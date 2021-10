ARV ชวนคนไทยร่วมฟังเสวนาพิเศษในงาน AI & Robotics Hackathon 2021: Open House เชิญกูรูด้าน Cyber Security และ Subsea Machine Learning ร่วมถกอนาคตการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทยสู่โอกาสใหม่ๆ

AI & Robotics Hackathon 2021: Open House

ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ในเครือ ปตท.สผ. เชิญชวนผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรม ชื่นชอบเทคโนโลยี ร่วมรับฟังเสวนาพิเศษในงาน AI & Robotics Hackathon 2021: Open House ภายใต้หัวข้อ Quantum Cryptography: The Future of Cyber Security ความก้าวหน้าของควอนตัมคอมพิวเตอร์ และบทบาทสำคัญต่ออนาคตของเทคโนโลยีการสร้างความปลอดภัยให้กับโลกไซเบอร์ และ Subsea Machine Learning: Deep Diving into Undiscovered Opportunities การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่ยังไม่ถูกค้นพบใต้ท้องมหาสมุทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากสุดยอดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO & Co-founder, Quantum Technology Foundation (Thailand) และดร.ประวีร์ เครือโชติกุล UTC Team Leader, Chulalongkorn University Technology Center (UTC) พร้อมด้วยคุณจิตวิสุทธิ์ พู่มนตรี AI Apprentice, Chulalongkorn University Technology Center (UTC) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบ ติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) คุณสินธู ศตวิริยะ Head of Ventures และคุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ Co-founder, ROVULA ที่จะมาร่วมเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้าน Cyber Security และ Subsea Machine Learning ซึ่งจะนำมาต่อยอดสู่หัวข้อหลักที่ใช้ในการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2021 ซึ่งเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยกิจกรรมการแข่งขันในหัวข้อ Cyber Security จะจัดขึ้นในวันที่ 20, 21 และ 27 พฤศจิกายน 2564 และกิจกรรมการแข่งขันในหัวข้อ Subsea Machine Learning จะจัดขึ้นในวันที่ 11, 12 และ 18 ธันวาคม 2564 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชั่น ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยต่อไปกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ จึงเสมือนเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่สนามประลองไอเดียที่จะนำพาไปสู่การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ ๆ ร่วมกับ ARV ในอนาคตและในปีนี้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกอาชีพได้มีโอกาสมาลับคมสมองประลองปัญญา ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา Start-up, Programmer, Innovator หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งในโอกาสนี้General Manager, AI and Robotics Ventures (ARV) จะมาร่วมบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดการแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2021 ในปีนี้ด้วยตนเองอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ได้ที่หรือรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านช่องทาง Live บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ