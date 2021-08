"รสนา" แนะจับตาจัดซื้อ "ยาฟาวิพิราเวียร์ - ATK" โปร่งใสหรือไม่ !?

วันที่ 24 ส.ค. 2564 น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และผู้ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ "รสนา โตสิตระกูล" ระบุว่า ...จับตานายกฯ และรมต.ส.ธ เรื่องจัดซื้อ ยาฟาวิฯและ ATK โปร่งใสหรือไม่ !?ดิฉันได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2564 หาก ครม.จะยอมรับมาตรฐานของ ATK Lepu ก็ขอให้นายกฯสั่งการองค์การเภสัชกรรม (อภ.)ให้มีการประมูลราคา Antigen Test Kit (ATK ) Lepu ใหม่ เพราะการตั้งราคากลางในการประมูล ATK ไว้ที่ 120 บาทนั้นเป็นราคากลางสำหรับ ATK ที่เป็น Professional Grade ไม่ใช่ราคา ATK แบบ home use อุปมาเหมือนการตั้งราคากลางสำหรับประมูลซื้อรถยุโรป แต่ดันไปซื้อรถเอเชีย แล้วอ้างว่าที่ประมูลมีราคาถูกกว่าที่ตั้งไว้ตั้ง 40% มันจะถูกต้องหรือไม่ขอให้ดูตัวอย่างการโฆษณาขายของในปัจจุบันทั้งหม้อไหกระทะ ที่ตั้งราคาให้สูงลิบลิ่วเกินความเป็นจริง แล้วก็ลดราคาหลอกผู้บริโภคว่าขายในราคาถูกองค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจที่เคยมีบทบาททำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ประชาชนในการกำหนดราคายาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์คุณภาพในราคาถูก และอีกด้านหนึ่งเป็นการป้องกันเอกชนตั้งราคายาเอาเปรียบประชาชนที่ไม่มีทางเลือก องค์การเภสัชมาทำหน้าที่ประมูล ATKให้ประชาชน จึงต้องมีหูตากว้างไกลในการตรวจสอบราคา ATK ที่เหมาะสม เป็นการรักษาผลประโยชน์ชาติ ไม่ให้ประชาชนถูกต้มซื้อของถูกในราคาแพง ไม่ควรทำตัวซื่อบื้อ พิจารณาแค่ระเบียบราคากลาง 120 บาทเพียงอย่างเดียว แล้วอ้างว่า ATK Lepu ประมูลได้ต่ำกว่าราคากลางถึง 40% ทั้งที่ราคา ATK Lepu ในท้องตลาดมีราคาเพียง 1 ดอลลาร์ หรือ 33 บาทเท่านั้น อาลีบาบายังระบุว่าถ้าซื้อตั้งแต่ 5 หมื่นชิ้นขึ้นไปสามารถต่อรองราคาให้ต่ำลงได้อีกด้วยถ้าองค์การเภสัชฯ ยอมทำสัญญาจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นในราคาชิ้นละ 70 บาท แพงกว่าราคาตลาดถึงเท่าตัว ไม่ใช่ถูกกว่าราคากลาง 40% ถ้าทำหน้าที่ได้เพียงแค่นี้ ควรพิจารณาตัวเองว่ายังสมควรมาทำหน้าที่ต่อรองราคารักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรก็ตาม อภ.ก็เคยถูกนักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพงกว่าท้องตลาดมาแล้วในสมัยทุจริตจัดซื้อยาเเละเวชภัณฑ์ 1,400 ล้านในยุคต้มยำกุ้งเมื่อปี 2542 เพราะสถานะความเป็นราชการขององค์การเภสัชกรรมเคยถูกใช้เป็นเสื้อคลุมปกป้องพวกนักการเมืองและข้าราชการขี้ฉ้อมาแล้ว ต้องรอดูต่อไปว่า ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกหรือไม่ !?ก่อนหน้านี้ดิฉันดูการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี สธ.ต่างสวนกันคนละหมัดระหว่างการจัดซื้อ ATK Lepu และการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ 424 ล้านเม็ด โดยในวันที่ 7 สิงหาคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการสำรองฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม 420 ล้านเม็ด เพราะคนติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้น วันเดียวกัน รมต.สธ.ให้สัมภาษณ์ ว่าฟาวิพิราเวียร์มีสำรองในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพเพียงพอแล้ว ขอเพิ่มได้ตลอด ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์เลยต่อมาวันที่ 12 สิงหาคม รัฐบาลยืนยันมีนโยบายให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิดเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์อย่างรวดเร็ว และวันเดียวกันปลัด สธ.ในฐานะประธานบอร์ดองค์การเภสัชฯ สั่งชะลอการทำสัญญา ATK ของ Lepuต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม นายกฯตั้งคณะกรรมการฟ้าทะลายโจรแห่งชาติ โดยมี พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นประธานแทนนายอนุทิน ชาญวีรกุล และในวันเดียวกันปลัด สธ.ลงนามในหนังสือสั่งการให้จัดหาฟาวิพิราเวียร์ 424 ล้านเม็ด ตั้งแต่สิงหาคม-ธันวาคมวันที่ 14 สิงหาคม นายกฯ สั่งย้ำจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ให้เพียงพอ ตามนโยบายผู้ป่วยต้องเข้าถึงยา โดยที่ ต.ค.-ธ.ค. ส่งมอบยาเดือนละ 100 ล้านเม็ดต่อมาวันที่ 17 สิงหาคม นายกสั่งให้จัดหา ATK ต้องมีมาตรฐานที่ WHO รับรอง 22 สิงหาคม รมต.สธ. ยืนยันฟาวิพิราเวียร์มีผลการรักษาดี และ ATK ไม่มีการล็อคเสปก และวันนี้ 24 สิงหาคม นายกกลับลำ ไม่ต้องใช้ ATK ที่ WHO รับรองการที่ดิฉันเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีวันที่ 18 สิงหาคม ขอให้ท่านนายกฯบัญชาสั่งให้ อภ.ประมูล ATK Lepu ใหม่ให้ราคาถูกลงตามราคาจริงในท้องตลาด หลังจากนายกฯประกาศว่า ATK ที่จะจัดซื้อต้องมีมาตรฐาน WHO รับรอง ดิฉันคาดเดาไว้แล้วว่าในที่สุดการเบรกกันไปมา ระหว่างเรื่อง ATK Lepu และการสำรองฟาวิพิราเวียร์ 424 ล้านเม็ด ก็คงเหมือนละครไทยประเภทตบ-จูบ ตบ-จูบ ที่ในที่สุดลงท้ายด้วยประชาชนโดนตบทั้งซ้าย ทั้งขวา ส่วนนักการเมืองเขาก็ตกลงกันได้ ก็เท่านั้นเองสิ่งที่ประชาชนจะได้คือประโยชน์แบบไม่คุ้มค่าเม็ดเงิน ทั้งการใช้ฟาวิพิราเวียร์แทนฟ้าทะลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่มีราคาแพงหลายเท่าตัว และ ATK Lepu ที่มีราคาแพงกว่าท้องตลาดเท่าตัว ที่อาศัยองค์การเภสัชฯจัดซื้อนั้น ประชาชนจะถูกหลอกให้หลงไปดูที่ราคากลาง 120 บาทหรือไม่ และหลงไปว่าได้ซื้อของราคาถูกกว่าราคากลางตั้ง 40% หรือไม่ ประชาชนจะถูกหลอกสำเร็จหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปส่วนองค์การเภสัชกรรมในอดีตที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทุจริตจัดซื้อยาแพงหูฉี่ และโอนส่วนต่างให้นักการเมืองตามหลักฐานในบันทึกอยู่ในคำให้การของ ปปช.นั้น จะเกิดซ้ำรอยอีกครั้งในวิกฤตโควิด ปี2564 หรือไม่ ก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกเช่นกันดิฉันหวังให้วิกฤตของบ้านเมืองในครั้งนี้ ผู้บริหารจะมีสำนึกและทำให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดยไม่มีค่าหัวคิวในการจัดซื้อ! และก็ได้แต่ภาวนาให้พวกท่านทั้งหลายจะไม่ต้องประสบชะตากรรมถูกดำเนินคดีตามมาตรา 157 เหมือนพวกฉ้อราษฎร์บังหลวงในอดีตที่ดิฉันเกาะติดตรวจสอบอยู่ 6 ปี จนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้รับวิบากกรรมถูกจำคุกและถูกยึดทรัพย์ในคดีทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ราคาแพง รวมทั้งอดีตข้าราชการในระดับบริหารอีกหลายคนที่ได้รับวิบากกรรมตามโทษานุโทษ