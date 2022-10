กรุงศรีปิดระบบทุกช่องทาง 3 ทุ่มเสาร์นี้ 15 ชั่วโมง ทำรายการไม่ได้ยาวถึงเที่ยงวันอาทิตย์

วันนี้ (21 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะงดให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบธนาคาร เป็นเวลา 15 ชั่วโมง และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. เวลา 12.00 น. ส่งผลทำให้บริการทั้งหมดที่อยู่ในระบบออนไลน์ ระบบโมบาย อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ และบริการต่างๆ ในช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 1572สำหรับช่องทางที่ปิดให้บริการ ได้แก่ แอปพลิเคชันกรุงศรีโมบายล์แอปฯ (Krungsri Mobile App หรือ KMA), กรุงศรีบิซโมบายล์ (Krungsri Biz Mobile หรือ KBMO), แอปพลิเคชันบัญชีเงินฝาก KEPT, แอปพลิเคชัน GO App ของลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรีออโต้, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง กรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online หรือ KOL), กรุงศรี บิซ โมบายล์ (Krungsri Biz Online หรือ KBOL), บริการ Krungsri CashLink, Krungsri TradeLink, Krungsri E-Payment, Krungsri e-Customer, บริการเติมเงินมือถือ Mobile Top-up, บริการเติมเงินอีซี่พาส EasyPass Top-up, บริการจ่ายบิล (Bill Payment Service) ทั้งช่องทางออนไลน์และเอทีเอ็ม รวมทั้งบริการออนไลน์ในทุกช่องทาง และบริการรับ-ส่งเงินระหว่างประเทศ Western Unionส่วนบริการบริษัทในเครือที่ไม่สามารถใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ การทำรายการด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) เฉพาะรายการผ่อนชำระ, การทำรายการด้วยบัตรเครดิต ผ่านตู้เอทีเอ็ม เช่น การกดเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance), การทำรายการแลกคะแนนทุกช่องทาง, การใช้งานแอปพลิเคชัน UChoose ทุกฟีเจอร์ และการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์ IVR รวมถึงลูกค้าจะไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการทำธุรกรรม, รายการใช้จ่ายปกติ, OTP ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose และ SMS ส่วนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและโลตัส วงเงินคงเหลือจะอัปเดตหลังเวลา 20.00 น. ของวันที่ 23 ต.ค.ส่วนผู้ถือบัตรเดบิตกรุงศรีทุกประเภท รวมถึงบัตร Krungsri Boarding Card ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว, ธุรกรรมร้านค้าผ่านช่องทางเครื่องรูดบัตร (EDC) ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว, สาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว, เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน เครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ เครื่องเปิดบัญชีอัตโนมัติ เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว, การโอนเงินจากต่างธนาคาร การโอนเงินจากต่างประเทศ เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ ทั้งหมดไม่สามารถทำได้รวมทั้งปิดช่องทางการให้บริการรับชำระเงิน และฝากเงินของตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ทุกช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น), บุญเติม, ไปรษณีย์ไทย, แมกซ์มาร์ท, ธ.ก.ส., ห้างบิ๊กซีและมินิบิ๊กซี, ตู้เติมสบายพลัส, โกลบอลเฮ้าส์, ห้างโลตัส และโลตัส โก เฟรช เป็นต้น, บริการกรุงศรีโฟนผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR), บริการกรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, การทำรายการกดเงินสดทุกช่องทาง, การทำรายการผ่อนชำระสินค้าในทุกช่องทาง, การซื้อสินค้าออนไลน์, การขอแลกคะแนนในช่วงเวลาดังกล่าว, การตั้งโอนเงินอัตโนมัติ ผ่านระบบช่องทางดิจิทัลในช่วงดังกล่าวจะไม่ทำรายการให้ และลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการบัตรเครดิตบางรายการได้ ส่วนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและโลตัส ระบบจะอัปเดตวงเงินคงเหลือในวันถัดไปสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตเฟิสต์ช้อยส์ บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน บัตรเครดิตโลตัส และบัตรเครดิตโฮมโปร ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. เวลา 00.30-12.00 น. จะไม่สามารถใช้บริการบางประเภท เช่น ไม่สามารถทำรายการผ่านแอป UChoose, ไม่สามารถรับข้อความแจ้งเตือน (Notification) จากแอปฯ UChoose, ไม่สามารถรับข้อความแจ้งผลการทำธุรกรรมหรือรายการใช้จ่ายปกติ ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose และ SMS, ไม่สามารถทำรายการสายด่วนเงินสด Hello Cash, ไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ และทำรายการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) ได้บางรายการไม่สามารถทำรายการขอ E-Statement ได้ทุกช่องทาง, ไม่สามารถทำรายการผ่อนชำระ และทำรายการแลกคะแนนได้ทุกช่องทาง, ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครแคมเปญ หรือเปิดใช้งานบัตรผ่านช่องทาง SMS, ไม่สามารถดูข้อมูล และดูรายการบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Krungsri Mobile App (KMA) และ Krungsri Online (KOL), ไม่สามารถทำรายการประกันออนไลน์ หรือเข้าใช้งานเว็ปไซต์ www.lotussmoney.com และไม่สามารถทำรายการกดเงินสดผ่านตู้ ATM และตั้งรหัส ATM สำหรับลูกค้า Corporate card ไม่สามารถใช้งาน E-Service ได้ เป็นต้น