สุดยิ่งใหญ่ “Amazing Thailand Countdown 2023” งานเคาต์ดาวน์ระดับโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อม กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน–คลองสาน และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตรภาคเอกชน ผนึกกำลังสร้างมหาปรากฏการณ์มหัศจรรย์ในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานเคาต์ดาวน์ระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2023 เนรมิตทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกให้คนไทยและนักท่องเที่ยวฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมตอกย้ำการเป็น “Global Countdown Destination” ด้วยไฮไลต์และกิจกรรมบันเทิงยิ่งใหญ่อลังการ ที่จะมาสร้างความสุข ความหวัง กลับสู่หัวใจคนไทยและคนทั่วโลกอีกครั้ง ในค่ำคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำที่งดงามที่สุด โดยทุกๆ ปีที่ผ่านมาได้ถูกถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวระดับโลก อาทิ CNN, BBC, AP, Reuter, ABC ฯลฯ ทั่วโลกต่างชื่นชมความงดงามของค่ำคืนแห่งการก้าวสู่ปีใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กระดับประเทศที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิเปิดเผยว่า “ปณิธานของไอคอนสยาม คือ การเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมเชิดชูแม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์นี้ออกไปสู่สายตาชาวต่างชาติ เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก และเพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น Global Countdown Destination แลนด์มาร์กของการเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงไปในระดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกต้องมาเยือนและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับคนไทยทุกๆ ปี ดังนั้นจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ผนึกกำลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ค่ำคืนแสนพิเศษให้คนไทยและทั่วโลกได้เห็นงานเคาต์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามที่สุดกับงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยปีนี้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างมหาปรากฏการณ์งานฉลองเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเยือนในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปีและในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า”สำหรับงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม ศกนี้ ไอคอนสยาม ขอมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ ให้แก่พี่น้องชาวไทยและผู้คนทั่วโลก ด้วยการแสดงพลุรักษ์โลกความยาว 1,400 เมตร ยาวที่สุดบนโค้งน้ำเจ้าพระยา รวมจำนวนกว่า 30,000 ดอก ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งหัวใจไทย ยิ่งใหญ่สะกดโลก Win the World for Thailand” ครั้งแรก!! กับ Hybrid World Countdown การนำเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยี AR หรือ Augmented reality ถ่ายทอดความหมายของพลุแต่ละองก์ผ่านทาง ONESIAM SuperAPP เปิดประสบการณ์การรับชมพลุสุดตระการตา นอกจากประชาชนจะสามารถรับชมความยิ่งใหญ่ของการแสดงพลุดอกไม้ไฟท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามที่ไอคอนสยาม และพื้นที่ครอบคลุมรัศมีการชม 5 กิโลเมตร รอบเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ประชาชนทั่วไปยังสามารถติดตามรับชมความอลังการของงานผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางไทยรัฐ ทีวีช่อง 32HD และช่องทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ICONSIAM, ไทยรัฐ ออนไลน์, ข่าวสด และมติชน ได้อีกด้วยนอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้เตรียมของขวัญพิเศษให้กับคนไทยด้วยไฮไลต์มหกรรมความบันเทิงจากศิลปินระดับโลกและศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยแบบจัดเต็มกับการแสดงและมินิคอนเสิร์ต นำโดยศิลปินระดับอินเตอร์อย่าง มาร์ค ต้วน (Mark Tuan) หนึ่งในสมาชิก GOT7 กับการแสดงแบบ First Solo ครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมทัพศิลปินชั้นนำของเมืองไทย อาทิ อิ้งค์ วรันทร, มิว ศุภศิษฏ์, หยิ่น - วอ, เจ เจตริน – เจ้านาย จินเจษฎ์, อะตอม ชนกันต์, โปเตโต้, ออฟ ปองศักดิ์, TYTAN - ไทแทน ทีปประสาน และ Last Idol เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Shot of Happiness” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท สะท้อนภาพความสุขและความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟในค่ำคืนส่งท้ายปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกด้วย สอบถามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายได้ที่ www.iconsiam.com หรือ โทร.1338โดยการจัดงานในครั้งนี้ ไอคอนสยาม ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกรับบัตรเข้าชมงาน Amazing Thailand Countdown 2023 อาทิ กิจกรรม Amazing Line Alert กดรับ E-Voucher ผ่าน Line@ICONSIAM กดรับก่อนมีสิทธิ์ก่อน ปล่อย E-Voucher ทุกวัน เวลา 10.00 น. วันละ 100 สิทธิ์ (รวม 1,700 สิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 ธ.ค. 2565 พร้อมนำ E-Voucher มาแสดงและกดใช้โค้ด เพื่อแลกรับสายรัดข้อมือเข้างาน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ ประตู 3 ไอคอนสยาม นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังได้จัดแคมเปญ ICONSIAM Amazing Reward นักช้อปต้องไว้ลาย สู้ตายทุกการช็อป ระหว่างวันที่ 11 – 25 ธ.ค. 2565 ช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ONESIAM SuperApp รับสิทธิ์บัตรเข้าชมงาน 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน (จำกัดท่านละไม่เกิน 2 สิทธิ์ตลาดรายการ) รวม 4,400 สิทธิ์ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” และคอนเสิร์ตของศิลปินได้ทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAMสำหรับการจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ผลิตภัณฑ์อาหารซีพี, เซเว่นอีเลฟเว่น, ทรู 5G, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน–คลองสาน และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมงานสามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้ครอบคลุมทุกเส้นทางการคมนาคมทั้งรถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีลมลงสถานีกรุงธนบุรี พร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร ถึงไอคอนสยามได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM