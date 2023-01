ตระการตา! สุดยอดการแสดงพลุรักษ์โลก “พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand” ไอคอนสยาม จัดเคานต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2023” บนโค้งน้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 65 ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชน ผนึกกำลังสร้างมหาปรากฏการณ์มหัศจรรย์ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2023 เนรมิตทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกให้คนไทยและนักท่องเที่ยวฉลองค่ำคืนส่งท้ายปี พร้อมตอกย้ำการเป็น “Global Countdown Destination” ของการฉลองค่ำคืนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับโลกแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครและประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง เต็มอิ่มด้วยไฮไลต์และมหกรรมบันเทิงยิ่งใหญ่อลังการจากศิลปินระดับโลก มาร์ค ต้วน หนึ่งในสมาชิก GOT7 จัดเต็มด้วยการแสดงแบบ First Solo ครั้งแรกในเมืองไทยและทัพศิลปินไทย ที่มาสร้างความสุข ความหวัง กลับสู่หัวใจคนไทยและคนทั่วโลกอีกครั้ง ท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งหัวใจของคนไทยทั้งประเทศที่งดงามที่สุด ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2023 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยปีนี้เป็นปีแรกของการฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติโควิด-19โดยการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ปีนี้ เกิดจากพลังความร่วมมือของ ไอคอนสยาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์อาหารซีพี, เซเว่นอีเลฟเว่น, ทรู 5G, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คาร์ดเอกซ์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐ ภาคธุรกิจโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และชุมชน พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน–คลองสาน และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ไฮไลต์การแสดงพลุรักษ์โลกทำจากข้าวเหนียวไทยจำนวน 30,000 ดอก บนโค้งน้ำเจ้าพระยาความยาว 1,400 เมตร ครอบคลุมรัศมีการชมได้มากกว่า 5 กิโลเมตร ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยเหนือโค้ง น้ำเจ้าพระยา สุดตระการตากับการผสมผสานแสง สี เสียง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ชมพลุในรูปแบบ Hybrid World Countdown ครั้งแรก!! กับการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ที่เป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ถ่ายทอดความหมายของพลุ 7 องก์ ผ่านทาง ONESIAM SuperApp อันเป็นผลงานความร่วมมือ ระหว่าง “โอกุชิ โยชิมาซะ” ผู้กำกับการแสดงพลุมือทองระดับโลกจากญี่ปุ่น และ บริษัท บราเธอร์ พิคเจอร์ จำกัด บริษัทสัญชาติไทยที่มีผลงานระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand” เพื่อส่งต่อความสุข ความหวัง กลับสู่หัวใจคนไทยและคนทั่วโลกอีกครั้ง ทำให้ประชาชนที่รับชมภายในงานและรับชมผ่านการถ่ายทอดสดตื่นตาตื่นใจและอิ่มเอมกับการรับชมเป็นอย่างมาก สำหรับการแสดงพลุ 7 องก์ ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” ประกอบด้วยองก์ที่ 1 The Joy of Siam สยามสนุก ที่ผสานหลายเทคนิค เปรียบกับวิถีชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความสนุกรื่นเริง จากประเพณี มหรสพต่างๆ ของไทยที่เต็มไปด้วยสีสันและความบันเทิง ที่ยังคงมีรอยยิ้มและความสุขแม้จะพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคไปบ้างองก์ที่ 2 Enchanting Land มหานครแห่งความวิจิตร แสดงถึงความเป็นดินแดนของช่างฝีมือที่รังสรรค์ความวิจิตรออกมาในทุกมิติ ทั้งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม งานฝีมือ เสื้อผ้า อาหาร ที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความละเมียดละไมองก์ที่ 3 Eternal Prosperity ความอุดมสมบูรณ์อันเป็นนิรันดร์พลุสีทองเปรียบเหมือนต้นข้าว และพลุหลากสี หลากหลายรูปทรง สีสันจัดจ้าน เปรียบเสมือนรสชาติแบบไทยและความเพียบพร้อมของทรัพยากรวัตถุดิบ ความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวองก์ที่ 4 Heroic Spirit หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ การประชันกันของพลุขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนการต่อสู้กับอุปสรรคด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของคนไทย พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคและก้าวไปสู่ศักราชแห่งความหวังครั้งใหม่ไปด้วยกันองก์ที่ 5 Sharing Possibilities ส่งต่อโอกาสไม่สิ้นสุดพลุสีเขียว ทอง และ พลุรูปวงแหวนหลากสี สัญลักษณ์ของโลกอนาคต แสดงถึงการก้าวทันโลก การแบ่งปัน สร้างความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด อันจะนำมาซึ่งโอกาส ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ความยั่งยืน เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าองก์ที่ 6 Beautiful Harmony แตกต่างอย่างกลมเกลียว พลุสีขาวดอกใหญ่ที่ค่อยๆ แตกออกร่วงหล่นเหมือนร่มขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมผืนฟ้า เปรียบได้กับความสงบ ร่มเย็น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันเกิดจากความถ้อยทีถ้อยอาศัย การยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันของคนไทยทั้งชาติองก์ที่ 7 Win the world for Thailand together พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก พลุสีธงชาติ แสดงถึงความเป็นไทย ประดับประดาด้วยพลุหลากหลายรูปแบบ เปรียบเสมือนการร่วมแรงร่วมใจ ผสานพลังแห่งหัวใจไทยให้ยิ่งใหญ่เพื่อสะกดหัวใจคนทั้งโลกการจัดงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2023 ในครั้งนี้ไอคอนสยามภาคภูมิใจที่ได้ผนึกกำลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ค่ำคืนแสนพิเศษถ่ายทอดให้คนไทยและทั่วโลกได้รับชมความงดงามท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการเผยแพร่ความอลังการของงานผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางไทยรัฐ ทีวีช่อง 32HD ช่องทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ICONSIAM, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด และมติชน และทางแอพพลิเคชั่น TrueID พร้อมกันนี้ในทุกๆ ปีที่ผ่านมาความสวยงามของไอคอนสยาม แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ได้ถูกถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวระดับโลก อาทิ CNN, BBC, AP, Reuters, และABC ฯลฯ และทั่วโลกต่างชื่นชมความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ปีใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ นับเป็นการส่งมอบความประทับใจและความทรงจำอันงดงามด้วยความบันเทิงครบทุกมิติ และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของการฟื้นตัวจากภาวะวิกฤติโควิด-19