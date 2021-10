TMA จัดสัมมนาระดมสมองผู้นำความคิดนานาชาติ ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทย ในงาน Thailand Competitiveness Conference 2021

วันนี้ (25 ต.ค.) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กำหนดจัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2021บนระบบสัมมนาออนไลน์ ระดมสมองผู้นำทางความคิดทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิชาการทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะกำหนดภาพอนาคตของประเทศไทย และวิธีการปรับเปลี่ยนเพื่อนำประเทศสู่อนาคตที่ต้องการพร้อมเปิดเวทีให้ผู้สนใจร่วมรับฟังฟรีในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมได้ที่ http://tmaregistration.com/index_event.php?getid_eventsindex=106 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Thailand Competitiveness Conference 2021” : Creating Thailand Desirable Future ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาย ในช่วงเวลาวิกฤติจาก COVID-19 ซึ่งแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในบริบทของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคที่ยังคงเป็นวิกฤติการณ์ของอีกหลายประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับทุกประเทศ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการรับมือและเตรียมการสำหรับอนาคต ดังเช่นที่ World Competitiveness Center ของสถาบัน IMD กล่าวว่า ประเทศที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของโควิดนี้ ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีพื้นฐานที่มั่นคงที่สร้างมาในอดีต มีการบริหารจัดการที่ดีในปัจจุบัน หรือเป็นประเทศที่อาจไม่มีความพร้อมจากอดีต จึงต้องบริหารจัดการโดยนำทรัพยากรของอนาคตมาใช้การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชนมาร่วมกันแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เดินหน้าธุรกิจต่อไป ภายใต้แนวคิด Desirable Future ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลักคือ 1. ESG Leadership as competitive advantage , 2. Smart Agriculture 3. The Smart City opportunity for Thailand และ 4. People & EducationงานสัมมนาThailand Competitiveness Conference 2021 : Creating Thailand Desirable Future เป็นการสัมมนาระดับชาติที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นการสัมมนาประจำปีที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตและนำไปขับเคลื่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ “Thailand Competitiveness Conference 2021”: Creating Thailand Desirable Future โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://tmaregistration.com/index_event.php?getid_eventsindex=106 หรือติดต่อที่คุณเปรมทิพย์ กมลศักดิ์กำจร premtip@tma.or.th 089 969 4055 , คุณภาณิชา จีราธีราทร panicha_J@tma.or.th 098 894 9269