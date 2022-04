แฟนคลับแห่อวย! หลัง "พิธา" แถลงประณามสังหารหมู่พลเมืองชาวยูเครน

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์สังหารหมู่พลเรือนในยูเครน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า"[ การสังหารหมู่พลเรือนในยูเครนเป็นอาชญากรรมสงครามที่เราต้องไม่นิ่งเฉย และเหตุใดรัสเซียถึงต้องถูกขับออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ]สงครามเป็นเรื่องที่เลวร้ายของมนุษยชาติครับ ถึงกระนั้นสงครามก็ไม่ได้แปลว่าจะกระทำความรุนแรงเข่นฆ่ากันอย่างไรก็ได้ เพราะประชาคมโลกของเราก็ได้ร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ของการทำสงครามมาร่วมศตวรรษแล้ว ตั้งแต่อนุสัญญากรุงเฮกปี 1899 ไปจนถึงอนุสัญญาเจนีวาปี 1949 และพิธีสารเพิ่มเติมปี 1977 การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กำกับการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงนั้นนับว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงคราม (War Crime)นิยามของคำว่าอาชญากรรมสงครามที่ชัดเจนที่สุดคือมาตรา 8 ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศครับ ว่าหมายถึงการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาปี 1949 และการละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงคราม ซึ่งนิยามนี้ครอบคลุมถึงการสังหารหมู่พลเรือน และถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะเป็นรัฐภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) แต่ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินั้นได้ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาเจนีวา 1949ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนหลายๆ ท่านคงจะได้ข่าวว่า นับตั้งแต่เมื่อรัสเซียเริ่มถอนกำลังจากกรุงเคียฟเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ปรากฏภาพและวิดีโอบันทึกว่ามีพลเรือนยูเครนที่เมืองบูชา (Bucha) ใกล้กับกรุงเคียฟถูกสังหารบนท้องถนนมากกว่า 300 ศพ ส่งผลให้ผู้นำนานาประเทศและกลุ่ม G7 ออกมาประณามการสังหารหมู่ในครั้งนี้ และในวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมาที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติก็ได้ลงมติระงับรัสเซียจากการเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการนี้ ผมและพรรคก้าวไกลจึงขอประณามการสังหารหมู่พลเรือนซึ่งเป็นอาชญากรรมสงคราม ขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มความพยายามในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และเรียกร้องให้มีการหาทางออกทางการทูตเพื่อให้มีการยุติการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนตามแถลงการณ์ดังนี้[Statement on the Killing of Civilians in Ukraine]The Move Forward Party is appalled by the senseless killing of innocent civilians and deliberate shelling of residential areas in Bucha, Mariupol and other cities in Ukraine.We condemn in the strongest possible terms indiscriminate attacks against non-combatants in the situation of armed conflicts.In this regard, we call on the global community to redouble its efforts to establish humanitarian assistance to the people of Ukraine and put an end to the ongoing atrocities.We continue to call for a diplomatic solution to the ongoing aggression against the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.The UN General Assembly's decision to suspend Russia's membership of the Human Rights Council sends a strong and unequivocal message that there is no place in the civilized world for such barbaric and inhumane acts as those that have been perpetrated on Ukrainian soil.The Move Forward Party stands in solidarity with the people of Ukraine during these tough and trying times."