"ดร.อานนท์" ฉะ"หมอริท" เชื่ออุปกรณ์การแพทย์ทุนแรงหมอได้ ลั่นอย่ามัวแต่ฉีดสเตียรอยด์รักษาสิว

จากกรณีที่โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ว่ายน้ำตามลำน้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาว เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยตั้งเป้ายอดบริจาคประมาณ 17 ล้านบาท ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (23 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "ผศ.ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์" หรือ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ถึงกรณี หมอริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช นักร้องคนสนิท โตโน่ ภาคิน ที่ออกมาทวิตจนกลายเป็นกระแสดรามา โดยระบุระบุว่า "หมอริท พูดไม่ถูกต้องนะครับ สมัยผมอยู่ที่ขอนแก่น รพศ ขอนแก่น ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอย่างหนัก พยาบาลต้องใช้ลูกยางยักษ์ปั๊มหายใจช่วยคนไข้ บีบลูกยางกันไปหยุดไม่ได้เลยเป็นวันๆถ้ามีเครื่องช่วยหายใจดีๆ พยาบาล หมอ เหนื่อยน้อยลงแน่นอน อย่างโควิดระบาดหนักๆ ก็ขาดเครื่องช่วยหายใจ แต่พระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานลงมาให้มากมาย จนเพียงพอและผ่านพ้นไปได้ ครอบครัวผมเคยบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้ รพศ ขอนแก่นไปหนึ่งเครื่องเมื่อสิบปีก่อนครับผศ.ดร.อานนท์ บอกอีกว่า อุปกรณ์การแพทย์ดีๆ ทุ่นแรงหมอและพยาบาลไปได้เยอะนะครับหมอริท มันมีอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และทุ่นแรงหมอพยาบาลไปได้มากมายครับ อย่ามัวแต่ฉีดสเตียรอยด์รักษาสิวครับน้อง"