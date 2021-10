PTTEP พร้อมขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง 2-4 พ.ย.หวังกวาด 5 พันล้านบ.ขยายธุรกิจ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ.เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เป็นการซื้อขายหุ้นกู้ด้วยระบบดิจิทัลวอลเล็ตครั้งแรกในเอเชียเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนกับ ปตท.สผ.ทั้งนี้ หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ.จะเปิดให้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดของการขายหุ้นกู้ในประเทศ คาดว่าจะเปิดการเสนอขายระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.64 โดยบริษั คาดหวังว่าจะสามารถได้รับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ราว 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถสรุปมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดอีกครั้งในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเริ่มต้น ที่ 2.00% ต่อปี และสูงสุดที่ 2.75% ต่อปี คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2.25% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน นักลงทุนสามารถลงทุนเพิ่มด้วยอัตราทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท วงเงินลงทุนสูงสุดท่านละไม่เกิน 10 ล้านบาทหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "AAA" โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท"การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งนี้ของ ปตท.สผ.เป็นการกลับมาเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดย ปตท.สผ. ในฐานะที่เป็นบริษัทพลังงานของคนไทย ต้องการเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้มีส่วนร่วมในการลงทุนกับ ปตท.สผ. เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มองหาโอกาสการลงทุนกับบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตในอนาคต ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยที่สุดของการซื้อขายหุ้นกู้ในประเทศ และสามารถซื้อขายได้สะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดทุนไทย" นายมนตรี กล่าวการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจใน 3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย1. การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของปตท.สผ. โดยมุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง และตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในประเทศไทย2. มองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงก้าวสู่ธุรกิจพลังงานในเรื่องของ Gas to Power ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม3.การให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCUS) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการสร้างพลังงานในรูปแบบใหม่นายมนตรี กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท.สผ.จะอยู่ภายใต้แนวคิด FROM "WE" to "WORLD" คือการสร้าง ปตท.สผ. ให้เป็นองค์กร. แห่งความยั่งยืน และส่งต่อความยั่งยืนนั้นไปยังชุมชน สังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลบริษัทฯ ถือเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีการดำเนินธุรกิจมา 30 ปี โดยมีการลงทุนอยู่ในต่างประเทศถึง 40 โครงการ ใน 15 ประเทศทั่วโลก และล่าสุดได้ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในประเทศโอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB กล่าวว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับ ปตท.สผ. ยกระดับแอปฯเป๋าตัง รองรับการซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นการจองซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดแรก และสามารถซื้อขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในตลาดรอง บนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่านวอลเล็ตเป็นครั้งแรกในเอเชียโดยหุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในระดับ AAA และมีความต้องการในตลาดหุ้นกู้สูง แต่ที่ผ่านมาการซื้อขายหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดอาจทำได้ลำบาก ไม่รู้ว่าจะซื้อขายกันที่ไหน KTB จึงให้บริการเป็นตัวกลางสำหรับตลาดรอง เพื่อให้นักลงทุนมีช่องทางการซื้อขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีเงินลงทุนหมุนเวียน สร้างสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้ของไทยอีกด้วย"ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการปฏิวัติการลงทุนครั้งสำคัญที่คนไทยทุกภาคส่วน ทุกระดับชั้นรายได้ สามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในระดับ AAA ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สามารถซื้อขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา แบบที่เรียกว่า ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปฯเป๋าตัง ที่เป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว โดยคนไทยให้กับคนไทย ทั้งจากโครงการภาครัฐ เช่นคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน บริการ Health Wallet และการลงทุน ผ่านวอลเล็ต สบม.ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตังมากกว่า 33 ล้านคน ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDGS ในหลายด้าน ทั้งในด้านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ยั่งยืน และการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ โดยธนาคารจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน" นายผยง กล่าวอย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลของ ปตท.สผ. ถือเป็นจุดเริ่มต้น เนื่องด้วยปัจจุบันมีเอกชนรายอื่น ๆ ได้แสดงความสนใจที่จะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทดังกล่าว ทำให้เชื่อว่าในอนาคตจะเห็นภาคเอกชนหันมาออกหุ้นกู้ดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นระบบเปิดที่เชื่อมโยงได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน ซึ่งการซื้อขายหุ้นกู้ดังกล่าวใช้ระบบที่แยกออกมาจากคนละครึ่ง โดยใช้เครื่องยนต์เดียวกับวอลเล็ต สบม. พันธบัตรออมทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสามารถจำหน่ายหมดภายใน 2 ชั่วโมง 45 นาที โดยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ เสถียรภาพของระบบว่าสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมดังกล่าวได้