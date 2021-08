OR ร่วม Bluebik ตั้ง “Orbit Digital” เสริมแกร่งด้านดิจิทัล-นวัตกรรม IT

OR จับมือ บลูบิค กรุ๊ป ตั้งบริษัทร่วมทุน “ORBIT Digital” ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ พร้อมดัน OR เป็นผู้นำด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมค้าปลีกในอนาคตนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยถึงความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นในสัดส่วน 100% กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik ซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลต์ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด หรือ ORBIT Digital เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทยจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างครบวงจรทั้งนี้ Modulus และ Bluebik จะร่วมลงทุนใน ORBIT Digital ในสัดส่วน 40:60 ตามลำดับ ภายหลังจากการจัดตั้ง ORBIT Digital ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยจะอาศัยจุดแข็งของ OR ทั้งฐานลูกค้า Blue Card และเครือข่าย PTT Station และ Café Amazon ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการต่อยอดสู่ธุรกิจในอนาคตนางสาวจิราพรกล่าวว่า หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน คือการมี Digital Capabilities และ Digital Asset เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างโอกาสในการทำกำไร OR จึงให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและตรงใจผู้บริโภค อีกทั้งสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน การร่วมทุนกับ Bluebik ซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลต์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน จัดตั้ง ORBIT Digital ในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ของ OR ผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เชื่อมต่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) กับผู้บริโภค และในระยะยาว ORBIT Digital ยังจะทำหน้าที่บ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร เติมเต็มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรของ OR เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำ Data Monetization ในที่สุดทั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของ OR ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งเน้นการขยายงานด้านค้าปลีกให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Lifestyle) ของผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กับการปรับโมเดลธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการในการเดินทางของผู้คนในอนาคต (Mobility) ซึ่งรวมถึงความต้องการในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Bluebik จะนำความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ดิจิทัล องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ Data Science รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ มาช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเติบโตและต่อยอดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรที่ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำระดับโลกจะทำให้โครงการที่เกิดขึ้นนับจากนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูงจากภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยตั้งเป้าหมายผลักดันให้ OR กลายเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมค้าปลีก