ฟังอีกด้าน! พูลวิลลาเขาใหญ่แจง ปมลูกค้าไม่ประทับใจคิดค่าปรับ 5 พัน ยัน ชี้แจงกฏให้ลูกค้าทราบแล้ว

จากกรณี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์รีวิวแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวที่พักพูลวิลลาแห่งหนึ่งใน อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ทางที่พักเก็บเงินมัดจำ 5,000 บาท แต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นทางที่พักออกกฎเกณฑ์ต่างๆ จนทำให้เจ้าตัวโดนหักเงินจนไม่เหลือค่ามัดจำล่าสุด วันนี้ (4 ต.ค.) เพจ "บ้านพักเขาใหญ่ The O2 Pool Villa Khaoyai" ได้โพสต์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า "จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้านำไปโพสต์ อาจสร้างความเข้าใจผิดกับลูกค้าท่านอื่น ๆ และได้รับความเสียหาย ทางบ้านพักขอชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้1. สัญญาณ Intertnet ที่หลุดบ่อย ในวันดังกล่าวมีปัญหาเรื่องสัญญานอินเทอร์เน็ตจริง เนื่องจากสภาพอากาศเกิดพายุฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกในส่วนนี้เป็นปัญหาที่ทางบ้านจะนำไปปรับปรุงต้องขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้2. ลูกค้าได้ลงมาสอบถามผู้ดูแลบ้าน ในเรื่องการเชื่อมต่อเครื่องเสียงจริง ซึ่งทางบ้านให้บริการเบื้องต้นโดยการสอบถามให้คำแนะนำ โดยดูคู่มือประกอบ หลังจากนั้นลูกค้าได้กลับไปพักผ่อนโดยไม่ได้แจ้งคำตอบให้กับผู้ดูแล หรือแจ้งปัญหากลับมาอีก ทางบ้านจึงเข้าใจว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติ รวมถึงปัญหาเครื่องเสียงเบาและไม่ดี ซึ่งจากการใช้งานในวันเวลาดังกล่าวไม่ได้รับแจ้งจากทางลูกค้า จนถึง ณ วันเช็กเอาต์ เครื่องเสียงยังสามารถใช้งานได้ปกติ หากเกิดปัญหาและได้รับการแจ้งจากลูกค้า ทางบ้านยินดีแก้ไขและนำไปปรับปรุงการให้บริการและในช่วงสถานการณ์โควิดทางบ้านพักหลีกเลี่ยงที่จะขึ้นไปสัมผัสกับลูกค้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า3. ทางที่พักไม่อนุญาตให้นำลำโพงเข้าที่พัก ซึ่งเป็นกฏระเบียบที่ทางบ้านได้ส่งชี้แจงให้ลูกค้าพักเพื่อรับทราบก่อนทำการโอนมัดจำ เนื่องจากหากลูกค้านำลำโพงมาเองและเกินเดซิเบลที่สูงเกินไป อาจทำให้รบกวนผู้อาศัยโดยรอบ จึงเป็นที่มาของการจำกัดการใช้เสียง และขอความร่วมมือใช้อุปกรณ์จากทางบ้านพักที่จัดเตรียมไว้ให้4. ห่วงยางเสียหายและมีการปรับค่าเสียหายจริง หากห่วงยางฉีกขาดหรือชำรุด จะมีการปรับค่าเสียหายและทางบ้านพักจะให้ลูกค้านำกลับบ้าน ซึ่งหากเกิดกรณีทรัพย์สินเสียหายภายในบ้าน จะมีค่าปรับตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง5. ลูกค้าขอคืนเงินค่าที่นอนเสริม 800 บาท ทางบ้านได้คืนเงินให้กับลูกค้า 50%เนื่องจากลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักและคอนเฟิร์มจำนวนคนก่อน Check In ทางบ้านได้ให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า หลังจากการให้บริการทางลูกค้าได้เเจ้งยกเลิกขอเงินที่นอนเสริมคืนช่วงกลางดึก เวลา 21.37 น. ทางบ้านพักไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน 800 บาท เนื่องจากทางบ้านมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและทำความสะอาด จึงยินดีที่จะคืนเงินลูกค้าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่เรียกเก็บ เพราะทางบ้านไม่สมารถนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปให้ลูกค้าท่านอื่นได้ จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น7.ลูกค้าทำแก้วแตกหลังจากลูกค้าเช็กเอาต์ทุกครั้งทางบ้านตรวจนับทรัพย์สินอย่างถี่ถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าพักรายถัดไป พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวลูกค้าได้ทำแก้วแตกจำนวน 1 ใบ ในส่วนนี้ลูกค้าได้แจ้งกับทางบ้านพักว่าทำแก้วแตกจำนวน 1 ใบ เนื่องจากนำไปวางบนลำโพง ทางบ้านจึงขออนุญาตคิดค่าเสียหาย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของบ้านพัก ไม่ได้เกิดการสูญหายดังที่ลูกค้าแจ้งไว้8.check out เกินเวลาทางบ้านขออนุญาติปฏิบัติตามระเบียบที่ชี้แจงไว้ตั้งแต่เเรกก่อนที่ลูกค้าโอนมัดจำ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันก่อนเข้าพัก9.ก่อนการ Check Out ลูกค้าต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวให้เรียบร้อยตามระเบียบของบ้านพักซึ่งชี้แจงให้ทราบ ก่อนลูกค้าโอนมัดจำ หากลูกค้าไม่ได้ทำความสะอาด จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามรายละเอียดที่ชี้แจง ซึ่งลูกค้ารับทราบระเบียบดังกล่าวก่อนเข้าพัก10.กล้องวงจรปิดทางบ้านติดกล้องวงจรปิดบริเวณรอบบ้านจริง โดยหน้ากล้องหันออกจากตัวบ้านเพื่อการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิด ในส่วนของบริเวณที่พักอาศัย ทางบ้านพักไม่ได้มีการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวเป็นอันขาด ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องได้รับเป็นพื้นฐานก่อนโอนมัดจำทุกครั้งทางบ้านพักจะชี้แจงกฏระเบียบ และรายละเอียดต่างๆ ให้รับทราบเพื่อให้ลูกค้าทราบเงื่อนไงทุกครั้ง หากยินยอมตกลงในเงื่อนไขดังกล่าว ถึงจะมีการมัดจำเกิดขึ้นเพื่อจองการเข้าพัก และก่อนการเข้าพักทุกครั้งทางบ้านพักได้ชี้แจงกฏระเบียบอีกครั้งให้กับลูกค้าที่เข้าพักทุกท่านรับทราบเพื่อปฏิบัติตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางบ้านต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมแสดงคามคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ทางบ้านมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มอบความสุข การพักผ่อนอย่างสะดวกสบายจากการเข้าพักให้กับผู้ใช้บริการในโอกาสถัดไป เเล้วพบกันค่ะ The O2 Poolvilla Khaoyai"