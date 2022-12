รู้จักหนุ่มตี๋หล่อจากบ้าน IDOLFACTORY “เฮง อัศวฤทธิ์” ตัวแปรความสัมพันธ์ ของ 2 สาว "ฟรีน เบ็คกี้" ใน "ทฤษฎีสีชมพู"

วันนี้พาไปทำความรู้จักกับนักแสดงนำอีกหนึ่งคนในซีรีส์แนว Girl Love เรื่องแรกของไทยหนุ่มหล่อตี๋มากความสามารถจนน่าจับตามองอย่างตัวแปรความสัมพันธ์ของ “คุณสาม และ ม่อน” #ฟรีนเบค โดยในเรื่องนี้หนุ่มเฮงรับบทเป็น "เกริก" ผู้ชายที่คอยอยู่เคียงข้างคุณสามตลอดเวลา แต่เกริกจะมีความลับอะไรที่เก็บซ้อนไว้ต้องไปติดตามหากันตอบได้ในซีรีส์เฮง : สวัสดีครับ ผม เฮง อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์ สูง 186 ซม. หนัก 73 กก. อายุ 25 ปีครับเฮง : พี่เชน (ผู้จัดและผู้จัดการ) รู้สึกว่าผมมีคาแรกเตอร์ที่ค่อนข้างตรงกับบท เกริก ครับ ก็เลยเรียกไปแคสติ้ง ถึงผมจะเป็นนักแสดงในสังกัด IDOLFACTORY แต่ก็ต้องผ่านการแคสเหมือนคนอื่น ๆ เพื่อดูว่าเหมาะสมกับบทไหม แล้วปรากฏว่ามันตรง ผมก็เลยได้เข้ามาเล่นเรื่องนี้ครับเฮง : จริง ๆ เกริกในนิยาย กับเกริกที่เอามาทำบทในซีรีส์ค่อนข้างจะต่างกันครับ เพราะผมรู้สึกว่าในซีรีส์เกริกจะดูอบอุ่นกว่า ดูเป็นคนดีมากกว่า จะไม่มีการยุ่งกับผู้หญิงคนอื่น จะเป็นคนที่คอยแทคแคร์คุณสาม เหมือนเป็นพระรองเกาหลีเลยครับ และก็เป็นตัวดำเนินเรื่องที่สำคัญด้วยเฮง : เอาความเหมือนก่อน น่าจะตรงที่มีความขี้เล่น มีความสบาย ๆ เพราะว่าเกริกจะต้องเป็นคนนึงที่เป็นที่รักของลูกน้องมาก ๆ ครับ สิ่งที่ต่างกันน่าจะเป็นความโตมาก ความเป็นนักธุรกิจ ต้องรับผิดชอบชีวิตพนักงานของตัวเอง ประมาณนี้ครับเฮง : จำได้ครับ ตื่นเต้นสุด ๆ เพราะเจอทั้งพี่แอมแปร ทั้งพี่ธงธง หลายคนมาก ๆ เลยมีความเกร็งเพราะเรากลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดี ทำให้คนอื่นเสียเวลาครับ แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี อย่างพี่ธงธง กับพี่แอมแปร คือน่ารักมาก ๆ ทั้ง 2 คนคอยบอกคอยสอนผมตลอดเลยครับเฮง : ผมว่าเกริกเป็นผู้ชายแบบในอุดมคติครับ ทัศนคติของเขาคือการเห็นคนที่เขารักมีความสุข ซึ่งมันดูจะหายากมากในปัจจุบัน เพราะว่าจริงๆ แล้วคนทุกคน ก็มักจะพูดได้ให้ตัวเองดูดี ดูสวยงาม ว่าแบบเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะ แต่ในจริงมันไม่ได้หาคนที่จะพูดทำให้มันจริง ๆ แบบนี้กันได้ง่าย ๆ ครับเฮง : ผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากกว่าที่คิดนะครับ บางซีนมีเพื่อนมาชมว่าแบบผมเล่นดีจัง ผมก็ดีใจมันปลื้มมากเพราะว่ามันเป็นการแสดงเรื่องที่ 3 ของผมแล้ว ผมก็อยากให้ในทุก ๆ เรื่องที่ผมได้แสดงทำให้ตัวผม หรือแม้กระทั่งคนดูเรู้สึกได้ว่าผมเก่งขึ้นนะ แสดงดีขึ้นนะ ผมไม่อยากให้การแสดงของผมเท่าเดิม แล้วพอได้ฟีดแบ็กที่ดีกลับมาก็รู้สึกภูมิใจครับเฮง : ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูทฤษฎีสีชมพู (GAP The Series) ครับ มันอาจจะเป็นซีรีส์แนวใหม่เรื่องแรก ๆ ของเมืองไทยที่คนอาจจะไม่เคยสัมผัส อยากให้เปิดใจมาลองสัมผัสดูก่อนแล้วคุณอาจจะตกหลุมรักตัวละครต่าง ๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เพราะไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียว มันมีเรื่องของสังคมการทำงานในบริษัท มีเรื่องปัญหาภายในครอบครัว เรื่องของเพื่อน เรื่องของความรักที่เป็นไปไม่ได้ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มันทำให้ ซีรีส์เรื่องนี้สนุกครบรสมากๆ เลยอยากให้ติดตามกับครับเฮง : ถ้าอยากติดตามชีวิตส่วนตัวผมก็สามารถติดตามได้ทาง IG , Twitter ชื่อเดียวกัน @hengpnp ครับ แต่ถ้าอยากติดตามเรื่องงานต่างของ IDOLFACTORY ก็ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทนะครับ ขอบคุณครับติดตามได้ใน "ทฤษฎีสีชมพู" (GAP The Series) ได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 23.00 น. ทางช่อง 3 กด 33 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ฟรีแบบ UNCUT ทาง Youtube ช่อง IDOLFACTORY OFFICIAL ในเวลา 00.30 น. และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย GAP The series ดูคลิปต่าง ๆ ได้ทาง Youtube : IDOLFACTORY OFFICIAL