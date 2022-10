“อว.-TED Fund” ประกาศความสำเร็จ หนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ “SMEs-Startup” รุ่นใหม่ เผยปี 66 ตั้งเป้าสนับสนุนทุน ผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 220 ล้านบาท

จัดงาน พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2022” ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานในการสนับสนุนทุนอุดหนุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 470 โครงการ มูลค่าทุนรวมกว่า 328 ล้านบาท ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศไทยมากกว่า 1,930 ล้านบาท





รุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกองทัพสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งศูนย์กลางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ฯ กล่าว

วันนี้ (26 ต.ค.) ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)​ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ TED Fund ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยความสำเร็จนั้นคือ จำนวนของผู้ประกอบการที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ TED Fund ที่มีมากกว่า 3,000 ไอเดีย และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนผ่านโครงการต่างๆ มากถึง 470 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 328 ล้านบาท การสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง​และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวง อว. โดย TED Fund ได้ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 230 โครงการ รวมมูลค่าทุนกว่า 220 ล้านบาท ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) โดย TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย​“สำหรับการจัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ TED Fund Grant Day 2022 ในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานของ TED Fund ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ซึ่งผู้ประกอบการ​ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 TED Fund ได้จัดเตรียมนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหน้าใหม่ผ่าน 2 โครงการใหญ่ด้วยกัน คือ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ให้การสนับสนุนทุนมูลค่าตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี โท เอก หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องอยู่ภายใต้การบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 52 หน่วยงานทั่วประเทศ ต่อมาคือ โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) ให้การสนับสนุนทุนมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐ และมียอดขายหรือมียอดการสั่งซื้อแล้ว และมีความต้องการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ​“การสนับสนุนของ TED Fund ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากถึง 1,800 ล้านบาท และนอกจากนี้ ทางกองทุนฯ ยังคาดว่าจะได้รับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศเข้ามาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อเสนอโครงการ” ดร.ชาญวิทย์กล่าว​สำหรับการเปิดรับสมัครโครงการของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หากท่านสนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเติบโตไปพร้อมกับครอบครัว TED Fund สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th หรือแอดไลน์กองทุนฯ ได้ที่ : @tedfund หรือโทร. 0-2333-3700 ต่อ 4072-4075