โลตัส คว้า 2 รางวัล Marketing Award of Thailand แคมเปญผนึก 40 แบรนด์ดัง “รวมพลังลดใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต”

โลตัส โชว์ผลงานค้าปลีกไทยไอเดียสุดว้าว โดยได้แก่คมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ จากงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนับว่าสะท้อนการจัดแคมเปญการตลาดที่เข้าใจ เข้าถึงผู้บริโภค และโดดเด่นด้านการออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากแคมเปญผนึกพันธมิตร 40 แบรนด์ดังในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค “รวมพลังลดใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต” ลดราคาสินค้าในโลตัสมากกว่า 400 รายการ ลดสูงสุดมากกว่า 50% เป็นระยะเวลายาวนานถึง 2 เดือน ที่นอกจากจะเป็นการแสดงพลังเคียงข้างคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีไอเดียแปลกใหม่ที่ชวน 40 แบรนด์ดังแบบไม่จำกัดค่าย มาพร้อมใจกันขึ้นสถานะ In a relationship with Lotus’s บนแฟนเพจเฟซบุ๊กของแบรนด์ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าโลตัสและ 40 แบรนด์ดัง อยู่ในความสัมพันธ์ที่จะไม่ทอดทิ้งคนไทย โดยตัดและตรึงราคาสินค้าจำเป็นครั้งใหญ่ช่วยประชาชนไทยฝ่าวิกฤต นับเป็นการใช้กลยุทธ์ Co-creation ครั้งใหญ่ที่สร้างปรากฏการณ์ไวรัล สร้างการรับรู้เป็นวงกว้าง และทำให้แบรนด์ได้รับการพูดถึงในเชิงบวกในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ แคมเปญยังได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค Retail Asia Awards 2022 จากนิตยสาร RETAIL ASIA สิงคโปร์ ในด้าน Marketing Initiative of the Year อีกด้วย สะท้อนความสำเร็จของโลตัสที่มุ่งมั่นเป็นค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ให้ทุกคนเข้าถึงง่าย และพร้อมปรับตัวปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกสถานการณ์ และสร้างสรรค์ไอเดียให้โลตัสมีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส