ดูกันชัดๆ คอนเนกชัน "พิมรี่พาย-บิทคับ" เลหลังบัตรศึกแดงเดือดล็อตใหญ่

วันนี้ (24 มิ.ย.) จากกรณีที่ "พิมรี่พาย" หรือ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ไลฟ์สดขายบัตรเข้าชมฟุตบอลนัดพิเศษ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ระหว่างลิเวอร์พูล กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 12 ก.ค. โดยกล่าวว่า ซื้อตั๋วนัดนี้มารวมกัน 20,000 ใบ แบ่งเป็นบัตร 20,000 บาท รวม 10,000 ใบ และบัตร 15,000 บาท รวม 10,000 ใบ แถมยังมีตั๋วเข้าชมการซ้อมของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ลิเวอร์พูล และแจ็คสัน หวัง รวมแล้วลงทุนไปกว่า 400 ล้านบาท ทำให้แฟนบอลและชาวเน็ตกังขาว่าได้บัตรจำนวนมหาศาลมายังไง เพราะที่ผ่านมาถ้าซื้อผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ก็จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 4 ใบ และได้โพสต์เรื่องราวนี้ผ่านแฮชแท็ก #พิมรี่พาย ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1ต่อมานายวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้บริหารบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดงานชี้แจงว่า บัตรที่พิมรี่พายได้มานั้นเป็นบัตรโควต้าของทั้งสองทีม ที่จะเอาไปขายให้กับแฟนบอลต่างประเทศ แต่เหลือและถูกตีกลับมาที่เฟรชแอร์ ซึ่งไม่ได้ถูกขายในระบบไทยทิคเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่แรก จังหวะเดียวกันที่พิมรี่พายขอติดต่อซื้อ ก็ขายให้ในราคาปกติ ไม่ได้ลด แต่ไปจัดกิจกรรมของเขาเอง นอกจากนี้เฟรชแอร์ยังชี้แจงว่า ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต และไม่มีการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลทั้งสองสโมสร หรือ แจ็คสัน หวัง ให้กับแฟนคลับ แต่แฟนบอลและชาวเน็ตก็ยังไม่หายสิ้นข้อสงสัย เพราะบัตรที่พิมรี่พายนำมาขาย บนบัตรแสดงวันจริง เวลา และบนบัตรออกโดยไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แต่บนใบกำกับภาษีด้านซ้ายกลับบอกจำนวนเงินค่าบริการ = 0 บาท และบนบัตรเขียนว่า บัตรฟรีห้ามจำหน่าย แต่ทำไมจำหน่ายได้อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์กันว่า เบื้องหลังของตั๋วจำนวนมหาศาลเหล่านี้ ถ้าไม่ใช่ เฟรชแอร์ แล้วจะเป็นใครที่มีตั๋วจำนวนมากไว้ในครอบครองก่อนปล่อยให้พิมรี่พาย ซึ่งก็มองกันไปที่ผู้จัดร่วม หรือสปอนเซอร์รายใหญ่อย่าง บิทคับ (Bitkub) แพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิทัล ที่มี ท็อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอตัวเป็นสปอนเซอร์รายการนี้ เพราะหลงใหลฟุตบอลและเป็นแฟนแมนยูฯ โดยมีสายสัมพันธ์มาจากโปรแกรมที่เรียกว่า The chosen one ที่เป็นกลุ่มอีลิตอินไซเดอร์ ซึ่งได้ประโยชน์จากเหรียญ KUB ของบิทคับก่อนใคร โดยนายจิรายุส ใชัเครือข่ายจากโปรแกรมนี้โน้มน้าวให้เจ้าของธุรกิจ ชนชั้นนำของสังคม กลุ่มอีลิท ดารา เซเลป เข้ามาเป็นสมาชิก จึงเชื่อว่าพิมรี่พายอาจจะมีสัมพันธ์กับเครือข่ายนี้ หรือบิทคับร่วมทำมาร์เกตติ้ง หรือว่าจ้างแม่ค้าออนไลน์รายนี้ก็เป็นได้