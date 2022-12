ไอคอนสยาม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงาน “The ICONIC Multimedia Water Features - Empowering The Joy” เปิดตัวการแสดงระบำสายน้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำ Global Destination พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก

ร่วมกับจัดงานเปิดการแสดงระบำสายน้ำผสมผสาน แสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ‘ICONIC Multimedia Water Features’ รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Empowering The Joy จุดประกายรอยยิ้มใหม่ด้วยกล่องดนตรีแห่งความสนุก หลอมรวมเอกลักษณ์ของ 3 เจเนอเรชั่น เชื่อมต่อผลงานของศิลปินหลากหลายช่วงวัย สะท้อนผ่านความต่างของยุคสมัย ผสานความโดดเด่นแห่งดนตรีรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว เนรมิตความมหัศจรรย์ในทุกวันกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก เพื่อสร้างพลังความสุข ความมีชีวิตชีวาทั่วทั้งบริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ พร้อมกระตุ้นธุรกิจริมน้ำโดยรอบ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และตอกย้ำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยมีเซเลบริตี้ แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, ภัคญดา ชุติดนัยกุล, วสวี วอนเพียร, กุลชา สุคนธเสนี ร่วมงาน‘ICONIC Multimedia Water Features’ หรือ Attraction ระดับโลกของไทย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด ‘การสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย’ หรือ Creating Shared Value และ ‘การร่วมกันรังสรรค์’ หรือ Co-Creation อย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 10,000 ตารางเมตร และเปิดการแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียงยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความยาวกว่า 400 เมตร ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเชิดชูและเผยแพร่ความงามสง่าของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความประทับใจไปทั่วโลก ถือเป็นไฮไลต์ที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของไทยที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน (Global Landmark Destination) การันตีด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ Gold STEVIE Awards 2019 สาขา Art, Entertainment & Public – Art Event จาก The International Business Awards การประกวดธุรกิจนานาชาติประจำปี 2019 (ครั้งที่16)แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ระดับชาติ อันเกิดจากการผนึกกำลังกับบริษัทออกแบบน้ำพุชื่อดัง "Ghesa Water & Art" ผู้ออกแบบน้ำพุมาแล้วกว่า 3,000 โครงการทั่วโลก จุดประกายการท่องเที่ยวทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเป็นปรากฏการณ์ กระตุ้นธุรกิจริมน้ำโดยรอบ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการแข่งขันของกรุงเทพฯ กับมหานครอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งทำให้กรุงเทพมหานครเป็นหมุดหมายที่หนึ่งในใจของคนทั้งโลก ที่พร้อมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีทั้งนี้ ไฮไลต์ของ ‘ICONIC Multimedia Water Features’ อยู่ที่การยิงน้ำพุขึ้นไปในอากาศด้วยเทคโนโลยี Compress Air Technology ผสมผสานเทคนิคการยิงน้ำพุแบบ 2D 3D และ 4D jets ที่สามารถหมุนได้เหมือนจอยสติ๊ก ยิงน้ำพุขึ้นไปในอากาศที่ความสูงต่างระดับกัน โดยความสูงระดับสูงสุดจะสูงถึง 35 เมตร และอีกหนึ่งความโดดเด่นก็คือ การยิงน้ำพุด้วยเทคโนโลยี Cybernetic Technology ด้วยความเร็ว 0.1 วินาที ออกมาเป็นรูปดอกไม้ กลายเป็นม่านน้ำสำหรับฉายภาพและแสงประกอบดนตรี พร้อมด้วยเทคนิคเลเซอร์สุดอลังการพบกับพลังความสุข ความมีชีวิตชีวา บทเพลงแห่งสายน้ำ ที่จะสร้างรอยยิ้ม และเติมความสุขให้สมบูรณ์ กับการแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ‘ICONIC Multimedia Water Features’ บทเพลงใหม่สุดยิ่งใหญ่ในคอนเซ็ปต์ Empowering The Joy จุดประกายรอยยิ้มใหม่ด้วยกล่องดนตรีแห่งความสนุก ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปชมฟรี วันจันทร์ –พฤหัสบดี รอบเวลา 19.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ ในเวลา 18.30 น. และ 20.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ https://www.iconsiam.com