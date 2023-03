ตอบโจทย์ BCG Model จัดประกวดรางวัล TTA ครั้งที่ 14 เพิ่มรางวัลคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

เมื่อวานนี้ (28 ก.พ.66)แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 Thailand Tourism Awards 2023 พร้อมระบุว่ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่แสดงถึงคุณค่ายกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จึงขยายประเภทของการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจากเดิม 3 ประเภท เพิ่มพิเศษอีก 2 ประเภท (ข้อ 4 และ5) รวม 5 ประเภท ได้แก่1.แหล่งท่องเที่ยว (Attraction)2.ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation)3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism)4.ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)ทั้งนี้ โครงการ TTA ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผนึกกำลังพันธมิตรสร้างมาตรฐานความปลอดภัย Safety & Sustainability ตามนโยบาย “การท่องเที่ยวสีขาว” เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยว ที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ซึ่ง ททท. พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น High Value และ Sustainable Tourism อย่างแท้จริงททท. เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtourismawards.com ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน นี้ และประกาศผลรางวัล 8 กันยายน และจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน นี้ สามารถศึกษาข้อมูล คุณสมบัติ และเกณฑ์การตัดสิน ก่อนสมัครได้ที่ facebook / ThailandTourismAwardsNew หรือ Line Official : @tourismawards