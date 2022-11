MGRTOP7 : APEC 2022 จบสวย | ดรามาปลากุเลาตากใบ | คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกแล้วจ้า

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. ที่ผ่านมา ผู้นำทุกเขตเศรษฐกิจได้ให้การรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าสานต่อการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP โดยมีผลงานจัดทำแผนงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิก และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆอีกทั้งยังได้ถอดบทเรียนจากโควิด-19 เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณสุขและแนวทางการรับมือในอนาคต โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และที่ประชุมยังได้หยิบยกสถานการณ์การคุกคามด้านนิวเคลียร์ ซึ่งประเทศไทยเข้าใจและมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และพร้อมร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไขประเด็นปัญหาอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะที่ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ยังระบุถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยผู้นำเอเปคได้ย้ำจุดยืนเดิมตามที่เคยแสดงออกไว้ในเวทีอื่นๆ การประชุมเอเปกครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2566 ที่สหรัฐอเมริกาการประชุมเอเปก 2022 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยได้ต้อนรับคณะผู้นำ ผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อต่างชาติ รวมกว่า 5,000 คน ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ได้ประชุมแบบพบหน้า หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19งานเลี้ยงกาลาร์ดินเนอร์แก่ผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 หนึ่งในวัตถุดิบที่นำมาใช้ คือ ปลากุเลาจากตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฎว่าศูนย์ข่าวภาคใต้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายงานว่า ผู้ประกอบการปลากุเลาเค็มตากใบจังหวัดนราธิวาสหลายรายโวย เมื่อรู้ว่าปลากุเลาเค็มเป็นปลามาจากพื้นที่อื่นที่ถูกนำไปจัดเลี้ยง ไม่ใช่ร้านของตน จึงไม่อยากให้นำชื่อของปลากุเลาเค็มตากใบไปใช้ รวมทั้งมีการนำภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย จังหวัดปัตตานี ไปใช้โปรโมต กลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลฯปรากฎว่า เฟซบุ๊ก "ปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบ" โพสต์ข้อความระบุว่า จากกรณีดรามาในโลกออนไลน์เรื่องปลากุเลาปลอม ยืนยันว่ามาจากร้านของตน เพราะเป็นร้านจำหน่ายปลากุเลาเค็มเพียงรายเดียวในอำเภอตากใบที่ได้มาตรฐาน แต่เนื่องจากมีการซื้อวันละหลายหมื่นบาทในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้ร้านไม่ได้ทันได้ตรวจสอบ สอดคล้องกับนายชุมพล แจ้งไพร หัวหน้าเชฟในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ ยืนยันว่า ได้สั่งปลากุเลาตากใบจากร้าน “ปลากุเลาเค็มตากใบป้าอ้วน” เป็นส่วนประกอบในซอสราดมัสมั่นเนื้อน่องโคขุนจากสหกรณ์โพนยางคำ จ.สกลนคร และข้าวกล้อง 9 ชนิดอบตะไคร้หอมภายหลังสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิด แต่ยอมรับว่าขาดความรอบด้าน ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอโทษและตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในที่สุดคนไทยก็ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. ถึง 18 ธ.ค. 2565 เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดดีลในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครบทั้ง 64 นัดเป็นที่เรียบร้อยที่ 33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,200 ล้านบาทยังไม่รวมภาษีที่ทำให้ราคาน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท หลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 600 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ และมีภาคเอกชนสนับสนุนจำนวนหนึ่งสำหรับการชำระค่าลิขสิทธิ์ ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ให้ประเทศไทยแบ่งชำระ 2 งวด คือ งวดแรกก่อนเกมนัดเปิดสนาม ใช้งบประมาณที่ได้รับมาจาก กสทช. ชำระไปแล้ว 600 ล้านบาท ส่วนอีกงวด 600 ล้านบาท จะเป็นเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่จะชำระภายในวันที่ 25 พ.ย. พร้อมกันนี้ มีสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล 17 ช่อง รับหน้าที่ถ่ายทอดสด รวม 64 นัด โดยมีช่องทรูโฟร์ยูถ่ายทอดสด 32 นัด และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนการติดตั้งจอใหญ่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ที่กรูฟแอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รวมทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลาเมื่อเย็นวันที่ 15 พ.ย. เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้ายี่ห้อแอโร่ซอฟต์ ของบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ต้นเพลิงอยู่ที่ชั้นล่าง เป็นร้านขายรองเท้ายี่ห้อแอโร่ซอฟต์ กลุ่มควันดำทะมึนลอยพุ่งเป็นวงกว้าง ไฟลุกลามขึ้นที่สำนักงานและห้องผลิตรองเท้า ภายในอาคารมียางทำรองเท้าและพลาสติก รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบทำรองเท้าจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟโหมไหม้อย่างรุนแรง แม้จะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด แต่ก็ยังมีเชื้อไฟปะทุที่ชั้น 4 ชั้น 5 ซึ่งเป็นที่เก็บรองเท้าและวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการ รมว.อุตสาหกรรม ชี้แจงว่า เป็นเหตุเพลิงไหม้โชว์รูมสินค้า ไม่ได้ลุกลามไปในส่วนของโรงงานผลิต และไม่พบการเผาไหม้ของสารเคมีอันตราย ที่ไหม้จะเป็นสต็อกสินค้าบางส่วนในโชว์รูมเท่านั้น เบื้องต้นคาดว่าเหตุเกิดไฟฟ้าลัดวงจรผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี พร้อมรับผิดชอบในทุกความเสียหายที่ได้กระทบ และฝากขออภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ได้กำชับให้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ให้จัดส่งรถตรวจมลพิษเข้าตรวจสภาพอากาศ น้ำ และกากที่เหลืออยู่ และส่งวิศวกรเพื่อประเมินผลกระทบต่อโรงงานและกระบวนการผลิตต่อไปสำหรับบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด มีนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ ก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2020 รวม 51 นัดผ่านช่อง NBT2HD เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาเรื่องอื้อฉาวในวงการตำรวจ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 543/2565 ให้ พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม ระบุว่า ตำรวจภูธรภาค 2 ได้รายงานเหตุกรณี พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ มีเหตุเป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่และกระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา หากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน หรืออาจยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ มีเหตุกลุ่มชายฉกรรจ์ แก๊งหรั่งพระราม 2 รวม 6 คน ใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ด ป้ายแดง บุกพลูวิลล่าริมหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อทวงหนี้แต่ไม่เจอลูกหนี้ ก่อนทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ในบ้านบาดเจ็บรวม 5 คน ต่อมาตำรวจสืบสวนกดดัน แก๊งหรั่งพระราม 2 กลับว่าจ้างแพะมาตบตาเจ้าหน้าที่หวังรอดคุก ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สั่งการขยายพลพบว่า พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี เรียกรับสินบน 1 ล้านบาท เพื่อสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา 2 คน จึงถูกแจ้ง 3 ข้อหาหนัก และมีนายตำรวจระดับ พล.ต.ต.ในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันภายหลัง นายอรรถวุฒิ ธินามธรรม หรือเอ็ม ปู่ไปล่ เจ้าของศูนย์พระเครื่อง และนายบุญฤทธิ์ หรือฉุย จิตรมา ยื่นหนังสือแก้ต่างให้ พ.ต.อ.กรวัฒน์ อ้างว่าไม่เคยให้เงินและไม่เคยรู้จัก ยืนยันเป็นข้าราชการที่ดี ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียตามที่ถูกกล่าวหาสืบเนื่องมาจากนายวีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล หรือศักดิ์ เสื้อแดง ต่อยนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลาง ระหว่างยื่นเรื่องตรวจสอบกรณีที่ โน้ส อุดม แต้พานิช กล่าวพาดพิงรัฐบาลในเวทีเดี่ยว 13 ทำให้ น.อ.พิเศษ ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร อดีตนักมวยไทย รับไม่ได้ ท้าให้ศักดิ์ เสื้อแดง ขึ้นเวทีชกมวยพร้อมเดิมพัน 10 ล้านบาท แต่ศักดิ์ เสื้อแดงไม่กล้า กระทั่ง เก่ง-เมธี อมรวุฒิกุล รับคำท้าแทน กระทั่ง เสี่ยโบ๊ท-ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์มวยค่ายเพชรยินดี อาสาจัดการชก ระหว่าง เก่ง-เมธี กับ น.อ.ยอดวันเผด็จ ในกติกามวยสากล 5 ยก ชกกันที่พิกัด 74 กิโลกรัม กำหนดวันขึ้นชก 12 ม.ค. 2566ปรากฎว่ายังไม่ทันไรดีลล่มเสียแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. เสี่ยโบ๊ทประกาศถอนตัวจากการเป็นโปรโมเตอร์มวยคู่นี้ หลังจากที่เก่ง-เมธียอมรับว่าไม่สามารถติดต่อหาผู้สนับสนุน เพื่อหาเงินมาวางมัดจำได้ครบ 1 ล้านบาท ตามที่กำหนด แม้ภายหลังเจ้าตัวจะระบุว่าได้เงินมัดจำครบแล้ว และจะหาโปรโมเตอร์คนใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป แต่ยอดวันเผด็จ ประกาศว่ามีเพียงเงื่อนไขเดียวที่จะให้ขึ้นชกได้คือ ตนต้องได้ค่าตัว 1.5 ล้านบาท เพราะทั้งเหนื่อยและเจ็บตัว ขณะที่นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ออกมาตักเตือนว่า การเปิดรับบริจาคเดิมพันชกมวยเหมาะสมหรือไม่ และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหากไม่พร้อมก็ยกเลิกและแยกย้ายการซื้อขายหุ้นที่สั่นสะเทือนวงการตลาดหุ้นเกิดขึ้น เมื่อการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE วันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา มีกลุ่มนักลงทุนกว่า 20 ราย ตั้งซื้อในราคาเปิด (ATO) ที่ 2.90 บาท รวม 1,531.77 ล้านหุ้น กระจายไปประมาณ 11 โบรกเกอร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท หลังจากนั้นราคาหุ้นลดลงเหลือ 1.95 บาท ปรากฎว่านักลงทุนพวกนี้ใช้วงเงินสินเชื่อซื้อหุ้น โดยนำหุ้นมอร์ 500 ล้านหุ้นไปค้ำประกัน แล้วตั้งขายในราคา ATO หมดมือในครั้งเดียว ซึ่งโบรกเกอร์จำต้องจ่ายเงินให้ลูกค้าที่ขายหุ้นในวันที่ 14 พ.ย. หรือ 2 วันทำการหลังปิดตลาด คาดว่าจะกินส่วนต่างราว 3,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัดสินใจขึ้นเครื่องหมาย SP หรือหยุดพักการซื้อขายหุ้น MORE ระงับธุรกรรมเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ และประสานตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาสอบสวน ขณะที่โบรกเกอร์หลายแห่งเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) อีกด้านหนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ เพราะนำเงินของลูกค้า 157.99 ล้านบาท ไปชำระเป็นค้าซื้อหุ้น MORE โดยที่ลูกค้าไม่ยินยอม จนกว่าจะนำเงินทั้งหมดคืนลูกค้าและได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.