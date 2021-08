TMA ระดมสมองผู้นำความคิด พร้อมรับมือในทุกมิติของการแข่งขัน ในงาน Thailand Management Day 2021TMA Club : Addressing the Uncertainty

วันนี้ (16 ส.ค.) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวพบกับงานสัมมนารูปแบบ Virtual Conference ในงาน Thailand Management Day 2021, TMA Club : Addressing the Uncertainty งานที่จะช่วยให้ท่านพบทางออกในการจัดการกับความไม่แน่นอนในยุค Covid-19 ระลอก 3 แต่ละอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวอย่างไรที่จะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ นับเป็นความท้าทายสำหรับองค์กร และผู้ประกอบการ ที่จะต้องเติบโตต่อไปในยุค New Normal งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น.ในงานสัมมนาจะมีวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งผู้บริหารของภาครัฐเอกชน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเผยเคล็ดลับ พร้อมถ่ายทอดมุมมอง เทคนิค และให้คำแนะนำในสิ่งที่ควรทำนับจากนี้ จาก 6 กลุ่ม ได้แก่ Corporate Performance / Marketing / People Development / Technology Innovation / Digital Transformation /Operation Excellence มาร่วมกันระดมสมองเพื่อนำเสนอโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และองค์กร ซึ่งจะต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน มีความผันผวนสูงและคาดเดาไม่ได้หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ครอบคลุม แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรในทุกมิติการทำการตลาดรูปแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิม ทำความรู้จัก และวิธีการปรับใช้ IR4 เพื่อพัฒนางาน Operation ให้รองรับการปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงที การสร้าง Customer Experience ที่ต้องปรับตัวทั้ง front end &back end ที่นำไปสู่ Digital Service Innovation หลักการเฟ้นหา Innovation และวิธีการผสมผสานความรู้ภายในเข้ากับภายนอกองค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) ที่ทันสมัย รวมทั้ง แนวทางการสร้าง และสรรหาบุคลากรที่มีทักษะอนาคตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งความไม่แน่นอนงาน Thailand Management Day 2021, TMA Club : Addressing the Uncertainty นี้ เหมาะกับผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการตลาด ดิจิทัล สตาร์ทอัป และผู้สนใจทั่วไปโดยบัตรเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ราคา 1,200 บาท/ ท่าน และสมาชิก TMA ในราคาพิเศษ 900 บาท/ท่าน (จำกัดจำนวนที่นั่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณหัสทยา / คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ 02-319-7677 ต่อ 146, 264 หรือ 086-0987310