วัน แบงค็อก และ เดอะ ปาร์ค สนับสนุนเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 ชวนเปิดมุมมองสร้างสรรค์ ร่วมผลักดัน กรุงเทพฯ ก้าวสู่จุดหมายปลายทางด้านศิลปะ

วัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด Life Well Balanced ร่วมสนับสนุนงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข จัดแสดงผลงานศิลปะระดับโลกจาก 3 ศิลปินชั้นนำชาวไทยและต่างประเทศ ต่อยอดการผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับโลก พร้อมชวนคนไทยสร้างสุขและยกระดับจิตใจจากการชื่นชมงานศิลปะอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ที่ เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก และเดอะ ปาร์ค ตั้งแต่วันนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2566คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมโครงการ วัน แบงค็อก และ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการ วัน แบงค็อก และ เดอะ ปาร์ค เรามีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้ วัน แบงค็อก และ เดอะ ปาร์ค เป็นอีกหมุดหมายสำคัญด้านศิลปะ ด้วยการนำเสนองานศิลปะสาธารณะ และโปรแกรมทางศิลปะต่างๆ โดยทำงานร่วมกับทั้งศิลปินในประเทศ และจากทั่วโลก หรือการสนับสนุนงานศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโครงการเพื่อสร้างชุมชนสำหรับผู้รักศิลปะสำหรับงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในครั้งนี้มีผลงานศิลปะจาก 3 ศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงที่ เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก และเดอะ ปาร์ค ประกอบด้วย จิตติ เกษมกิจวัฒนา ศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ Uninspired by Current Events ศิลปินด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกชาวไทย ฟรานเชสโก อารีนา ศิลปินอิสระและประติมากรชาวอิตาเลียน การที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะครั้งสำคัญครั้งนี้ ตอกย้ำแนวคิดของเราในการให้ความสำคัญกับศิลปะและวัฒนธรรมในการสร้างชุมชนที่มีคุณค่า ทำให้ผู้ชื่นชอบงานศิลปะได้เพลิดเพลิน สร้างความสุข และยกระดับจิตใจจากการชื่นชมงานศิลปะอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ตลอดจนช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการร่วมผลักดันให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ”สำหรับความพิเศษของ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะที่มีชื่อเสียงจากทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมทำงาน ไม่ว่าจะเป็นภัณฑารักษ์และที่ปรึกษา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการ และผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมด้วย 73 ศิลปิน จาก 35 สัญชาติทั่วโลก มาจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมากกว่า 200 ชิ้นงาน ในสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำกัดรูปแบบงานศิลป์ ทั้งรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Space) ผลงานจริง งานผสมผสานเทคนิคการสร้างสรรค์ดั้งเดิม หรือการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ศิลปะการจัดวาง ประติมากรรม มัลติมีเดีย ภาพยนตร์และดนตรี และอีกหลากหลาย โดยสะท้อนภาพของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันให้ทุกคนได้สัมผัส ตลอดจนช่วยเพิ่มมุมมองและความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับวงการศิลปะไทยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการ และผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เผยว่า บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 เป็นการถ่ายทอดสภาวะคาดเดาไม่ได้ที่ทุกคนเผชิญในช่วงนี้ ไม่ว่าจากสถานการณ์โควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความไม่มั่นคงของสถานการณ์ทางสังคมและการเมือง แนวคิด CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข จึงเป็นการให้ศิลปินตีความมุมมองของคำที่มีความหมายตรงข้ามนี้ นำเสนอออกมาเป็นงานศิลป์ที่สื่อความหมายลึกซึ้ง สะท้อนการรับรู้ความเปราะบางของชีวิต รวมถึงการเปิดกว้าง (inclusivity) การยอมรับความหลากหลาย และความแตกต่างทางเพศสภาพสำหรับไฮไลท์ของผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ที่ อาร์ต แกเลอรี เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อกผลงาน SilentDREAM โดย จิตติ เกษมกิจวัฒนา ศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ กับงานศิลปะจัดวางมัลติมีเดียได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานไว้ว่า“จากความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับ ‘พื้นที่’ และ ‘เวลา’ เกิดเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแปลงค่าของ ‘ภาพ’ ให้กลายเป็น ‘เสียง’ โดยมีแรงบันดาลใจสำคัญจากความเป็นสมัยใหม่ที่รัชกาลที่ 4 ทรงริเริ่ม ภาพจิตรกรรมฝาผนังของขรัว อินโข่ง ในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร และวิธีทางสังคมการเมืองในปัจจุบัน นิทรรศการของจิตติในครั้งนี้ จึงเป็นนิทรรศการที่ขับเน้นให้เห็นถึงการส่งอิทธิพลซึ่งกันและกันของคลื่นเสียง ตลอดจนสะท้อนการซ้อนทับของหลากหลายเส้นเวลาบนพื้นที่จัดแสดงงานที่ เดอะ ปาร์ค• BAB Café ชั้น 3ผลงาน “Peasant Park” โดย Uninspired by Current Events ศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการโพสต์ภาพผลงานศิลปะสะท้อนภาพเหตุการณ์และข่าวสารบ้านเมืองแบบรายวัน ผลงานที่นำมาแสดงในครั้งนี้เป็นการผสมผสานศิลปะและเรื่องราวทางสังคม ในรูปแบบวีดีโอจัดวางที่ขบขันเชิงล้อเลียนสังคม ผ่านภาพอนุสาวรีย์ต่างๆ ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน โดยปราศจากข้อจำกัดทางเสรีภาพด้านความคิด• Q Space ชั้น 1ผลงาน “Daily Stone” โดย ฟรานเชสโก อารีนา ศิลปินอิสระชาวอิตาเลียนผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจัดวางและประติมากรรมจากการแกะก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่เพื่อใช้วางหนังสือพิมพ์ฉบับวันปัจจุบัน โดยหนังสือพิมพ์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขณะที่แท่นหินจะไม่เปลี่ยนแปลงและคงเป็นเช่นนั้นในอีกหลายสหัสวรรษ งานชิ้นนี้จึงสื่อถึงทั้งความคงที่และความชั่วครั้งชั่วคราว (Static and Fleeting) เป็นองค์ประกอบสองประการของชิ้นงานซึ่งจะสมบูรณ์และมีความหมายก็ต่อเมื่อหนังสือพิมพ์และแท่นหินมาวางอยู่ด้วยกันเท่านั้นดื่มด่ำกับศิลปะร่วมสมัยที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 ภายใต้แนวคิด CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก และเดอะ ปาร์ค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.onebangkok.com/th/experiences/bab-2022.html