เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ชวนช้อป ชม ชิม ในงาน "มหกรรมสินค้าดี U2T For BCG"

ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ เชิญชวนช้อป ชม ชิม และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายในงาน "มหกรรมสินค้าดี U2T For BCG" โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล BCG ECONOMY เมกะเทรนด์สำคัญของโลกเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัย เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนภายในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดง ชุดนาฎยศิลป์สร้างสรรค์ ,มินิคอนเสิร์ต "อาร์ต ติณณ์วิพัฒน์ เขื่อนแก้ว" และ "รอสซี่ นนทกร ชาติเชื้อ" 2 นักแสดงจาก The Series Love Syndrome ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมาย มากกว่า 50 ร้าน อาทิ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากพืชป่าชายเลน โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม, ผงเตยออร์แกนิก เตยจากชุมชนบางแวก ปลอดภัยไร้สารเคมี, ปลาส้มผงปรุงรสสมุนไพร, น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิคชนิดผง ,น้ำซอสปรุงรสผัดไทยต้นตำรับ รสชาติอร่อยเหมือนทานที่ร้าน “ฮาวาผัดไทย”,ไข่เค็มสูตรหอมกลิ่นใบเตย ฯลฯเชิญชวนช้อป ชม ชิม และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า 50 ร้านภายในงาน "มหกรรมสินค้าดี U2T For BCG" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ FB:TheMarketBangkok