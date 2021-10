รองหัวหน้าพรรคกล้า วิจารณ์ “อดีตอธิการบดี มธ.”ยกย่อง “คนบ้าแก้ผ้า” แค่คนขี้โม้ ขี้อิจฉา อยากเกาะกระแส

เลดี้โกไดว่า

จากกรณี ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม “ม็อบ 3 นิ้ว” โพสต์รูปภาพยืนคู่กับนางวรวรรณ แซ่อั้ง หรือป้าเป้า คนดังของม็อบ 3 นิ้ว พร้อมเขียนข้อความบนเฟซบุ๊กกล่าวถึงกิจกรรม 6 ตุลา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ว่า กับป้าเป้า With Auntie Pao Lady Godaiva of new Thailand ได้พบท่านหญิงโกไดว่า แห่งสยามประเทศไทยใหม่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองหัวหน้าพรรคกล้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว "Pongprom Yamarat" ระบุถึงเหตุการณ์ ดร.ชาญวิทย์ ย่งย่อง ป้าเป้า ว่า"ป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่รุ่นผมได้มีโอกาสเรียนด้วย ดีแต่ฝัน ฉาบฉวย ไม่เคยลงมือทำ คือสิ่งที่เด็กธรรมศาสตร์รุ่นเรามองอาจารย์ type นี้มาโดยตลอดคงเพราะคนรุ่นผมโดนสอนให้ศึกษา และพิสูจน์คนจากการลงมือทำ อาจารย์แบบนี้ในรุ่นผมถึงไม่ได้รับความนิยม โม้มันได้ทุกเรื่อง แต่ อ่อ ไม่เคยทำหรอก เหมือนอาจารย์สมศักดิ์ เจียม ที่วันๆอยู่กับหมา เพื่อนไม่มี ทำงานกับคนอื่นก็ไม่ทำ เพราะอีโก้แม่งสูงส่วนใครที่นิยมอะไรเพ้อฝัน ไม่ต้องลงมือทำ ไม่ต้องพิสูจน์อะไรจากผลงาน เอาแค่เขียนอะไรเท่ห์ๆ (โง่ๆ) ก็พอก็คงนิยมอาจารย์ 2 ท่านนี้ วิจารณ์การเกษตร แต่ไม่เคยรู้จักการดำนา ไม่เรียนรู้เรื่องชลประทาน บ่นเรื่องเศรษฐกิจ แต่ไม่เคยแม้แต่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว แซะเจ้า ก็เพราะขี้อิจฉา ชมคนบ้าแก้ผ้า ก็แค่อยากเกาะกระแส เหลืองแดงถึงตกต่ำลงเรื่อยๆ"ทั้งนี้ “” หรือที่ “ชาญวิทย์” อวยป้าเป้าขึ้นไปเทียบนั้น เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ว่ากันว่า เธอเป็นสตรีสูงศักดิ์แห่งเมืองโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 997-1067 เป็นภรรยาของลีโอฟริก (Leofric) เอิร์ลแห่งเมอร์เซีย และลอร์ดแห่งโคเวนทรี ผู้ซึ่งเก็บภาษีอย่างโหดเหี้ยม จนประชาชนเดือดร้อน เมื่อโกไดว่า ได้รับรู้เรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงขอร้องให้สามีลดภาษีลง แต่เขาไม่ยอมจนเกิดการท้าทายว่า หากเธอกล้าเปลือยกายขี่ม้าไปทั่วเมืองโคเวนทรี จะยอมลดภาษี... ซึ่งตำนานเรื่องนี้ก็ยังถกเถียงกันมาตลอดว่า เป็นเรื่องจริง หรือแต่งขึ้น