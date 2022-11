ส.ทีวีดิจิทัล ไม่เห็นด้วยทรูถ่ายบอลโลก 32 คู่ จาก 64 คู่ แถมเลือกคู่ก่อน จ่อยื่น กสทช.จันทร์นี้

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการสมาคมทีวีดิจิทัล และที่ปรึกษา บริษัท เนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“กกท.ควรแถลงข่าวโดยพูดให้ชัดว่า ช่องทีวีดิจิทัล​ 17​ ช่อง ที่แสดงความจำนงค์ร่วมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก​ (ตามสิทธิ์พื้นฐานที่มาจากเงินกองทุน กทปส.600​ ล้านบาทที่ให้มา ทาง กสทช.มอบให้ กกท.ไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ) ยังไม่เห็นชอบการจับฉลากถ่ายทอดสด​ ที่ให้ TRUE เลือกคู่ถ่ายทอดสดในรอบรองก่อนให้ช่องทีวีดิจิทัลที่เหลือเอาไปแบ่งกัน​



วันจันทร์ที่​ 21​ พ.ย.2565​ สมาคมทีวีดิจิทัลฯ จะยื่นจดหมายให้ กสทช.เพื่อวินิจฉัยว่า กกท.ได้มอบสิทธิ์การถ่ายทอดสดให้ช่องทีวีดิจิทัลอย่าง "ทั่วถึง-เท่าเทียม" หรือไม่”



ต่อมา นายอดิศักดิ์ โพสต์เฟซบุ๊กเพิ่มว่า

“ประชุมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกาตาร์ ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ สมาคมทีวีดิจิทัลแห่งประเทศไทย และข่องทีวีสาธารณะ ยาวนานจากเวลา​10.00-16.00 น.​ ตารางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก​ 64​ นัดมีการจับฉลากหมดแล้ว



ปวดหัวมากๆ​ วันหยุดต้องมาประชุมในฐานะตัวแทนสมาคมทีวีดิจิทัลฯ เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก​ ร่วม​ 7​ ชั่วโมงติดต่อกัน



โดยสาระคือสมาคมทีวีดิจิทัลฯ ขอสงวนสิทธิ์ยังไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขถ่ายทอดสดของ กกท.​ทั้งหมด แต่เพื่อให้การดำเนินการถ่ายทอดสดที่จะเริ่มคู่แรกในวันอาทิตย์ที่​ 20​ พ.ย.2565​ เวลา​ 23.00 น.ดำเนินการต่อไป​ได้ ไม่กระทบคนดู



จึงยินยอมร่วมจับฉลากไปก่อน​ โดย กกท.รับปากว่าหาก กสทช.มีคำวินิจฉัยตามคำร้องเรียนของสมาคมทีวีดิจิทัลแบบไหน​ พร้อมจะดำเนินการแก้ไข​ทันที



เพราะเนื่องจาก กกท.ได้ตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ของ True ไปแล้วในวงเงิน​ 300​ ล้านบาท , ผู้ร่วมสนับสนุนคือปตท. 100 ล้านบาท, ไทยเบฟ 100 ล้านบาท​ รวมเงิน​ 1,100 ล้านบาท



กกท.จึงขอดำเนินการไปก่อน​ โดยทางสมาคมทีวีดิจิทัลฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในวันที่ 20 พ.ย.​ หากยังยืนในหลักการทั่วถึงและเท่าเทียม​



จึงยังขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยหลายประเด็น ในวันจันทร์นี้จะทำเรื่องถึง กสทช.ให้วินิจฉัยโดยด่วน



ย้ำให้สาธารณะทราบ ‘จบแบบยังไม่จบ’



9.00 น.สมาชิกสมาคมทีวีดิจิทัลนัดประชุมกีนผ่านZoomเพื่อกำหนดท่าทีก่อนประชุมกับ กกท.

หลักการ​



-เงิน กทปส.ผ่านไปยังกสทช.ให้เป็นค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก​ 600​ ล้านบาท จากขอไป​ 1,600​ ล้านบาท​ หมายถึงการถ่ายทอดสด​ 64​ คู่​ ให้กกท.ไปจัดสรรตามกฏ Must​ Have​ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม​ โดยยินยอมใช้ระบบ​Time​ Sharing​ แบ่งเวลาโฆษณาให้กกท. 60% สถานี​ 40%

-กรณี​ กกท.ไปขายแพคสำหรับลูกค้าอื่น ให้สิทธิ์​บน​ Cable, OTT ได้​ แต่อย่ามาลิดรอนสิทธิ์ของทีวีดิจิทัลทุกช่องที่มีส่วนในเงินกองทุนกทปส.



10.00-16.00น.ประชุมยาวนาน​ พักยก​ 2-3​ รอบ เพื่อหารือนอกรอบระหว่าง​ กกท.กับ True, สมาชิกสมาคมทีวีดิจิทัล



ข้อเสนอ​ True

วงเงินสนับสนุน​ 300 ล้านบาท​ แยกเป็น



TV Right 200​ ล้านบาท สำหรับการออกอากาศทางช่อง True4U แบบ Exclusive 32​ ช่อง (น่าจะหมายถึง 32 นัด) ที่ขอเลือกก่อน



OTT​ Right 100 ล้านบาทสำหรับสิทธิ์ในการออกอากาศทางเคเบิลทีวี​ True​ Vision​และ​ OTTผ่าน​ True ID



Commercial Right เวลาโฆษณาจากTime Sharing 85​ นาที



จบแบบไม่จบคือ

สมาคมทีวีดิจิทัลฯ และช่องทีวีดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์​ ไม่เห็นด้วยกับการให้สิทธิ์พิเศษกับ True​ ถ่ายทอดสด ผ่านTV 32​ คู่แบบ ​Exclusive เหลือแบ่งให้ทีวีดิจิทัลแบบธุรกิจและสาธารณะประมาณ​ 20​ ช่องไปรับสัญญาณถ่ายทอดสดแบบ Must​ Haveแค่ 32 คู่จาก​ 64​ คู่​ ซึ่งไม่ตรงตามมติ กสทช.ที่ให้เงิน​ 600​ ล้านบาทกับ กกท.ไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก​ 64​ คู่ เพื่อนำมาเผยแพร่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผ่านทีวีดิจิทัลทั้งหมด



วันจันทร์ที่​ 21​ พ.ย. 2565​ ตัวแทนสมาคมทีวีดิจิทัลฯ จะไปยื่นหนังสือกับกสทช.เพื่อวินิจฉัยการดำเนินการของ กกท.ว่าผิดไปจากเจตนารมณ์ของมติ กสทช.ที่เน้นการเผยแพร่อย่างทั่วถึงหรือเท่าเทียมหรือไม่”