คอกาแฟตื่นเต้น สปป.ลาวกำลังจะมีสตาร์บัคส์แห่งแรก ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ศูนย์การค้าพาร์คสัน (Parkson) ของกลุ่มไลอ้อน กรุ๊ป มาเลเซีย ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 2 ปี บริเวณถนนคู่เวียง ก่อนถึงย่านตลาดเช้า นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว ได้มีผู้รับเหมากั้นพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคาร พร้อมกับโลโก้สตาร์บัคส์และข้อความภาษาอังกฤษ ระบุว่า "We can't wait to meet you" (เรารอไม่ได้ที่จะพบกับคุณ) ซึ่งหมายถึงร้านกาแฟสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ นับเป็นสาขาแรกใน สปป.ลาวก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี 2563 สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น เจ้าของเชนร้านกาแฟสัญชาติอเมริกัน เคยเปิดเผยว่า จะเปิดร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ สาขาแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ ช่วงฤดูร้อนปี 2564 ซึ่งจะทำให้เป็นประเทศที่ 17 ในตลาดเอเชีย จากปัจจุบันมีสาขามากกว่า 10,000 แห่งในภูมิภาคนี้ โดยมีบริษัท คอฟฟี่ คอนเซปต์ (ลาว) จำกัด ในเครือแม็กซิมส์ เคเทอร์เรอร์ ลิมิเตด จากฮ่องกง จะดำเนินธุรกิจร้านสตาร์บัคส์ใน สปป.ลาว โดยเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนลาวอย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาล สปป.ลาวออกมาตรการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยได้ปิดด่านสากลทั้งหมดสำหรับการเข้า-ออกของบุคคล รวมทั้งปิดด่านท้องถิ่นและด่านประเพณี ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประชาชนลาวกับชาวต่างชาติ กระทั่งผ่านไป 2 ปี สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น รัฐบาล สปป.ลาว จึงได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบไปเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาสำหรับธุรกิจกาแฟใน สปป.ลาว ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ด้วยชื่อเสียงในการปลูกกาแฟคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับระดับสากล บริเวณที่ราบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau) ซึ่งเป็นเขตดินภูเขาไฟในแขวงภาคใต้ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้มีร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ดำเนินงานโดย บริษัท พีทีที ลาว จำกัด เข้ามาลงทุนเปิดสาขาใน สปป.ลาว มาตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 79 แห่ง โดยเฉพาะตามหัวเมืองหลักต่างๆ โดยที่นครหลวงเวียงจันทน์มีสาขามากที่สุดถึง 43 แห่ง