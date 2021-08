แพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 5 ยันเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพ ATK ที่ชนะประมูลต่อไป

วันนี้ (24 ส.ค.) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับบที่ 5 เรื่อง “ตู่ไม่แข็ง ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายจะยังคงตรวจสอบคุณภาพ ATK ที่ประมูลได้ต่อไป” มีรายละเอียดดังนี้การประขุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ 24 สิงหาคม 2564 ได้มีการเสนอในที่ประชุมให้แก้ไขมติ ครม.และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อันสืบเนื่องจาก มติ ครม.ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ในเรื่องการจัดซื้อ ATK ในหน้า 53 วงเล็บ 6 ระบุว่า “การเร่งดำเนินการจัดหาชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีจำหน่ายในไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)” โดยให้ปรับปรุงเป็นข้อความว่า "ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้ สธ.เร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด"ทางชมรมแพทย์ชนบทได้เห็นแนวโน้มของความพยายามแก้ไขข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีมาตลอดสัปดาห์ และวันนี้ก็มีความชัดเจนว่า “รัฐบาลของนายกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้น ไม่แข็งจริง การไม่มีหลักยึดทีมั่นชัด ไม่แข็งที่จะยืนบนหลักที่ถูกต้อง ทำให้การนำรัฐนาวาประเทศไทยสู่การฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปได้นั้นสาหัสและเจ็บหนักมากทั้งชีวิตผู้คนและระบบเศรษฐกิจไทย”ชมรมแพทย์ชนบทยังคงยืนบนหลักการของแถลงการณ์ฉบับที่ 3 ที่เคยเสนอไปแล้วว่า อำนาจการจัดซื้ออยู่ที่องค์กรรัฐ แต่อำนาจการตรวจสอบอยู่ที่เราภาคประชาชน ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนยังยืนยันที่จะระดมทีมปฏิบัติการจากทุกภาค ทำการตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการประมูลว่ามีคุณภาพทั้ง sensitivity และ specificity ดังที่กล่าวอ้างหรือไม่ มีผลบวกปลอมและผลลบปลอมในสัดส่วนที่เกินกว่าจะรับได้หรือไม่ ทั้งนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการทันทีที่ชุดตรวจได้กระจายลงสู่พื้นที่ และหากผลการตรวจสอบพบว่าชุดตรวจมีคุณภาพต่ำเกินกว่าที่จะรับได้ เรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบATK ที่ใช้เป็น home use เกือบทุกยี่ห้อรวมทั้งยี่ห้อที่ชนะการประมูล ราคาขายปลีกในห้างในสหรัฐอเมริกาและยุโรปราคาเพียง 1 USD การที่องค์การเภสัชกรรมลดสเป็คลงโดยไม่ลดราคากลางที่ 120 บาทลงไป ทำให้เราจัดซื้อได้ ATK เกรด home use ในราคากลางของ professional use เป็นการใช้เงินกู้และภาษีประชาชนอย่างไม่คุ้มค่าเลย และจะกระทบต่อการควบคุมโรคโควิดและการเปิดประเทศชมรมแพทย์ชนบทขอให้กำลังใจกับบุคลากรด้านสุขภาพทั้งประเทศ ให้สู้ทำงานหนักต่อไปแม้จะเหนื่อยยาก นี่คือชะตากรรมของพวกเราภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน