คาเฟ่ย่านศาลายาแจงปมดรามา คิดราคา vat 7% บวกค่าบริการ 10% ชาวเน็ตยังเห็นพ้องครั้งเดียวพอ

จากกรณีลูกค้าสาวโพสต์รีวิวคาเฟ่ชื่อดังย่านศาลายาที่รู้สึกไม่ประทับใจที่ทางร้านคิดราคาอาหารไม่ตรงกับราคาในเมนู และมีเสิร์ฟเมนูผิด อีกทั้งยังคิด Vat 7% และค่าบริการอีก 10% เผยเหมาะสำหรับคนที่ไปครั้งแรกและครั้งเดียวต่อมาเมื่อวันที่ 18 ต.ค. เพจ “Bubble in the forest” ซึ่งเป็นร้านที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้มีการระบุข้อความว่า“สวัสดีค่ะ จากเหตุการณ์ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทางร้าน bubble in the forest ขอขอบพระคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ และขออนุญาตเรียนชี้แจงดังนี้นะคะ ราคาอาหารในเมนูของเรา คือราคาที่ไม่รวม vat 7% และ service charge 10% ซึ่งทางเราแจ้งไว้อย่างชัดเจนที่เมนูแล้วทางร้านใช้ระบบคิดเงินของเครื่อง POS ocha ซึ่งตามระบบของทางเครื่องจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากทางร้านจด vat 7% ทางเราจึงต้องกดเลือกระบบราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มิฉะนั้นทางเราจะทำผิดกฎหมาย ซึ่งในบิลและใบเสร็จจะโชว์ค่าอาหารที่บวก vat 7% และ service charge 10% ลงไปในบิลและใบเสร็จ เช่น รายการอาหารอาหารจานที่ 1 ในเมนูราคา 100 บาทอาหารจานที่ 2 ในเมนูราคา 200 บาทในใบเสร็จและบิลจะขึ้นว่าอาหารจานที่ 1 ราคา 117 บาทอาหารจานที่ 2 ราคา 234 บาทยอดรวม ราคา 353.10 บาทservice charge 10% = 30 บาท (คิดจากราคาอาหารก่อน vat)Vat 7% = 23.10 (คิดจากราคาอาหารบวก service charge แล้วค่อยนำมาคำนวน vat 7%) total = 353.10 บาทซึ่งในระบบจะโชว์ว่า vat 7% สรุปรวมกี่บาท และ service charge 10% สรุปรวมกี่บาท เลยทำให้ลูกค้าสับสน แต่ทางเราไม่ได้บวกเพิ่มซ้อนไปอีกทีค่ะ ประสานงานเรื่องราคากับทาง ocha ไป เพราะลูกค้าสับสนหลายท่าน แต่ทางเครื่องบอกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ และทางสรรพากรแจ้งว่าใบเสร็จแบบนี้ใช้ได้ และถูกต้องตามกฎหมาย แต่เนื่องจากทำให้ลูกค้าสับสน ทางเราไม่นิ่งนอนใจกำลังประสานงานแก้ไขใบเสร็จที่ไม่ทำให้ลูกค้าสับสน แต่ทางเราขอยืนยันว่าไม่ได้บวกซ้อนกันหรือทุจริตใดๆ ต่อผู้บริโภคทุกประการค่ะทางเราน้อมรับผิดอย่างสูงกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าสับสน ต้องกราบขออภัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี้ ทั้งนี้ ทางเราได้ติดต่อไปอธิบายกับคุณลูกค้าเจ้าของโพสต์ให้ทราบถึงเจตนาของเรา และยินดีรับผิดทุกประการในความผิดพลาดค่ะ กราบขออภัยเจ้าของโพสต์เป็นอย่างสูง”อย่างไรก็ตาม ได้มีช่าวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยที่ส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกไม่ประทับใจการไปใช้บริการของคาเฟ่แห่งนี้ เนื่องจากมองว่าราคาอาหารไม่สอดคล้องกับปริมาณ และรวมถึงค่า vat 7% กับค่าบริการ 10% รวมแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีก 17% ซึ่งลูกค้ามองว่าร้านไม่ได้หรูหราถึงขนาดนั้น ถามเอาเปรียบลูกค้าเกินไปหรือไม่ ทั้งนี้เสียงส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าคงไปแค่ครั้งเดียวพอ