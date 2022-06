ผู้จัดศึกแดงเดือด ปัดขายบัตรซ้อมคอนเสิร์ต -มื้อพิเศษกับนักบอล

ล่าสุดเพจบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 โพสต์ระบุว่า หนังสือชี้แจง กรณีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต และมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลและแจ็คสัน หวัง ตามที่มีการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนในสื่อโซเชียล เรื่อง การจำหน่ายบัตรวันซ้อมคอนเสิร์ต และการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลและแจ็คสัน หวัง เมื่อค่ำวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น



บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต และไม่มีการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลทั้งสองสโมสร หรือ แจ็คสัน หวังให้กับแฟนคลับตามข่าวที่นำเสนอ



บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022