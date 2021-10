TMA จัดงาน “Sustainability Forum 2021” ถกปัญหาวิธีรับมือกับความไม่แน่นอนในยุค Covid-19

วันนี้ (15 ต.ค.) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ ในงาน “Sustainability Forum 2021”ภายใต้หัวข้อ“Navigating the Uncertainty with ESG” ดึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย และระดับนานาชาติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยแนะทางออกในการจัดการกับความไม่แน่นอนในยุค Covid-19 ของภาคธุรกิจกระจายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG: Environmental, Social, Governance) ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาปรับใช้งานจริงโดยองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศไทยงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่กระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอาชีวอนามัยของผู้คนไปจนถึงสภาพแวดล้อม ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจบางส่วนหยุดชะงัก บางส่วนชะลอตัว ดังนั้นวาระสำคัญที่ผู้บริหารจากทุกมุมโลกกำลังให้ความสนใจคือแนวทางและกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงอนาคตต่อจากนี้ ที่ New Normal กำลังจะผลิกโฉมโลกการทำธุรกิจ หนึ่งในกลไกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในการช่วยซ่อมแซมโครงสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจคือแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG: Environmental, Social, Governance)ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่พูดถึงและรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงการเงินการลงทุน และเป็นแนวคิดที่สามารถต่อยอดเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ UN ซึ่งเป็นภาพใหญ่ในระดับโลกภายในงานเน้นการแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเนื้อหาการอภิปรายจะครอบคลุมถึงโอกาสและแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ทั้งในรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการธุรกิจจากแนวคิด ESG ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจกลไกของแนวคิด ESG ที่มีผลกระทบต่อองค์กรสำหรับงานในปีนี้ TMA ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมกันเผยเคล็ดลับ พร้อมถ่ายทอดมุมมองและให้คำแนะนำในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, คุณกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน, คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), Mr. Bernhard Kowatsch (Head of World Food Programme, Innovation Accelerator) และ Mr. Brad Denig (Managing Director Innovation for Sustainability practice บริษัทที่ปรึกษา AWR Lloyd)ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันเรื่องความยั่งยืนขององค์กร สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงาน หรือ www.tma.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไรรัตน์ มากไมตรี urairat@tma.or.th หรือ(089-686-6439)