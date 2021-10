บลูพอร์ตทุ่มกว่า 100 ล้านบาท ขานรับโครงการ Hua Hin Recharge ผนึกพันธมิตรชูแคมเปญ Bluport Recharge หวังท่องเที่ยวคึกคัก

และเหมาะสม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บลูพอร์ต หัวหิน สามารถตอบสนองทุกความต้องการได้ด้วยสินค้าและบริการที่ครบถ้วน พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ของเมืองหัวหิน

โดยบลูพอร์ต หัวหิน ยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน และผ่านการตรวจคัดกรอง ATK100% เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาด้วยความมั่นใจอย่างแน่นอน

ร่วมมือกันของภาครัฐ สาธารณสุข สมาคม และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินได้ผุดโครงการทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารธุรกิจและการให้บริการและเพิ่มเติม สิ่งความอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายที่จะให้บลูพอร์ต หัวหิน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์การค้าอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็น “A MUST CHECK IN DESTINATION” ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน โดยการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ บลูพอร์ต หัวหินได้ปรับปรุงโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ปรับกลยุทธ์ และผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ต่างๆ ที่จะช่วยผลักดัน และเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติภายใต้แคมเปญ Bluport Recharge (บลูพอร์ต รีชาร์จ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาทิเช่น• การกลับมาเปิดให้บริการของชั้น 2 และชั้น 3 พร้อมแบรนด์สินค้าใหม่ๆมากมาย รวมไปถึง POP UP OUTLET STORE นำโดย FN OUTLET ที่จะช่วยให้ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมีสีสันมากยิ่งขึ้น และมีแผนการเปิดให้บริการครบทุกชั้น ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 โดยมีความหลากหลายของสินค้า สถานบริการ กิจกรรมด้านกีฬา สินค้า Luxury รถยนต์ และ Wellness เพื่อให้บริการครบวงจรให้กับผู้มาเยือน ตาม Life style ยุคใหม่• การเปิดให้บริการของโรงภาพยนตร์ บลูพอร์ต ซินิเพล็กซ์ โรงหนังระดับเวิร์ลคลาสพร้อมที่นั่งวีไอพี ที่ได้รับกระแสเรียกร้องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยได้เริ่มเปิดฉายภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา• การจัดกิจกรรมแสง สีเสียง และโชว์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านมุมมอง Lifestyle entertainment ครบวงจร• การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Big LED Screen 3 มิติ ขนาด 12.5 x 7 เมตร แห่งแรกและแห่งเดียวในหัวหิน บริเวณด้านหน้าของ Bluport ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ของดีของเมืองหัวหิน• การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา ดนตรี ตลาด บริเวณ ลานกิจกรรม Blu Square (บลู สแควร์) ด้านหน้าบลูพอร์ต หัวหิน เพื่อสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยว• การเปิดให้บริการของ “ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบฯ” ที่ชั้น B เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งได้เปิดให้บริการ เมื่อ 16 กันยายน ที่ผ่านมา• การเปิดให้บริการของ “เพลินไทย” ชั้น B ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างงาน และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น สร้างความเพลิดเพลินในการเลือกสรรสินค้าท้องถิ่นไทยตรงถึงมือนักท่องเที่ยว จะเริ่มเปิดให้บริการในเดือน พฤศจิกายน นี้บลูพอร์ต หัวหินเชื่อมั่นว่าจากแผนการรองรับดังกล่าวนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจและการจ้างงานในพื้นที่หัวหิน ภายใต้มาตรการรองรับที่รัดกุม