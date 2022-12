เน็ตฟลิกซ์ และคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 2 ลูกค้าจากเวฟเมคเกอร์ คว้า 4 รางวัลจากงาน Marketing Excellence Awards 2022

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล Marketing Excellence ในปีนี้ ประกอบด้วย The Whole Truth และ Space Sweepers จากเน็ตฟลิกซ์ ที่สามารถคว้ารางวัล Gold ในหมวด Excellence in Experiential Marketing และ Excellence in Brand Awareness ได้ตามลำดับ จากการนำเสนองานสุดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Out of Home จนถูกพูดถึงและแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ เน็ตฟลิกซ์ยังสามารถคว้ารางวัล Bronze ในประเภท Excellence in Marketing Innovation จากผลงาน Bangkok Breaking อีกด้วยปิดท้ายด้วยผลงาน “ยิ้มสู้” จากคอลเกต-ปาล์มโอลีฟที่รับรางวัล Silver จากหมวด Excellence in Brand Awareness จากการนำอินไซต์ที่พูดถึงความเป็นปัจเจกและการอยู่ร่วมในสังคมมาสร้างแคมเปญที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์มาสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐกร สืบสุข กรรมการผู้จัดการเวฟเมคเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เวฟเมคเกอร์ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ และเน็ตฟลิกซ์ ที่เปิดโอกาศให้ทีมได้สามารถแสดงศักยภาพบนผลงานและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับบนเวที Marketing Excellence” “การได้รับรางวัลของลูกค้าในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมงานเวฟเมคเกอร์ ประเทศไทยที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของผลสำเร็จของแบรนด์ผ่านกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการใช้สื่อบนความคิดสร้างสรรค์”