorโดยกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์รูปแบบของสินค้าบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีอยู่เดิมให้มีความพิเศษ แปลกใหม่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่แตกต่างและหลากหลาย ดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Wellness Tourist ทั่วโลก นอกจากนี้ ททท.จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness ชิงรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท และหลังจากจบการแข่งขัน ททท.จะนำผลงานเส้นทางท่องเที่ยวที่ออกแบบใหม่ไปทำการเสนอขายผ่านกิจกรรมการตลาดของ ททท. ในปีนี้ ททท.มั่นใจว่าหากผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยสามารถปรับแต่ง ต่อยอด Make Over Modify ธุรกิจของตัวเองให้ตอบโจทย์ ตรงใจตลาด จะทำให้การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ช่วยส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลกด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพได้อย่างแน่นอนตัวแทนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมสัมมนาแสดงความคิดเห็น คุณกุลรดา ลาดบัวผัน ผู้จัดการ พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ “การจัดงานในวันนี้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง หัวข้อการบรรยายสามารถนำไปปรับใช้และเป็นประโยชน์ ยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไอเดียใหม่ๆ ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้”คุณฐิฏิลัคน์ เกตุแก้ว Wellness and Spa Manager ปัญญ์ปุริ เวลเนส ออนเซน แอนด์ สปา “งานสัมมนาน่าสนใจตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถผลิตผลงานใหม่ๆ ได้ตั้งแต่ในงาน ใช้ได้จริง ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเชิงสุขภาพที่เป็นลูกค้าหลักได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถต่อยอดในธุรกิจเชิงสุขภาพได้ในอนาคต”คุณกรด โรจนเสถียร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีวาศรมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ต “ชีวาศรมคุ้นชินกับกับลูกค้ากลุ่มเวลเนสมาตลอด 30 ปี หากแต่ในการสัมมนาครั้งนี้ทำให้ได้มองเห็นความเป็น Meaningful และมุมมองใหม่ๆ ของลูกค้า ทำให้การออกแบบแพกเกจท่องเที่ยวของเราสร้างสรรค์ ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น”คุณชลชญา นันทวิสัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท “กระบี่เป็นเส้นทางสุขภาพที่ทางสถานประกอบการของเราพยายามผลักดันให้ แต่เมื่อได้มาสัมมนาและพรีเซ็นเตชันของ ททท.น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริง”