GTG ชูใบรับรองมาตรฐานส่งออกยุโรป พร้อมเปิดรับพันธมิตรเร่งเครื่องธุรกิจกัญชาก้าวสู่บริษัทยูนิคอร์นรายแรกในเอเชีย

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (Golden Triangle Group Co., Ltd.) หรือ GTG เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจกัญชาทั่วโลกเติบโตสูงมาก ข้อมูลจาก fortunebusinessinsights คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2564-2571 ธุรกิจกัญชาจะมีอัตราการเติบโต 30% ต่อปี หรือมีมูลค่าถึง 197,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2571 จากปี 2564 มีมูลค่า 28,266 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ภายในปี 2567 หลายประเทศเตรียมปลดล็อกกัญชาให้เป็นธุรกิจถูกกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทยขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าธุรกิจกัญชาในประเทศไทยจะขยายตัว 15% จนถึงปี 2568 หลังจากมีการปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 43,000 ล้านบาทสำหรับ GTG ได้ศึกษา วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสายพันธุ์กัญชามากกว่า 12 สายพันธุ์ เพื่อการเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานกัญชาทางการแพทย์ ซึ่ง GTG ถือเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่รับมาตรฐานกัญชาทางการแพทย์ของประเทศเยอรมนี CUMCS จาก Control Union มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงการปลูก การตาก การบ่ม การเก็บ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการนำเข้ากัญชาทางการแพทย์ มาตรฐาน GACP จากสหภาพยุโรป และ GTG มีแผนการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งมีศักยภาพความพร้อมที่ส่งออกกัญชาทางการแพทย์สู่สหภาพยุโรปได้ภายในปี 2023“ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาคาดว่าธุรกิจกัญชาในประเทศไทยจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ถือเป็นธุรกิจที่ช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล โดย GTG เน้นการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง และพร้อมจะจำหน่ายในตลาดที่ถูกกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ” นายกฤษณ์กล่าวทั้งนี้ GTG พร้อมเปิดรับพันธมิตรเพื่อดำเนินธุรกิจกัญชาแบบ One Stop Service มุ่งเน้นการขายต้นอ่อนและให้คำปรึกษาด้านการเพาะปลูก การทำฟาร์มให้ได้ผลผลิตสูง การจัดการอบรม และสัมมนา สำหรับนักธุรกิจและผู้ที่มีความสนใจ โดยมีโมเดลในการทำธุรกิจ 2 รูปแบบ ได้แก่ Contract Farming ให้บริการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตดอกกัญชา (Buds) ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวช่อดอก (Harvesting) และการตัดแต่งช่อดอก (Fine trimming) ในโรงปลูกกัญชาระบบปิดตามมาตรฐาน GACP (Good Agricultural and Collection Practices) ควบคุมดูแลการปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การปลูกกัญชาในระดับสากลGTG Network Farming เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของฟาร์มกัญชาระบบปิด แบบ One Stop Service ตั้งแต่การก่อสร้าง กระบวนการปลูก กระบวนการผลิต ตลอดจน Supply chain ที่สามารถควบคุมสภาวะการปลูกได้ ด้วยฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการส่งออก ให้ผลผลิตคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ การันตีการซื้อกลับ สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปี หากดำเนินงานตามข้อกำหนดของบริษัทคาดว่าปีนี้จะทำสัญญากับกลุ่ม Network Farming ได้ประมาณ 5 ราย ส่วน Contract Farming จะทยอยหาพันธมิตรเข้ามาร่วมธุรกิจในระยะถัดไป นอกจากนี้ GTG ยังเปิดฟาร์มกัญชาต้นแบบ ขนาดพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร บริเวณถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำธุรกิจกัญชาแบบครบวงจร โดยใช้งบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้“GTG เราต้องการเป็นบริษัทยูนิคอร์นรายแรกในเอเชียที่ทำธุรกิจกัญชาและไบโอเทค วันนี้เราถือว่าประสบความสำเร็จกว่าครึ่งทางแล้ว จากการได้รับมาตรฐานส่งออกจากประเทศเยอรมนีมารองรับ และคาดว่าจะพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2566” นายกฤษณ์กล่าวเสริมสำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ Network Farming หรือ Contract Farming ของ GTG สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Website: www.gtg.co.th หรือ โทร. 0-2002-8001 และโทร. 06-5119-0590