ส่องกลยุทธ์โฆษณาห้าดาวสร้างอิมแพคโดนใจ กวาด 18 รางวัล เวที ADMAN AWARDS 2022

เปิดกลยุทธ์ “ห้าดาว” ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารแถวหน้าของเมืองไทยมากว่า 38 ปี ที่มีฐานลูกค้ากลุ่มคน Gen X , Y กับเมนูแห่งความอร่อยและอยู่ในความทรงจำ อย่างไก่ย่างห้าดาว มุ่งขยายฐานกลุ่มลูกค้าสู่คน Gen Z และคนรุ่นใหม่ จากการขยายฐานผู้บริโภค เจาะกลุ่มเป้าหมายหลากหลายวัยมากขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ของการทำแคมเปญของแบรนด์ห้าดาวที่สื่อสารออกมาสู้กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำให้ภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รางวัลในครั้งนี้ สื่อให้เห็นถึงการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายระหว่างวัยต่างๆ ที่ทั้งหมดนี้เป็นความผูกพันกับแบรนด์ห้าดาว และความอร่อยที่เชื่อมคนยุคต่าง ๆ เข้าหากับแบรนด์นั่นเองFIVE STAR : QUALITY TIME, AGAIN ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรกที่บอกเล่าเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงของความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ผู้จากไป กับรสชาติเมนูวัยเด็กที่คุ้นเคย ความสุขระหว่างมื้ออาหารที่มีค่าสำหรับการใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้อิ่มที่สุดนี้ คว้ารางวัลมา 2 BEST, 4 GOLD, 2 SILVER, 2 BRONZE และอีก 7 FINALIST เป็นผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกับเอเจนซี RABBIT’S TALEผลงานของห้าดาวชิ้นนี้ ได้รับ BEST ถึง 2 รางวัล จากทั้งหมด 7 รางวัล BEST ของปีนี้ โดยคัดเลือกจากผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด เหนือกว่ารางวัล GOLD คัดเลือกสุดยอดจากทั้ง 15 สาขา โดยปีนี้มีผู้ได้รางวัล BEST ไม่ครบทุกสาขา มีเพียง 7 สาขา แต่ห้าดาวก็คว้ารางวัลโฆษณามาได้ถึง 2 รางวัลเลย ได้แก่1. BEST สาขา FILM : OTHER FILM : VIRAL ที่สุดแห่งภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่สร้างไวรัลแห่งปี ที่คว้ารางวัลสุดยอดของวงการโฆษณา2. BEST สาขา SOCIAL & INFLUENCER : SOCIAL INSIGHTS & ENGAGEMENT : BRAND STORYTELLING แคมเปญโซเชียลที่ใช้เรื่องราวของแบรนด์-ผู้บริโภคที่โดดเด่น เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมที่มีความหมายกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นแพลตฟอร์มเดียวหรือหลายแพลตฟอร์มสำหรับGOLD 4 รางวัลที่ห้าดาวคว้ารางวัลในงาน ADMAN AWARDS 2022 ได้แก่1. สาขา CRAFT : FILM CRAFT : CASTINGสาขานี้ เพราะเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงงานฝีมืออันทรงคุณค่า ที่ใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ กลั่นกรองมาจากพรสวรรค์และทักษะต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภคได้รับแนวทางบางอย่างผ่านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคลิปงานชิ้นนี้ เรียกว่า แม้จะนำโดยคนธรรมดา แต่ถือว่าเป็นการคัดนักแสดงที่สื่อสารอารมณ์และแก่นแท้ของโฆษณาชิ้นนี้ได้อย่างลึกซึ้งเหมือนมืออาชีพ2. สาขา CRAFT : FILM CRAFT : INNOVATION IN PRODUCTIONหมวดย่อยของสาขานี้ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นำมาผลิตภาพยนตร์โฆษณา โดยใช้เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน นั่นคือเทคโนโลยี Deep Fake ซึ่งเป็นการนำภาพถ่ายกว่า 2,000 ใบ มาสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นภาพตัวละครในภาพยนตร์โฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ สื่ออารมณ์และความรู้สึกได้อย่างกินใจใครหลายคน3. สาขา GOOD : GOOD FOR PEOPLE : HEALTH AND WELL-BEINGในหมวดย่อยนี้หมายถึง เป็นชิ้นงานโฆษณาที่สื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : SOCIAL CONTENT MARKETING : SOCIAL FILMสาขานี้นับว่าเป็นสาขาใหม่สำหรับการประกาศรางวัลโฆษณา ADMAN AWARDS 2022 นี้ โดยในหมวดนี้ว่ากันด้วยเรื่องคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์โฆษณาในโซเชียลมีเดียนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายที่ชมให้ประสบความสำเร็จตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่ถูกผลิตขึ้นเฉพาะกับโซเชียลมีเดียเท่านั้น โดยเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาจากการแชร์กันในวงกว้าง และมีผลลัพธ์ที่หวังไว้ ยังรวมถึงยอดวิวและจำนวนการแชร์ด้วยสำหรับ SILVER 2 รางวัล ได้แก่1. สาขา CRAFT : FILM CRAFT : USE OF MUSICเป็นหมวดภาพยนตร์คราฟต์ที่ลงรายละเอียดถึงการหยิบยกเลือกใช้เพลงในชิ้นงานโฆษณา เพราะสคริปที่ดี ต้องมาพร้อมกันหลายองค์ประกอบ รวมถึงเพลงที่ถูกคัดเลือกนำมาใช้สื่อสาร เพื่อสร้างบรรยากาศหรือสื่อสารกับผู้ชม ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก2. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : INFLUENCER MARKETING : ORGANIC REACH & INFLUENCEแคมเปญโซเชียลที่แบรนด์นำเสนอ สร้างกระแสอิมแพคจนทำให้เหล่า คนดัง เซเลป หรืออินฟลูเอนเซอร์ ช่วยสร้างกระแส REACH และผลกระทบของแคมเปญให้ออกไปวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยทั้งหมดเป็นการช่วยแชร์แบบออร์แกนิค เนื่องจากถูกใจ ชื่นชอบ เนื้อหาของแคมเปญโซเชียลของแบรนด์นั้น ๆสำหรับ BRONZE 2 รางวัล ได้แก่1. สาขา ENTERTAINMENT : FICTION/NON FICTION FLIM OR SERIES : UP TO 30 MINSเป็นสาขาเอนเตอร์เทนเมนต์ ที่ภาพยนตร์โฆษณานั้นๆ ดึงดูดใจผู้ชมจนไม่อยากกดข้ามคลิป และอยากติดตามดูไปจนจบ2. สาขา FILM : ONLINE FILM : RETAILสาขาของภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ที่แบรนด์เป็นค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ ภัตตาคาร แฟรนไชส์ธุรกิจอาหารจานด่วนผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ยังประทับใจกรรมการจนได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการตัดสินถึง 7 FINALIST ด้วย ได้แก่สาขาดังนี้1. สาขา ENTERTAINMENT : TALENT2. สาขา ENTERTAINMENT : INNOVATION IN ENTERTAINMENT3. สาขา FILM : BEST USE OF FLIM : INNOVATION USE OF FILM4. สาขา MEDIA : SECTORS : PRODUCT & SERVICE5. สาขา PUBLIC RELATIONS PLAN : PRATICES : USE OF DIGITAL & SOCIAL PR6. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : META SPECIAL AWARD : BEST CAMPAIGN IDEA7. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : META SPECIAL AWARD : BEST AR/VR EXPERIENCEนอกจากนี้ ภาพยนตร์โฆษณาของห้าดาวที่เข้าประกวดในเวที ADMAN AWARDS 2022 อีกชิ้นในปีนี้ คือ THE MOVIES THAT MADE (FROM) US ภาพยนตร์โฆษณา จากพรีเซนเตอร์สุดฮอตแห่งยุค “เวียร์ -ศุกลวัฒน์ คณารศ” ที่คนทุกรุ่นทุกวัยรู้จักและประทับใจในบทบาทของเขา ถ่ายทอดเรื่องราวโฆษณาที่ทุกคนทุกวัยมีส่วนร่วมในการครีเอทบทโฆษณาที่คุณชื่นชอบด้วยตัวเอง แม้ความชอบที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือ ความอร่อยของเมนูไก่ย่างห้าดาวที่เชื่อมคนทุกวัยไว้ด้วยกันTHE MOVIES THAT MADE (FROM) US คว้ารางวัล มา 1 Gold , 3 Silver , 4 Bronze และเข้า 6 Finalist โดยได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเอเจนซี BBDO BANGKOKสำหรับ GOLD 1 รางวัล ได้แก่1. สาขา ENTERTAINMENT : FICTION/NON FICTION FLIM OR SERIES : UP TO 30 MINSรางวัลสาขาด้าน ENTERTAINMENT จะต้องเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ผลงานที่ดึงดูดใจจนไม่อยากกดข้ามการดูคลิปนี้ไป พร้อมได้สื่อสารตามที่แบรนด์ต้องการจะบอก พร้อมเชื่อมต่อกับผู้บริโภคด้วยรูปแบบการนำเสนอแปลกใหม่สำหรับ SILVER 3 รางวัล ได้แก่1. สาขา CRAFT : FILAM CRAFT DIRECTINGสาขานี้มีความคราฟต์สมชื่อ เพราะเหมือนเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไปพร้อมกับให้ผู้บริโภคก็ได้รับโซลูชั่นผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ มาเพื่อตอบโจทย์ชีวิต โดยในหมวดย่อยนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้กำกับ และสิ่งที่ผู้กำกับต้องการสื่อนั้น บรรลุผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาจากทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกนักแสดง การออกแบบฉาก การออกแบบเสียง และการถ่ายทำภาพยนตร์ฯลฯ ทั้งหมดที่ตกผลึกเป็นชิ้นงานโฆษณานี้2. สาขา CRAFT : EDITINGรางวัลสาขานี้จัดอยู่ในสาขาเดียวกับรางวัลก่อนหน้า แต่เป็นการโฟกัสไปที่ ฝ่ายตัดต่อ หรือการ EDITING ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ในทุกแง่มุมของการตัดต่อภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนึง ลงรายละเอียดไปถึงจังหวะ เวลา จังหวะ ไดนามิกของภาพ-ของบทสนทนา การรวมเสียง และการเล่าเรื่องโดยรวมทั้งหมดด้วย3. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : SOCIAL CONTENT MARKETING : CO-CREATION & USER GENERATED CONTENTรางวัลสาขา โซเชียล แอนด์ อินฟลูเอนเซอร์ ถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ โดยผลงานในสาขานี้มี Engagement , Reach และความคิดสร้างสรรค์ในโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงตัวอินฟลูเอนเซอร์ที่นำมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งสร้างอิมแพคเชื่อมโยงจากโซเชียลในออนไลน์ไปสู่ความสำเร็จในยอดขาย ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดรางวัลนี้สำหรับ BRONZE 4 รางวัล ได้แก่1.สาขา CRAFT : PRODUCTION DESIGN / ART DIRECTIONความประณีตในผลงานความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามของโปรดักชัน รวมถึงอาร์ไดเรกชัน สะท้อนออกมาในรูปแบบของฉาก การใส่ใจในรายละเอียดของสถานที่ การจัดองค์ประกอบศิลป์ ตลอดจนบรรยากาศโดยรวมของผลงานที่สะท้อนออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึก2. สาขา EXPERIENCE & ACTIVATION : BEST USE OF EXPERIENCE & ACTIVATION : SOCIAL EXPERIENCEสาขาที่ร่วมยินดีให้กับความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์ผ่านการออกแบบให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์แบบ 360 องศาครบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการได้ทดลองใช้งาน การมีส่วนร่วม ฯลฯ สร้างสรรค์ให้ผู้บริโภคได้มี Customer Journey นำไปสู่แบรนด์และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ไม่ว่าจะด้วยเขิงภาพลักษณ์ที่ดี หรือปิดการซื้อหรือใช้บริการได้ด้วย3. สาขา MEDIA : PRODUCT & SERVICEรางวัลสาขานี้เป็นเรื่องการวางแผนการใช้สื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน กลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อ ไปจนถึงวิธีการซื้อสื่อหรือวางมีเดียว่าได้ผลสำเร็จ หรือมีความคิดสร้างสรรค์เพียงใด ไม่ได้เน้นที่ตัวเนื้อหาโฆษณา แต่เน้นถึงมีเดียที่นำมาใช้สื่อตัวชิ้นงานโฆษณานั้นๆ ซึ่งสาขาย่อยนี้เป็นหมวดย่อยได้รวมชนิดของธุรกิจหลากได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพ ยานยนต์ การค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ การท่องเที่ยว การพักผ่อน สื่อความบันเทอง การเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ และการสื่อสาร ก็รวมอยู่ในหมวดย่อยนี้ทั้งหมด4. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : SOCIAL CONTENT MARKETING : SOCIAL FILMนอกจากนี้ในผลงานภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ยังได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในการตัดสินถึง 6 FINALIST ด้วย ได้แก่สาขาดังนี้1. สาขา ENTERTAINMENT : TALENT2. สาขา EXPERIENCE & ACTIVATION : BEST USE OF EXPERIENCE & ACTIVATION : CUSTOMERJOURNEY / USER EXPERIENCE3. สาขา FILM : ONLINE FILM : RETAIL4. สาขา FILM : OTHER FILM : VIRAL5. สาขา PUBLIC RELATIONS PLAN : PRATICES : USE OF CELEBRITY / INFLUENCER & KOLS6. สาขา SOCIAL & INFLUENCER : META SPECIAL AWARD : BEST MOBILE FIRST VIDEO (VERTICALVIDEO )รางวัลทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของห้าดาว ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมาตลอด 38 ปี และเป็นคำตอบว่า สิ่งที่เรายึดมั่นเป็นหัวใจในการดำเนินงานมายาวนานก็คือ การรับฟังเสียงจากผู้บริโภค และนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไม่หยุดยั้งนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งกำลังใจที่ห้าดาวได้รับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ ส่งพลังให้เราทุ่มเทเดินหน้าปฏิบัติภารกิจความอร่อยนี้ต่อไป